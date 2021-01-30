В конце января в Киеве начали устанавливать новые дорожные знаки, которые предупреждают водителей, что они въезжают на участок с различным дорожным покрытием, что является аварийно опасным.

Источник: 24 канал

Мы решили вспомнить, как в последнее время менялись дорожные знаки в Украине и что о них стоит знать.

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Изменение покрытия

Новый знак, который удивил киевлян, называется "Смена покрытия". Такие знаки уже появились на Подольском спуске, улицах Богомольца, Шелковичной и Большой Васильковской. Увидев такой знак, водитель должен снизить скорость. В сообщениях говорится, что эти знаки разработала и инициировала к включению в Правила дорожного движения киевская городская власть.

Впрочем, стоит напомнить, что в ПДД появились они чуть раньше. Так, Кабинет Министров Украины 11 ноября 2020 года принял изменения в Правила дорожного движения. Собственно, тогда и постановили, что знак 1.40 "Конец дороги с усовершенствованным покрытием" нужно заменить таким знаком "Смена покрытия".

Место концентрации ДТП

Знак "Место концентрации ДТП" появился еще в 2014 году, но устанавливать его начали относительно недавно, да и увидеть его на дорогах до сих пор можно не часто. Этот знак – красный треугольник с черной точкой посередине – пришел на смену знаку 1.39 "Аварийно опасный участок". Водителю, увидевшему этот знак, необходимо снизить скорость и не совершать опасных маневров.

Согласно разъяснению Укравтодора, к участкам концентрации ДТП относятся участки с аварийностью 4 ДТП с пострадавшими или 12 ДТП с пострадавшими и материальным ущербом. К тому же, расстояние между соседними ДТП с пострадавшими на этих участках не превышает 300 метров, или 150 метров при условии учета ДТП с материальным ущербом и пострадавшими.

Новые знаки для безопасности велосипедистов

На Львовщине осенью 2020 года разработали и установили специальные знаки "Опережайте безопасно". Новые знаки призывают водителей авто во время обгона велосипедистов выбирать безопасную дистанцию, не менее полутора метров.

Сейчас знаки уже можно увидеть на обновленной дороге Сходница – Песочная, Пустомыты – Меденичи во Львовской области и на маршруте от КПП "Станица Луганская" до Северодонецка Луганской области.

Зеленая волна

Зимой 2020 года на украинских дорогах появились знаки "Зеленая волна". Их устанавливают вместе с дорожными знаками 5.30 "Рекомендуемая скорость" на магистральных улицах, где светофоры работают в режиме координированного управления. Хотя само понятие "Зеленая волна" существует в Украине достаточно давно, знаки начали устанавливать лишь в том году.

Эти знаки показывают рекомендуемую скорость для проезда на все зеленые светофоры. То есть, если водитель едет 40 – 50 километров в час, он должен был бы не останавливаться на каждом светофоре.

Новые знаки для грузовиков

Осенью 2020 года также изменилась табличка дорожного знака, которая уточняет тип транспортного знака "С опасным грузом" (7.5.8). Раньше был изображен бок грузовика с оранжевым прямоугольником внутри, то теперь – сзади с оранжевым прямоугольником на борту.

Обновленные дорожные знаки

Летом Укравтодор начал устанавливать по Украине обновленные дорожные знаки.

Там изменили:

Шрифт. В ведомстве говорят, что Road UA – современный европейский шрифт, основанный на проверенных образцах британского и немецкого экземпляров. Добавляют, что планируют отказываться от старого шрифта, который используется еще с советских времен.

Регистр. Он стал переменным – первая буква заглавная, остальные – строчные. Расстояние считывания увеличивается на 10%, когда первое слово в сообщении или в собственном названии начинается с большой буквы. В предыдущем варианте из-за моноширинных букв читабельность была хуже.

Цвет и надписи. Используются как можно более контрастные сочетания цветов с надписью белыми буквами.

Знаки 5.58.2, 5.59, которые обозначают реки и озера, будут иметь рисунок – волну. Текст размещается по центру, фон – голубого цвета.

Знаки 5.61.1 – 5.61.3 будут иметь зеленый фон, если обозначают европейскую сеть дорог, красный – если международную.

Кроме этого, украинские собственные названия транслитерируются на английском языке, а для съездов на развязках предлагают применять знак со срезанным краем, который своей формой усиливает восприятие направления.



Новые знаки / Фото Укравтодора

В Укравтодоре хотят унифицировать все знаки в стране, ведь сейчас они могут различаться, в зависимости от того, какой проектировщик и заказчик их делал.