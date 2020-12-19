Оккупанты Крыму утверждают, что нашли новый источник воды на полуострове. Поэтому собираются построить там новый водозабор. В частности, на реке Бельбек в Севастополе.

Оккупанты планируют построить новый водозабор в Крыму: детали

В сети появилось видео, на котором видно, что землю уже подготовили под котлован будущего водозабора. Блогер RoksolanaToday&Крым считает, что таким образом оккупанты отберут остатки воды для нужд военных.

Обратите внимание Путин хочет добывать воду для Крыма из-под Азовского моря: экономить не будут

Между тем, крымчане, которые не поддерживают так называемую местную "власть", считают, что спешка в строительстве может привести к проблемам с водой для них.

Заметим, что строительство водозаборных сооружений проходит между селами Дальнее и Верхнесадовое. Оккупанты, в частности, привлекли подразделения Министерства обороны РФ. Строительство водозабора на реке Бельбек в Севастополе уже завершено на 50%.

Как оккупанты строят водозабор на реке Бельбек в Севастополе: смотрите видео

Кстати Рекордная засуха: в школах и детсадах оккупированной Ялты установили бочки для воды

Почему в Крыму возникли проблемы с водой

До оккупации Крыма Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал.

После того, как Россия вторглась в Крым, поставки воды прекратили.

Кроме того, на полуострове обмелели водохранилища, в частности – Межгорное и Белогорске.

В 2020 году ситуация с водой в Крыму стала критической. По прогнозам экспертов, территорию может ожидать экологическая катастрофа.

В то же время подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Россия может признать ситуацию с водоснабжением в Крыму чрезвычайной.

Оккупанты призывают местных жителей экономить воду, для этого даже ввели ограничения подачи воды.

Согласно международному праву, ответственность за обеспечение населения водой несет Россия, отметила Мониторинговая миссия ООН в Украине.

Подробнее о проблемах с водой в Крыму, позиции Украины и заявлениях оккупантов – по ссылке.