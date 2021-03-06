На трассе Одесса – Киев возле села Дачное вечером 5 марта произошло ДТП с участием патрульных. Как впоследствии стало известно, в другом автомобиле также находились стражи порядка.

Новые детали ДТП под Одессой

Авария произошла в результате столкновения автомобилей Hyundai Sonata и Prius. Первый врезался в автомобиль патрульных, когда те хотели развернуться.

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Кто находился в Hyundai Sonata

В автомобиле было четверо полицейских, которые ехали в Могилев-Подольский, что в Винницкой области.

32-летний старший лейтенант, который проживал в городе Ямполь Винницкой области, погиб на месте.

который проживал в городе Ямполь Винницкой области, За рулем находился 34-летний капитан полиции. У него диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Полицейского госпитализировали в 11-ю больницу.

39-летний старший лейтенант получил перелом носа, гематому глаза, закрытую травму грудной клетки, перелом костей таза и другие травмы. Пострадавшего отвезли в медучреждение.

У 35-летнего подполковника – закрытая черепно-мозговая травма, подозрение на сотрясение мозга, ссадины на голове и ушиб правой голени. От госпитализации он отказался.

Пассажиры автомобиля патрульных

Водителем Prius был 26-летний лейтенант полиции из Одессы. Он вместе с другими членами экипажа находился при исполнении должностных обязанностей.

Его отвезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, травмой живота и ушибом грудной клетки. С ним в машине были еще двое патрульных в возрасте 30 и 28 лет. Их отвезли в областную больницу с подобными травмами.

Заметим, водитель разворачивался без включенных спецсигналов. Когда автомобили столкнулись, Hyundai Sonata отбросило на отбойник.

Смотрите видео момента ДТП под Одессой:

Обратите внимание! Сейчас патрульных отстранили от исполнения служебных обязанностей. Виновнику ДТП грозит заключение на срок от 3 до 8 лет, а также лишение водительских прав на 3 года.