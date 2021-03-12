Преследования, запугивания и слежки за активистами уже стало привычным явлением для нашего государства. И все чаще к этому привлекаются правоохранительные и судебные органы.

Протокол Роману Маселку

Останній яскравий приклад відбувся якраз напередодні акції протесту через вирок Сергію Стерненку. 5 поліцейських прийшло до офісу громадської організації Фундація DEJURE, щоби вручити голові правління Роману Маселку протокол про корупцію, складений на підставі заяви судді Окружного адмінсуду Києва.

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При цьому, вони точно знали, де я перебуваю, бо вочевидь незаконно стежили за мною. Судді руками поліції намагались мене дискредитувати й залякати

Що стало приводом для цього

27 лютого перед Офісом Президента та генеральної прокурорки відбувся чисельний мітинг. Небайдужі громадяни вимагали справедливого суду для Сергія Стерненка та справжню судову реформу.

А за день до цього, в офіс одного з організаторів цієї акції Фундації DEJURE прийшло аж 5 поліцейських з управління стратегічних розслідувань. Вони повідомили, що хочуть поговорити зі мною.

Працівники офісу не підтвердили мою присутність та пропонували передати мені необхідну інформацію. Однак поліцейські наполягали на зустрічі зі мною і стверджували, що я точно перебуваю в офісі.

Мої колеги бачили, як вони переговорювались між собою, показували щось на своїх телефонах та казали: "Він точно тут".

Закрили перед ними двері, але вони й далі намагались потрапити в офіс. Загалом усе це тривало понад 1,5 години.

Довідка. Маселко є членом правління двох організацій – DEJURE та Автомайдану. А тому буває в різних офісах і не щодня.

Але така впевненість, що в той момент він перебував саме в офісі DEJUREсвідчить про одне – за ним стежили й непрохані гості мали точну інформацію про перебування. Таке дійсно можливо, але лише в кримінальній справі й на підставі ухвали суду, але в цьому випадку немає ні справи, ні рішення суду.



Ліворуч – Роман Маселко / Скриншот із трансляції зі сторінки Фундації Dejure

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Тобто стеження абсолютно незаконне і злочинне. Це свідчить, що "ангели" Авакова можуть легко відстежувати, слухати чи записувати кожного активіста та й будь-яку іншу людину.

Що хотіли поліцейські від Маселка

Після того, як прибули журналісти ми пустили їх в офіс та весь процес спілкування фіксували на камеру та транслювали в прямому ефірі. Виявилось, що поліцейські хотіли ознайомити активіста з протоколом про корупційне порушення.

Що ж такого він зробив

У грудні 2020 року Громадська рада доброчесності, членом якої був Маселко, затвердила висновки про недоброчесність щодо приблизно 140 суддів. Зокрема, щодо більшості суддів Окружного адмінсуду Києва. Саме того, який очолює сумнозвісний Павло Вовк.



Павло Вовк / Фото "Української правди"

Суддя Тетяна Скочок

Серед них була й суддя Тетяна Скочок. Про неї мало відомо, але вона дуже цікава. Перед тим, як стати суддею вона була помічницею нардепа Андрія Портнова.

Пам'ятаєте, коли відбулись президентські вибори з'явилась інформація, що ОАСК своїм рішенням може заборонити вищим посадовцям із команди Порошенка виїжджати за кордон. Це абсолютно незаконно, але на плівках НАБУ зафіксовано, як вовча команда реально обговорювала такий план.



Тетяна Скочок / Фото "Української правди"

Це все і стало підставою для висновку Громадської ради про недоброчесність судді Скочок. Коли ж вона його отримала, то не придумала нічого кращого, як написати на мене скаргу в поліцію.Підставою скарги стало те, що вона розглядала один із моїх численних позовів.

Позов щодо судді Козлова

У травні 2020 року в Автомайдані зацікавились – а як голова Печерського суду Києва Руслан Козлов тричі поспіль став головою суду. Закон же прямо забороняє одній особі очолювати суд більше ніж двічі підряд.

От я і звернувся до Печерського суду із запитом надати мені документи про обрання Козлова головою. Однак суд ухилився від відповіді. Я знову подав запит – результат аналогічний.

Я оскаржив таку відмову Печерського суду до ОАСК. Мій позов потрапив до судді Скочок. Закон дає на розгляд таких справ 30 днів, але вона тягнула майже пів року і зрештою повністю відмовила в позові.

Всупереч позиції Верховного Суду Скочок дозволила Печерському суду приховувати суспільно важливу інформацію.

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Саме своє рішення в цій справі Скочок і вирішила використати для атаки на мене. Вона написала в поліцію, що висновок про її недоброчесність ухвалено з помсти за відмову в задоволенні мого позову.

При цьому вони навіть не намагались узяти в мене пояснення й у них немає жодних доказів порушень із мого боку. Але хіба це має значення, коли є така нагода трохи полякати й дискредитувати та ще й напередодні акції по Стерненку.

"Конфлікт інтересів"

Тож 26 лютого поліція прийшла ознайомлювати мене з протоколом про начебто порушення мною законодавства про конфлікт інтересів. Однак звинувачення були настільки абсурдними, що в самій поліції вирішили припинити цей цирк.

Зачитавши десь половину протоколу один із поліцейських отримав від когось дзвінок. Після цього вони припинили ознайомлення, забрали всі документи і просто втекли з офісу.

Протокол так і не вручили

Отже, протокол ні тоді, ні в наступні дні мені не вручили. Це свідчить, що жодних порушень у моїх діях немає.

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Це дуже яскраво демонструє як у нас працює поліція: отримали вказівку пришити якесь порушення – прийшли вручати протокол. Отримали команду відбій – встали й пішли. Законом тут і не пахне. Просте виконання вказівок. У підсумку – налякати та дискредитувати не вийшло.

Увага! Маселко вже подав заяву про злочин у Державне бюро розслідувань, а близько 20 громадських організацій звернулось до керівників поліції, прокуратури та ДБР із вимогою припинити стеження за активістами, а також покарати виконавців і замовників переслідування.