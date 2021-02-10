В Ровненской области женщина, вероятно, спрятала своего новорожденного младенца в морозильную камеру. Ребенок умер. Оказалось, что мать не стояла на учете, а к медикам обратилась, когда началось кровотечение.

Медики рассказали, что у женщины было кровотечение, потому что не отходила плацента. Роженица потеряла половину своей крови, это анемия тяжелой степени.

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Тогда врачи позвонили в полицию. Правоохранители и нашли ребенка в морозилке.

Что известно о женщине

Соседи изрядно удивились, когда услышали историю роженицы. В селе женщину характеризуют хорошо. У нее есть 11-летний сын от первого брака и она работает продавщицей в местном магазине. Муж ездит на заработки. Кстати, он уверял, что не знал о беременности.

Если она одного ребенка сама подняла ноги, и чтобы это сделать... Я не знаю, что с ней стало. Мы все в селе шокированы. День всех трясет,

– рассказала жительница села.

Что грозит роженице

Правоохранители возбудили уголовное дело. Сейчас с помощью экспертизы должны проверить, действительно ли младенец родился мертвым. Матери грозит до 5 лет тюрьмы.

Сейчас женщина находится в больнице, ее жизни уже ничего не угрожает.