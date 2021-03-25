В Украине с 17 марта начали действовать новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. В полиции подвели итоги первой недели.

Правила предусматривают увеличение ответственности за управление авто навеселе, превышение скорости движения, управление без прав и прочее.

Читайте также Надеемся, что смертность уменьшится, – Мартыненко о новых штрафах на дорогах

Правоохранители собрали статистику

В период с 17 по 25 марта полицейские зафиксировали тысячи нарушений ПДД и оформили:

2 241 протокол за управление в состоянии опьянения

3 149 постановлений за нарушение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами.

8 696 постановлений за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 километров в час.

570 постановлений за превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 километров в час.

1 969 постановлений за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления.

531 постановление за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления.

1 226 постановлений за нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Ответственность за безопасность на дорогах – долг каждого из нас. И если каждый из нас элементарно не будет нарушать ПДД и будет вежливым на дороге – мы сможем достичь желаемого результата,

– подытожили правоохранители.

Обратите внимание! В конце ноября 2020 года в Украине начали действовать новые правила дорожного движения.



Новые штрафы / инфографика 24 канала