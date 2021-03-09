Главные новости 9 марта: допрос Медведчука в СБУ, новое заседание СНБО, день рождения Шевченко
Кума Путина Виктора Медведчука допросили в СБУ. Анонсировали новое заседание СНБО. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что еще 9 областей и Киев могут попасть в красную зону карантина. В Украине отмечают 207 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Такими были главные новости 9 марта.
Важнейшие новости Украины и мира за вторник, 9 марта:
Допрос Медведчука
Источник: 24 канал
Нардепа Виктора Медведчука 9 марта допросили в Службе безопасности Украины. Вероятно, по госизмене. Это касалось якобы его разговора с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым, которую ранее опубликовали в СМИ.
Кроме этого, на допрос дважды вызывали и пятого президента Петра Порошенко, однако тот не пришел.
"Пленки" Медведчука и Суркова: что нужно знать
- По информации СМИ, разговор состоялся еще в 2014 году.
- Сурков с Медведчуком обсудили планы по поставкам электричества в Крым, а также роль Медведчука в обмене пленными.
- Также Сурков якобы в шутку просил Медведчука передать Порошенко, что он хороший, потому что, мол, сам тогдашний глава Украины постоянно ругал Суркова.
Данилов анонсировал новое заседание СНБО
Источник: 24 канал
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 12 марта состоится новое заседание Рады. По его словам, перечень вопросов для обсуждения уже согласовали с президентом Владимиром Зеленским.
Почему это важно
- Дело в том, что предыдущие заседания СНБО были особенно громкими.
- Например, 2 февраля СНБО ввела санкции против нардепа Тараса Козака.
- 19 февраля во время заседания СНБО решили наложить санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них – вышеупомянутые Медведчук и Марченко.
- 26 февраля состоялось повторное заседание СНБО. Говорили о ситуации на оккупированных территориях, двойном гражданстве и государственной измене. Кроме того, наложили санкции на 10 бывших украинских офицеров.
В красную зону могут попасть еще 9 областей
Источник: Офис Президента
В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 9 областей и Киев близки к красной зоне карантина.
О каких области идет речь
- Киев и Киевская область,
- Винницкая,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая.
Сейчас в красной зоне находятся Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская и Черновицкая области. Однако в Минздраве отметили стабилизацию ситуации на Прикарпатье.
Грозит ли тогда локдаун
- Ранее Шмыгаль говорил, что если большинство областей Украины будут "красными", то правительство может ввести третий локдаун.
- Это поддерживали и эксперты ЮНИСЕФ.
Зоны карантина / Карта Минздрава
Годовщина со дня рождения Шевченко
Источник: 24 канал
Украинцы 9 марта чествуют известного поэта и художника Тараса Шевченко. Это уже 207 годовщина со дня рождения Кобзаря. Мероприятия в честь события произошли едва ли не во всех населенных пунктах Украины.
Люди несли цветы к монументам и декламировали стихи поэта. Кстати, Зеленский с женой также возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве. Глава государства назвал Шевченко суперзвездой и призвал украинцев изучать его биографию глубже.
Мероприятия к празднику / Фото Одесского, Киевского, Харьковского и Львовского горсовета:
Вручение Шевченковской премии
Традиционно Шевченковский комитет объявил имена лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года. Победителей выбирали в 6 номинациях.
Например, в номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом стал Станислав Асеев с книгой эссе "В изоляции", а в "Киноискусство" – режиссер Валентин Васянович и художник-постановщик Владлен Дуденко с фильмом "Атлантида".
Заметим, что вручение премии перенесли на 20 мая – годовщину ее основания.
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