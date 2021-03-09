Кума Путина Виктора Медведчука допросили в СБУ. Анонсировали новое заседание СНБО. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что еще 9 областей и Киев могут попасть в красную зону карантина. В Украине отмечают 207 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Такими были главные новости 9 марта.

Важнейшие новости Украины и мира за вторник, 9 марта:

Допрос Медведчука

Источник: 24 канал

Нардепа Виктора Медведчука 9 марта допросили в Службе безопасности Украины. Вероятно, по госизмене. Это касалось якобы его разговора с бывшим помощником президента России Владиславом Сурковым, которую ранее опубликовали в СМИ.

Кроме этого, на допрос дважды вызывали и пятого президента Петра Порошенко, однако тот не пришел.

"Пленки" Медведчука и Суркова: что нужно знать

По информации СМИ, разговор состоялся еще в 2014 году.

Сурков с Медведчуком обсудили планы по поставкам электричества в Крым, а также роль Медведчука в обмене пленными.

Также Сурков якобы в шутку просил Медведчука передать Порошенко, что он хороший, потому что, мол, сам тогдашний глава Украины постоянно ругал Суркова.

Обратите внимание! 2 февраля Совет национальной безопасности и обороны заблокировал каналы ZIK, NewsOne и "112 Украина", которые связывают с Медведчуком. Затем на самого нардепа и его жену Оксану Марченко наложили санкции.

Данилов анонсировал новое заседание СНБО

Источник: 24 канал

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 12 марта состоится новое заседание Рады. По его словам, перечень вопросов для обсуждения уже согласовали с президентом Владимиром Зеленским.

Почему это важно

Дело в том, что предыдущие заседания СНБО были особенно громкими.

Например, 2 февраля СНБО ввела санкции против нардепа Тараса Козака.

19 февраля во время заседания СНБО решили наложить санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них – вышеупомянутые Медведчук и Марченко.

26 февраля состоялось повторное заседание СНБО. Говорили о ситуации на оккупированных территориях, двойном гражданстве и государственной измене. Кроме того, наложили санкции на 10 бывших украинских офицеров.

В красную зону могут попасть еще 9 областей

Источник: Офис Президента

В Украине ухудшается ситуация с коронавирусом. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что 9 областей и Киев близки к красной зоне карантина.

О каких области идет речь

Киев и Киевская область,

Винницкая,

Донецкая,

Запорожская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Тернопольская,

Хмельницкая.

Сейчас в красной зоне находятся Ивано-Франковская, Закарпатская, Житомирская и Черновицкая области. Однако в Минздраве отметили стабилизацию ситуации на Прикарпатье.

Грозит ли тогда локдаун

Ранее Шмыгаль говорил, что если большинство областей Украины будут "красными", то правительство может ввести третий локдаун.

Это поддерживали и эксперты ЮНИСЕФ.



Зоны карантина / Карта Минздрава

Годовщина со дня рождения Шевченко

Источник: 24 канал

Украинцы 9 марта чествуют известного поэта и художника Тараса Шевченко. Это уже 207 годовщина со дня рождения Кобзаря. Мероприятия в честь события произошли едва ли не во всех населенных пунктах Украины. Люди несли цветы к монументам и декламировали стихи поэта. Кстати, Зеленский с женой также возложили цветы к памятнику Шевченко в Киеве. Глава государства назвал Шевченко суперзвездой и призвал украинцев изучать его биографию глубже.

Мероприятия к празднику / Фото Одесского, Киевского, Харьковского и Львовского горсовета:​

Вручение Шевченковской премии

Традиционно Шевченковский комитет объявил имена лауреатов Национальной премии имени Тараса Шевченко 2021 года. Победителей выбирали в 6 номинациях.

Например, в номинации "Публицистика, журналистика" лауреатом стал Станислав Асеев с книгой эссе "В изоляции", а в "Киноискусство" – режиссер Валентин Васянович и художник-постановщик Владлен Дуденко с фильмом "Атлантида".

Заметим, что вручение премии перенесли на 20 мая – годовщину ее основания.

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