Кадровые изменения в СБУ: кого и на какие должности назначил Зеленский
Владимир Зеленский назначил новых руководителей управлений Службы безопасности Украины в Кировоградской, Львовской и Николаевской областях. Кроме того, президент сменил ректора Национальной академии СБУ.
Соответствующие указы о назначении Владимир Зеленский подписал 16 января. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
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Какие кадровые изменения в СБУ осуществил глава государства
- Уволил с должности начальника управления СБУ в Кировоградской области Игоря Осипчука и назначил его начальником управления во Львовской области. Зато Юрия Гончарова, который до сих пор занимал эту должность, уволили.
- Александра Наконечного назначил начальником управления в Кировоградской области.
- Дмитрия Неведрова – в Николаевской области.
Нацакадемия СБУ имеет нового ректора
Кроме того, Зеленский сменил ректора Национальной академии СБУ. Сергея Кудинова, занимавшего эту должность с апреля 2016 года, уволили. Зато его преемником стал Андрей Черняк.
Что известно о Национальной академии СБУ?
Это высшее военное учебное заведение по подготовке кадров для Службы безопасности Украины.
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