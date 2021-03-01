Верховная Рада пересмотрела штрафы для водителей, нарушающих ПДД,, и существенно их увеличила. В частности, штрафы за вождение навеселе выросли вплоть до 51 тысячи гривен, также появилось понятие админареста на 15 суток, а за побег с места ДТП теперь могут и лишить водительского удостоверения.

Принятый закон №2695 внес изменения во многие законодательные акты и значительно усилил ответственность на дорогах. Интересно и то, что штрафы выросли не только для водителей, но и для пешеходов.

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Как выросли штрафы для водителей

Многие изменения в законодательстве, в первую очередь, касаются именно тех водителей, которые садятся за руль нетрезвыми. Так, закон усиливает ответственность за управление машиной в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Он увеличивает ответственность за управление авто подшофе с 10,2 тысячи до 17 тысяч гривен за первый случай.

Повторный инцидент в течение года будет стоить водителям уже не 20 тысяч гривен, а 34 тысячи, а за третий случай водитель получит 51 тысячу гривен штрафа и будет лишен прав на 10 лет с конфискацией авто.

Кроме того, водителю может грозить административный арест:

за повторное нарушение – до 10 суток с лишением водительских прав на 3 года, плюс оплатное изъятие авто или без такового;

за нарушение в третий раз – до 15 суток с лишением водительских прав на 10 лет, плюс конфискация авто.

В том же случае, если действия водителя привели к появлению жертв или пострадавших, ответственность становится еще жестче:

если пострадавший получил травмы средней тяжести, то водителю грозит до 3 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок от 3 до 5 лет.

если пострадавший получил тяжелые травмы – 3 – 8 лет лишения свободы и лишение водительских прав на 5 – 8 лет;

если потерпевший погиб, 5 – 10 лет с лишением прав на срок от 5 до 10 лет;

если жертв несколько – 7 – 12 лет с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Но штрафы увеличились и за менее серьезные проступки. Так, Андрей Стеценко, член Ассоциации юристов Украины, отметил, что так называемые мелкие нарушения, которые могут привести к большим последствиям, превышение скоростного режима, не пристегнутый ремень безопасности, отсутствие шлема на водителе мотоцикла и тому подобное, имеют очень незначительное наказание в виде штрафа – лишь 255-510 грн.

Честно – это очень смешно потому, что водитель понимает, что он оплатил штраф или "порешал на месте" с полицией и довольный движется дальше, и нарушает те же пункты ПДД в дальнейшем, чувствуя себя не наказанным,

– говорит Стеценко.

Он добавил, что также выросли штрафы для пешеходов, которые за переход в неположенном месте должны будут заплатить не 51 гривну, а 255 гривен. Если ПДД нарушит велосипедист, он получит штраф в размере 340 гривен, если же он будет нетрезвым – 680 гривен, а в случае причинения аварийной ситуации он должен будет заплатить 850 гривен. Неиспользование шлема у мотоциклистов теперь также наказывается штрафом в размере 255 гривен.

Выросли штрафы и за следующие правонарушения:

неиспользование ремней безопасности с 51 до 255 гривен;

вождение транспортного средства без регистрации или с просроченной регистрацией – с 51 до 255 гривен;

неосвещенный номерной знак – с 51 до 255 гривен;

вождение т/с без номерного знака или с номерным знаком, не соответствующим ПДД – с 51 до 255 гривен;

превышение максимально разрешенной скорости более чем на 50 км / ч – с 510 грн до 3,4 тысячи гривен;

нарушение правил переезда перекрестков – с 51 до 255 гривен;

езда без водительского удостоверения – с 51 до 425 гривен;

управление т/с или передача управления т/с лицу, которое не имеет права им управлять – с 510 до 3,4 тысячи гривен, повторное нарушение в течение года – 40,8 тысячи гривен с лишением права управления т/с на 5-7 лет и с возможной конфискацией т/с;

если водитель был лишен удостоверения и снова сел за руль – с 510 гривен до 20,4 тысячи гривен, если же водитель забыл права, будет вынужден заплатить штраф в размере 450 гривен.

Кроме этого, за побег с места ДТП водитель должен будет заплатить 3,4 тысячи гривен (до этого штраф составлял всего 255 гривен), а также его могут лишить права управлять транспортным средством сроком от 1 года до 2 лет.

Повысили штрафы и за непредоставление преимущества в движении машинам "скорой", полиции, аварийным службам – до 680 грн.

В законопроекте осталась норма об автомобилях-фантомах, которые могут фиксировать нарушения на дорогах. Такие машины не имеют опознавательных знаков, но все же предупреждающие знаки о наличии таких авто на той или иной дороге должны быть установлены.

Какие изменения отклонили

Одна из спорных норм в предложенном законе – это безосновательные (профилактические) остановки транспортных средств. Так, в тексте закона было сказано, что полицейский может останавливать транспортные средства в случае, если такая остановка осуществляется во время проведения профилактических мероприятий с целью проведения осмотра водителей для проверки на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения.

То есть, полицейский мог бы законно останавливать любое транспортное средство с целью проведения освидетельствования на состояние опьянения.

Но, народный депутат Александра Устинова, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, еще в ноябре 2020 году написала на свой странице в фейсбуке, что указанная норма относительно безосновательных остановок во время «профилактических мероприятий» изъята из законопроекта № 2695.

В Украине также выросли штрафы для пешеходов / Фото Unsplash

Она добавила, что кроме этого убрали и другие спорные нормы из законопроекта, а именно:

возможность без установки предупреждающих знаков ловить на скорости водителей;

возможность осмотра (обыска) авто, а именно багажника, капота, бардачка и тому подобное;

также водителю не нужно будет отдавать документы полицейскому;

выйти из машины водителю нужно будет лишь в случае необходимости по требованию полицейского, глушить машину и мерзнуть зимой тоже не нужно.

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Поможет ли это на дорогах

Андрей Стеценко говорит, что в стране есть очень существенная проблема с поведением участников дорожного движения, как водителей транспортных средств, так и пешеходов и велосипедистов. Согласно статистике, в последнее время очень много составляется административных протоколов в отношении лиц, управлявших транспортными средствами в состоянии наркотического и алкогольного опьянения.

Санкции в отношении вышеупомянутых водителей очень незначительны, штраф в виде 10 200 грн и ограничение в управлении транспортным средством на 1 год мало кого пугает. Большинство водителей рассчитывают на "авось", что это событие их обойдет стороной, а если будет привлечен к административной ответственности, то в суде "решит" за деньги,

– говорит Стеценко.

В стране ежегодно на дорогах гибнут сотни людей. За 2020 год в Украине произошло 168 107 ДТП. В авариях погиб 3 541 человек, а 31 974 получили травмы. Из этого количества ДТП 4522 произошли потому, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Именно поэтому в Министерстве внутренних дел ожидают, что введение новых штрафов в отношении нарушителей на дорогах уменьшит смертность на 10-15%. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Мы будем, среди прочего, арестовывать тех водителей, которые второй или третий раз садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. И за второй или третий такой случай – будет конфискация транспортного средства,

– сказал Геращенко.

Он добавил, что в прошлом году 129 тысяч водителей задержали за нетрезвое вождение, а после того 9 тысяч из них сели за руль во второй раз (7 тысяч в третий раз).