Новые проблемы с водой в Крыму: оккупанты хотят построить новый водозабор для нужд военных
Оккупанты Крыму утверждают, что нашли новый источник воды на полуострове. Поэтому собираются построить там новый водозабор. В частности, на реке Бельбек в Севастополе.
Оккупанты планируют построить новый водозабор в Крыму: детали
В сети появилось видео, на котором видно, что землю уже подготовили под котлован будущего водозабора. Блогер RoksolanaToday&Крым считает, что таким образом оккупанты отберут остатки воды для нужд военных.
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Между тем, крымчане, которые не поддерживают так называемую местную "власть", считают, что спешка в строительстве может привести к проблемам с водой для них.
Заметим, что строительство водозаборных сооружений проходит между селами Дальнее и Верхнесадовое. Оккупанты, в частности, привлекли подразделения Министерства обороны РФ. Строительство водозабора на реке Бельбек в Севастополе уже завершено на 50%.
Как оккупанты строят водозабор на реке Бельбек в Севастополе: смотрите видео
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Почему в Крыму возникли проблемы с водой
- До оккупации Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.
- После того, как Россия вторглась в Крым, поставки воды прекратили.
- Кроме того, на полуострове обмелели водохранилища, в частности – Межгорное и Белогорске.
- В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. По прогнозам экспертов, территорию может ожидать экологическая катастрофа.
- В то же время подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия может признать ситуацию с водоснабжением в Крыму чрезвычайной.
- Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.
- Согласно международному праву, ответственность за обеспечение населения водой несет Россия, отметила Мониторинговая миссия ООН в Украине.
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