Летом 2020 году на Днепропетровщине, в городе Павлограде, СБУ задержала банду из 8 полицейских. Тогда было мало информации о том, почему их задержали. В скупых Прессрелизы Службы безопасности и Государственного бюро расследований говорилось, что задержанные копы вроде сотрудничали с наркоторговцами, искусственно завышали показатели раскрываемости преступлений и фальсифицировали уголовные производс

Право на правду: 24 канал

Всі 8 поліцейських за рішенням суду після затримання, одразу відправилися у СІЗО. Разом зі своїм начальником – тепер вже колишнім очільником павлоградського відділку поліції – полковником Дмитром Сердюком. Сам же міський відділок рішенням голови Нацполіції розформували.

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Що скоїли правоохоронці

Ні для кого не секрет, що поліцейські інколи фальсифікують кримінальні справи, щоб покращити статистику розкриття злочинів. Але, в цій павлоградській історії фабрикування кримінальних справ було поставлено просто на потік. Слідчі ДБР нарешті закінчили розслідування цієї справи, а прокурори передають її до суду.

Восьмеро копів – начальник міського відділку, його заступник та ще 6 поліціянтів створили цілу мережу з наркозалежних та безробітних, яким регулярно замовляли пограбування жителів Павлограду.

Оприлюднені плівки

Слідчі ДБР оприлюднили аудіо, на якому один з цих поліцейських дає завдання наркозалежному крадію пограбувати квартиру місцевого мешканця. При чому зробити це так, щоб копи по гарячих слідах могли б одразу цей злочин розкрити. Тобто, винести якусь таку річ, яку можна легко упізнати.

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Фабрикування кримінальних справ так досягло таких масштабів, що здається, ці павлоградські поліцейські взагалі не ловили злочинців, а лише фальсифікували кримінальні провадження.

Увага! Тільки за 2019 рік ці перевертні в погонах "наклепали" 50 фіктивних кримінальних проваджень. За це вони отримували не лише зарплату, а й непогані премії за відмінну статистику розкриття злочинів.

Доходило навіть до того, що підлеглі начальника райвідділку дарували йому на день народження моментально розкриті кримінальні справи.



Затримання фігурантів у Павлограді / Фото ДБР

Втім, жахливість цієї історії, зовсім не в тому, що павлоградські поліціянти імітували бурхливу діяльність і несамовиту боротьбу з криміналом.

Катуванням вибивали зізнання

Все набагато страшніше. Коли в місті ставалися справжні злочини і їх треба було розкрити вони не обтяжували себе пошуком злочинців. Натомість практикували тортури над безневинними людьми, щоб ті взяли провину за нерозкритий злочин на себе. Жорстокими катуваннями вибиваючи із підозрюваних зізнання у злочинах, які ті навіть не коїли.

Крім встромляння затриманим голок під нігті, поліціянти часто ламали їм кістки, душили протигазом, підвішували у кайданках і погрожували зґвалтуванням.

Ніякої реакції на скарги активістів

Майже 3 роки працювало це поліцейське гестапо. Місцеві активісти скаржились на звірства копів куди лише можна, але їх ніхто не чув. Найпоказовішу глухоту проявив мер Павлограда – Анатолій Вершина, який до того, як стати міським головою, сам працював начальником місцевої міліції.

Павлоградські активісти розповідають, що у мера з ватажком поліцейської банди були не лише давні дружні, а ще й міцні ділові стосунки. Бо, поліція, за їхніми словами, заплющувала очі на незаконний видобуток піску, який потім продавався через фірми, близькі до керівництва міста.

І, навіть, катування затриманих чи "кришування" криміналу – це може бути не найжахливішою частиною послужного списку цієї банди перевертнів у погонах.

Ймовірні вбивства

За останні роки у Павлограді зникло безвісти кілька підприємців. Місцеві кажуть, що вони могли бути вбиті й закопані у териконах сусідніх шахт. І що це може бути справою рук саме цієї поліцейської банди.

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Причина

Всього б цього могло б і не статися, якби 7 років тому міністр Аваков та інші керівники держави розпочали б справжню реформу поліції.

Якби замість переатестації, що залишила у поліції 90% старих міліціонерів, керівництво МВС набрало б 100% нових людей, які були б готові вмотивовано і принципово охороняти закон, а не бути лояльною опорою влади, імітуючи боротьбу зі злочинністю, і самим стаючи частиною злочинного світу.

Де розташований Павлоград – дивіться карту