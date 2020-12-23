Новые дороги вместо медицинского оборудования: Криклий прокомментировал скандал
О возобновлении авиасообщения с ЕС, речных перевозках в Украине и будущем МАУ – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Кроме этого он объяснил, действительно ли вместо медицинского оборудования были построены новые дороги. Свое мнение министр высказал в программе "Что это было?" на 24 канале.
Интересно Украинские дороги в 2020: почему стоимость ремонта выросла вдвое
Все деньги, которые необходимо было потратить на медицинское оборудование, доплаты медицинским работникам, преодоление проблем, возникших в результате эпидемиологической ситуации – все эти запросы полностью обеспечивались.
Касательно дорог – сначала предполагалось 35 миллиардов гривен. В результате, это меньше чем 30 миллиардов, если говорить о таком условном COVID-фонде. Ведь часть перечня дорог уменьшали. Собственно, потому что появлялись какие-то дополнительные потребности в доплатах, например, медицинским работникам.
Не было такого, чтобы какой-то запрос от Минздрав не был покрыт. Поэтому когда говорят, что отдали вместо медиков на дороги – это неправда, это манипуляция.
Касательно COVID-фонда – можно и шире тогда смотреть. Что его назвали коронавирусным, но там и доплаты полицейским. Фонд безработицы дофинансировали. Это не медицина.
Но понятно, что из-за экономических последствий теряются рабочие места. Малый и средний бизнес тоже терял, он был вынужден закрываться. Не только в Украине такая эпидемиологическая ситуация.
Очень важно все эти балансы держать. Разумеется, кому-то это может не понравиться. Но важно и уберечь жизни, и одновременно думать, как выходить из этого крутого пике в плане экономики.
Обратите внимание!
- Оппозиция утверждает, что половину денег с коронавирусного фонда было потрачено на строительство автодорог в рамках проекта "Большая стройка".
- Но президент Зеленский заверил, что строительство дорог также важно в борьбе с пандемией. Ведь из-за их ужасного состояния доехать до некоторых больниц просто невозможно.
Об авиасообщении с ЕС
В первом квартале 2021 года Европа может полностью восстановить перелеты для украинцев. Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие. Это позволит нашим перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений.
Об объеме речных перевозок
Многие компании, в том числе крупных инвесторов, которые вкладывают деньги в портовую инфраструктуру, заинтересованы в речных перевозках. Ведь это дешевле и экологичнее. Кроме того, это экономия на ремонтах дорог.
О будущем МАУ
Спасать МАУ за деньги государства – я точно такую политику не поддерживаю. Не совсем понимаю рациональность принятия такого решения. Ведь долги накапливались годами. Если бизнес убыточный, зачем его вести?
Об обновлении пассажирских вагонов
Министерство инфраструктуры Украины непосредственно не будет закупать пассажирские вагоны для Укрзализныци. Для этого будет осуществлен прозрачный конкурс для производителей.
Поделиться новостью