Новые штрафы за нарушение ПДД: какими правилами пренебрегают чаще всего
В Украине с 17 марта начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В полиции подвели итоги первой недели.
Источник:Патрульная полиция Украины в телеграмме
Правила предусматривают увеличение ответственности за управление авто навеселе, превышение скорости движения, управление без прав и прочее.
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Правоохранители собрали статистику
В период с 17 по 25 марта полицейские зафиксировали тысячи нарушений ПДД и оформили:
- 2 241 протокол за управление в состоянии опьянения
- 3 149 постановлений за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами.
- 8 696 постановлений за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час.
- 570 постановлений за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.
- 1 969 постановлений за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.
- 531 постановление за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.
- 1 226 постановлений за нарушение правил дорожного движения пешеходами.
Ответственность за безопасность на дорогах – долг каждого из нас. И если каждый из нас элементарно не будет нарушать ПДД и будет вежливым на дороге – мы сможем достичь желаемого результата,
– подытожили правоохранители.
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