О возобновлении авиасообщения с ЕС, речных перевозках в Украине и будущем МАУ – в программе "Что это было" с Сергеем Лещенко и Евгенией Моторевской рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Кроме этого он объяснил, действительно ли вместо медицинского оборудования были построены новые дороги. Свое мнение министр высказал в программе "Что это было?" на 24 канале.

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Все деньги, которые необходимо было потратить на медицинское оборудование, доплаты медицинским работникам, преодоление проблем, возникших в результате эпидемиологической ситуации – все эти запросы полностью обеспечивались.

Касательно дорог – сначала предполагалось 35 миллиардов гривен. В результате, это меньше чем 30 миллиардов, если говорить о таком условном COVID-фонде. Ведь часть перечня дорог уменьшали. Собственно, потому что появлялись какие-то дополнительные потребности в доплатах, например, медицинским работникам.

Не было такого, чтобы какой-то запрос от Минздрав не был покрыт. Поэтому когда говорят, что отдали вместо медиков на дороги – это неправда, это манипуляция.

Касательно COVID-фонда – можно и шире тогда смотреть. Что его назвали коронавирусным, но там и доплаты полицейским. Фонд безработицы дофинансировали. Это не медицина.

Но понятно, что из-за экономических последствий теряются рабочие места. Малый и средний бизнес тоже терял, он был вынужден закрываться. Не только в Украине такая эпидемиологическая ситуация.

Очень важно все эти балансы держать. Разумеется, кому-то это может не понравиться. Но важно и уберечь жизни, и одновременно думать, как выходить из этого крутого пике в плане экономики.

Обратите внимание!

Оппозиция утверждает, что половину денег с коронавирусного фонда было потрачено на строительство автодорог в рамках проекта "Большая стройка".

Но президент Зеленский заверил, что строительство дорог также важно в борьбе с пандемией. Ведь из-за их ужасного состояния доехать до некоторых больниц просто невозможно.

Об авиасообщении с ЕС

В первом квартале 2021 года Европа может полностью восстановить перелеты для украинцев. Мы ожидаем, что тогда будет первое историческое безвизовое событие. Это позволит нашим перевозчикам летать в любую страну ЕС без ограничений и двусторонних соглашений.

Какой авиационный потенциал есть в Украине: объяснение Криклия.

Об объеме речных перевозок

Многие компании, в том числе крупных инвесторов, которые вкладывают деньги в портовую инфраструктуру, заинтересованы в речных перевозках. Ведь это дешевле и экологичнее. Кроме того, это экономия на ремонтах дорог.

О законе, который регулирует речную логистику в Украине – читайте здесь.

О будущем МАУ

Спасать МАУ за деньги государства – я точно такую ​​политику не поддерживаю. Не совсем понимаю рациональность принятия такого решения. Ведь долги накапливались годами. Если бизнес убыточный, зачем его вести?

О проблемах МАУ и "Украэроруха" – читайте по ссылке.

Об обновлении пассажирских вагонов

Министерство инфраструктуры Украины непосредственно не будет закупать пассажирские вагоны для Укрзализныци. Для этого будет осуществлен прозрачный конкурс для производителей.

Больше о комфорте в пассажирских вагонах – читайте здесь.