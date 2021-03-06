Погиб полицейский: новые детали ДТП под Одессой с автомобилем патрульных
На трассе Одесса – Киев возле села Дачное вечером 5 марта произошло ДТП с участием патрульных. Как впоследствии стало известно, в другом автомобиле также находились стражи порядка.
Источник:"Думская"
Новые детали ДТП под Одессой
Авария произошла в результате столкновения автомобилей Hyundai Sonata и Prius. Первый врезался в автомобиль патрульных, когда те хотели развернуться.
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Кто находился в Hyundai Sonata
В автомобиле было четверо полицейских, которые ехали в Могилев-Подольский, что в Винницкой области.
- 32-летний старший лейтенант, который проживал в городе Ямполь Винницкой области, погиб на месте.
- За рулем находился 34-летний капитан полиции. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Полицейского госпитализировали в 11-ю больницу.
- 39-летний старший лейтенант получил перелом носа, гематому глаза, закрытую травму грудной клетки, перелом костей таза и другие травмы. Пострадавшего отвезли в медучреждение.
- У 35-летнего подполковника – закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на сотрясение мозга, ссадины на голове и ушиб правой голени. От госпитализации он отказался.
Пассажиры автомобиля патрульных
Водителем Prius был 26-летний лейтенант полиции из Одессы. Он вместе с другими членами экипажа находился при исполнении должностных обязанностей.
Его отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмой живота и ушибом грудной клетки. С ним в машине были еще двое патрульных в возрасте 30 и 28 лет. Их отвезли в областную больницу с подобными травмами.
Заметим, водитель разворачивался без включенных спецсигналов. Когда автомобили столкнулись, Hyundai Sonata отбросило на отбойник.
Смотрите видео момента ДТП под Одессой:
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