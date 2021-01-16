Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины в Кировоградской, Львовской и Николаевской областях. Кроме того, президент сменил ректора Национальной академии СБУ.

Соответствующие указы о назначении Владимир Зеленский подписал 16 января. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

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Уволил с должности начальника управления СБУ в Кировоградской области Игоря Осипчука и назначил его начальником управления во Львовской области. Зато Юрия Гончарова, который до сих пор занимал эту должность, уволили.

Справка. Осипчук пробыл на предыдущей должности менее 9 месяцев – Зеленский назначил его в конце апреля 2020 года. А Гончаров возглавлял СБУ во Львовской области с ноября 2019 года.

Александра Наконечного назначил начальником управления в Кировоградской области.

назначил начальником управления в Кировоградской области. Дмитрия Неведрова – в Николаевской области.

Нацакадемия СБУ имеет нового ректора

Кроме того, Зеленский сменил ректора Национальной академии СБУ. Сергея Кудинова, занимавшего эту должность с апреля 2016 года, уволили. Зато его преемником стал Андрей Черняк.