Новую группу российских снайперов привезли на Донбасс, – Минобороны
Очередное снайперское подразделение Вооруженных сил России прибыло на передовую, чтобы усилить позиции оккупантов. Его члены вооружены снайперскими комплексами различного калибра.
Источник:Минобороны
Такую информацию опубликовали в пресс-службе Минобороны, ссылаясь на данные разведки. Ведомство опубликовало отчет по ситуации в районе проведения ООС.
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По данным министерства, командование вооруженных сил России продолжает использовать неконтролируемые Украиной участки границы на Донбассе, чтобы оказывать поддержку российским оккупационным войскам.
Отметим, что только с начала февраля из России на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях завезли более 2,3 тысячи тонн горючего.
В то же время осуществлялась ротация кадровых российских офицеров на командных должностях соединений и частей первого и второго армейских корпусов,
– подчеркнули в Минобороны.
Обострение ситуации на Донбассе
- Российские наемники не прекращают вести огонь по позициям военных ВСУ. Несмотря на договоренности по перемирию, они продолжают обстрелы.
- 22 февраля из-за обстрела из ручного противотанкового гранатомета погиб старший солдат Сергей Петраускас. Еще один воин получил ранение.
- Сутки 23 февраля также начались неспокойно. Оккупанты уже трижды стреляли по позициям ВСУ. Возле Зайцево погиб украинский защитник.
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