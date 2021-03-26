Верховная Рада приняла новый законопроект, который ограничивает работу коллекторов и усиливает защиту должников. Этот документ должен искоренить террор и запугивание должников.

Что изменил новый закон

Анастасия Гурская, адвокат, управляющий Адвокатским бюро "Анастасии Гурской", говорит, что почти каждый гражданин Украины сталкивался с надоедливыми звонками коллекторов.

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Неважно, действительно ли вы брали кредит или нет, или какое-то лицо вас указало как поручителя, или просто случайно ваш номер телефона появился в базе должников очередной коллекторской компании, но огромное количество звонков от коллектора с постоянными требованиями по уплате существующего или несуществующего долга, письма счастья с предупреждениями о взятии вас под стражу за мошенничество и о полной конфискации вы можете получить.

Закон направлен, в первую очередь, на защиту потребителей в процессе взыскания задолженности и на ликвидацию произвола со стороны отдельных коллекторских компаний. Да, действительно кредит должен быть оплачен должником, но некоторые действия так называемых коллекторов переходят границы разрешенного законом поведения и даже имеют признаки уголовных правонарушений,

– отметила Гурская.

Александра Кравец, юрист Primelex, пояснил, что в новом законе наконец было четко определено понятие "коллекторской компании", также были установлены требования к таким коллекторским компаниям, определен орган, который будет регулировать и контролировать деятельность коллекторских компаний, определены пределы, в которых такие компании имеют право осуществлять свою деятельность.

Отныне государственным регулятором и контролером потребительского кредитования в Украине выступает Национальный банк Украины. На него была возложена обязанность создания и ведения "реестра коллекторских компаний",

– говорит Кравец.

Коллекторы больше не смогут запугивать украинцев / Фото Pixabay

Он добавил, что закон устанавливает ряд ограничений по осуществлению коммуникации с должником для стимуляции погашения задолженности.

В частности запрещено:

скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение;

использовать функцию автоматического дозвона в течение более 30 минут в сутки;

каким-то образом уведомлять третьих лиц о задолженности потребителя;

совершать действия, наносящие вред репутации, в том числе деловой репутации, потребителя;

проводить личные встречи с потребителем, его близкими лицами, представителем, без предварительного согласования таких встреч.

Юрист добавил, что больше нет места ночным звонкам с угрозами должнику, а также членам его семьи. Отныне общение с коллекторами ограничено временным промежутком с 9 до 20 часов в рабочие дни.

Кроме этого, каждое взаимодействие коллектора с должником будет фиксироваться в виде видео- и звукозаписи. Такие записи будут храниться в течение трех лет. Это значительно упрощает в дальнейшем анализ доказательств в суде, если произошло нарушение прав должника. Для коллекторов новый закон устанавливает ряд запретов в их деятельности, которые нарушают права должников (использование функции автодозвона, угроза должникам, незаконное распространение персональных данных и тому подобное). Это гарантирует права должника. За соблюдением всех этих требований НБУ будет осуществлять системный надзор,

– отмечает Виктор Филатов, аналитик и юрист ОО "Правозащитная группа СИЧ".

Александр Вишневый, адвокат адвокатского объединения "Вишневый и партнеры", добавил, что во время первого взаимодействия с потребителем кредитор/коллекторская компания должна сообщить свое наименование, ФИО или индекс лица-представителя, правовое основание взаимодействия и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя предоставить подтверждающие документы в течение 7 рабочих дней.

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Была ли ранее законной коллекторская деятельность

Ранее коллекторская деятельность вообще никак не регулировалась украинским законодательством. Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова и партнеры", говорит, что до того, как приняли этот закон не было "правил игры", контроля за деятельностью коллекторов и ответственности коллекторов перед должниками.

В то же время она не была прямо запрещена законом, поэтому это не препятствовало коллекторам осуществлять свою деятельность, каждый раз прибегая к незаконным методам воздействия на должника, например вымогательствам, угрозам или шантажу,

– говорит Вишневый.

Как защититься от коллекторов

Несмотря на то, что новый закон приняли, многие коллекторы могут действовать по старым схемам и продолжать запугивать или терроризировать должников. Юристы рассказали, как можно от этого защититься.

Чтобы защититься от надоедливых коллекторов, украинцы смогут пожаловаться в НБУ / Фото Pixabay

Должник в зависимости от ситуации имеет право обратиться в правоохранительные органы. Также законом установлено право должника на обращение в Национальный банк Украины в случае нарушения коллекторской компанией законодательства, а также на обращение в суд с иском о возмещении ущерба, причиненного потребителю в процессе урегулирования просроченной задолженности,

– говорит Марина Семенова.

Виктор Филатов добавил, что по сути речь идет о рычагах влияния на компанию, а не на отдельного коллектора. Однако эти рычаги являются достаточно действенными, ведь они связаны с прекращением деятельности коллекторской компании.

Отныне коллекторам станет невыгодным запугивать должников, ведь они банально могут потерять работу. В совокупности с фиксацией взаимодействия с должником, такие меры являются достаточно эффективными. То есть, должник получает весомые гарантии защиты своих прав, а коллекторы станут более контролируемыми,

– пояснил Филатов.

Анастасия Гурская, добавила, что не стоит делать поспешные выводы, что это полностью исключит применение "жестких методов" по урегулированию просроченной задолженности. Впрочем, если коллекторы будут нарушать закон, должник имеет право обратиться в НБУ с письменным обращением.

После этого НБУ сможет: