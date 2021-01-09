В Индонезии разбился пассажирский самолет с более 60 людьми на борту. На газопроводе в Лубнах произошел взрыв. В Испании бушует мощный снежный шторм, есть жертвы. На Закарпатье объявили лавинную опасность. В правительстве объяснили запрет продажи некоторых товаров во время локдауна. Елизавета II вакцинировалась от коронавируса. Таковы были главные новости 9 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 9 января:

Крушение Boeing в Индонезии

Актуально Пассажирский самолет Boeing 737-500 упал в море: найдены обломки и тела людей

Днем 9 января в Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет рейса SJ182 авиакомпании Sriwijaya Air, летевший из Джакарты в Понтианак. Через 4 минуты после вылета он исчез с радаров, а позже стало известно, что судно упало в Яванское море.

Очевидцы говорят, что самолет дважды взорвался: сначала в небе, после чего в воду начали падать языки пламени, далее борт взорвался уже под водой и поднял волны на месте своего падения.

На месте крушения Boeing продолжается поисковая операция. Из воды пока вытащили некоторые предметы, в частности: кабели, сиденья и карманы из самолета, джинсы и волосы.

Видео с места крушения самолета, продолжается спасательная операция:

Причины катастрофы пока расследуют, известно лишь, что Boeing 737-500 поднялся более чем на 3 350 метров вверх, но вдруг его высота и скорость резко упали.

На борту, по предварительным данным, находились 62 человека, из которых – 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди пассажиров - 10 детей, 3 из них – младенцы. С перечнем людей, которые находились в самолете, можно ознакомиться здесь.

Пассажиры рейса SJ182 перед вылетом: видео

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К счастью, украинцев на борту самолета, потерпевшего катастрофу в Индонезии, не было.

Взрыв на газопроводе

Подробнее На Полтавщине произошел взрыв из-за аварии на газопроводе: видео

В Лубнах, что в Полтавской области, 9 января 2021 года произошел мощный взрыв на газопроводе, после него вспыхнул пожар. Причиной инцидента стала разгерметизация магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.

Мощный взрыв почувствовали не только жители города. Он прозвучал также в соседних населенных пунктах. Громкий грохот изрядно напугал людей. В соцсетях они писали, что от взрыва дрожали стекла в окнах и гудел пол. Кое-кто даже думал, что поблизости упал самолет.

Последствия взрыва:

В результате аварии "Лубныгаз" предупредил о возможных аварийных отключениях газа.

Без газа временно остались такие населенные пункты: Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблочное, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельне, Тимки, Пилиповичи, Несено-Иржавец, Полунеевка.

Из-за аварии все аварийные службы вышли на дежурство в оперативном режиме.

Сейчас причины аварии выясняют соответствующие службы, рассматривают даже версию с диверсией.

Взрыв на газопроводе в Лубнах: видео

К счастью, в результате взрыва нет ни пострадавших, ни жертв.

Испанию накрыл снежный шторм

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В Испании бушует шторм Филомена. Он вызвал крупнейшие за 50 лет снегопады в стране. Жертвами непогоды уже стали по меньшей мере 4 человека.

В Мадриде из-за снежных заносов пришлось закрыть аэропорт, отменены свыше 27 рейсов, а еще 26 были перенаправлены в другие аэропорты. В Мадриде также остановился общественный транспорт и поезда. А по всей стране люди застряли в снежных ловушках на автодорогах, к их спасению привлекли армию.



Сотни людей оказались в снежной ловушке на дорогах Испании / Фото Getty images

Что известно о жертвах непогоды:

в Сарагосе от переохлаждения умер бездомный;

на дороге между муниципалитетами Михас и Фуэнхирола погибли супруги, которое застряло в машине;

в Зарзалехо под сугробами снега скончался 54-летний мужчина.

Тем временем на улицах Мадрида видели упряжь с санями и собаками, а также лыжников. А на площади Кальяо люди устроили игры в снежки.



Мужчина на лыжах в Мадриде / Фото из соцсетей

Упряжь с собаками на улицах Мадрида: видео

Лавинная опасность на Закарпатье

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В Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность. Людям, которые планируют походы в горы, стоит быть осторожными.

Значительная вероятность схода лавин сохраняется в высокогорье восточной части области. Поэтому там объявили 3 уровень опасности.



Где существует опасность / Карта Укргидрометцентра

Туристам, которые планируют походы в Карпаты, рекомендуют учитывать ухудшение погоды.

Степанов пояснил запрет продажи игрушек и одежды во время локдауна

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На время локдауна в Украине правительство запретило продажу игрушек, посуды и одежды. В Минздраве объяснили, почему Кабмин причислил эти товары к запрещенным.

Так, глава Минздрава Степанов сказал, что такое решение было принято, чтобы сократить число покупателей и контактов между ними. По словам министра, игрушки и одежду запретили продавать в магазинах не потому, что якобы на них активно распространяется COVID.

Во-первых, COVID-19 не распространяется активнее на игрушках, носках или батарейках... Логика здесь совсем в другом,

– заявил Степанов.

Он добавил, что, например, из 100 посетителей супермаркета всего 40 идут за продуктами или средствами гигиены. Таким образом, запрет на продажу бытовой техники, одежды и игрушек сразу значительно сократит количество контактов, поскольку такие товары будут больше покупать через интернет.

Обратите внимание! Украинцы могут и в дальнейшем приобрести любые товары онлайн с осуществлением адресной доставки заказов.

Елизавета II вакцинировался от коронавируса

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Принц Филипп и королева Елизавета II вакцинировались от коронавируса. Это подтвердили представители Букингемского дворца.

94-летняя королева Елизавета и 99-летний принц Филипп вакцинировались от коронавируса в Виндзорском замке. Представители дворца редко комментируют состояние здоровья членов монаршей семьи, но отметили, что вакцинацию проводил королевский домашний врач.

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Издание добавляет, что королева с принцем вакцинировались, чтобы избежать дезинформации и различных спекуляций. Пока неизвестно, какую именно вакцину выбрала королевская чета.