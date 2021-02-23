Очередное снайперское подразделение Вооруженных сил России прибыло на передовую, чтобы усилить позиции оккупантов. Его члены вооружены снайперскими комплексами различного калибра.

Такую информацию опубликовали в пресс-службе Минобороны, ссылаясь на данные разведки. Ведомство опубликовало отчет по ситуации в районе проведения ООС.

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По данным министерства, командование вооруженных сил России продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы на Донбассе, чтобы оказывать поддержку российским оккупационным войскам.

Отметим, что только с начала февраля из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезли более 2,3 тысячи тонн горючего.

В то же время осуществлялась ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей первого и второго армейских корпусов,

– подчеркнули в Минобороны.

Обострение ситуации на Донбассе