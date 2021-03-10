Очередной съезд судей таки избрал четырех членов в состав Высшего совета правосудия. В то же время о "победителях" известно очень мало.

О них почти нет никакой важной информации: ни негативной, ни позитивной. Об этом сообщил в эфире адвокат, эксперт по вопросам судебной реформы и бывший член Общественного совета добропорядочности Роман Маселко.

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Новые члены ВСП – "темные лошадки"

Однако, по его словам, сегодня, 10 марта, появилась определенная информация о Сергее Болотине. В частности о том, что он получил служебное жилье (потом приватизировал его, продал) – стандартная недобросовестная схема, которую часто используют судьи.

Они являются своеобразными "темными лошадками",

– отметил Маселко.

Победа общества

Он отметил то, что съезд судей избрал именно этих, а не "более зашкваренных" судей. Поэтому это – небольшая победа гражданского общества, которое выступило с протестом.

Отметим! Съезд судей также избрал в ВСП судью Киевского апелляционного суда Виталия Салихова и судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Валерия Сухова. Четвертым членом стала судья Луцкого горрайонного суда Волынской области Инна Плахтий.

Проблемы избрания судей

В то же время проблема в том, что Высший совет правосудия избрал их по своей старой процедуре, которая не предусматривает никакой проверки на добропорядочность.

Об этих победителях было известно еще в 12 часов, а голосование состоялось в 20:00. Это свидетельствует о том, что победители были заранее согласованными,

– отметил Маселко.

То есть, как отметил адвокат, всем скинули списки тех, за кого надо голосовать.

Почему украинцы не доверяют судьям

Маселко отметил, что виной недоверия людей к судьям является деятельность ВСП. Это орган, который фактически управляет судами (он назначает, увольняет и "продвигает" их).

"Если бы они хотели действительно обеспечить настоящее правосудие, они бы наказывали коррупционеров, увольняли судей, которые принимают своевольные решения. Но они наоборот, покрывают таких", – сказал эксперт.

Маселко рассказал о новых членах ВСП: смотрите видео

Он добавил, что тех, кто идут против системы, "выжимают" и максимально наказывают, сохраняя систему круговой поруки. "Без изменения ВСП нельзя изменить всю судебную систему страны", – также сказал Маселко.