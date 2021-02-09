Главные новости, 9 февраля: Шмыгаль в Брюсселе, на Прикарпатье ДТП легковушки и микроавтобуса
Денис Шмыгаль прибыл с официальным визитом в Брюссель. На Прикарпатье легковушка врезалась в микроавтобус, погибли 2 человека. Экс-заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный, объявленный в международный розыск, записал видеообращение. На Донбассе 2 гражданских пытались прорваться через блокпост на оккупированную территорию. Украину снова поделят на карантинные зоны. Такими были главные новости.
Источник:24 канал
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Шмыгаль в Брюсселе
Источник: 24 канал
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Брюссель с рабочим визитом. Там глава правительства уже успел встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.
Что известно о встрече Шмыгаля и Столтенберга
- Свою встречу с генсеком НАТО Шмыгаль охарактеризовал как позитивный сигнал.
- Шмыгаль заявил, что приоритетом Украины в ближайшей перспективе – получить План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Лучшим вариантом было бы, если бы Украина получила ПДЧ одновременно с Грузией.
- По словам главы украинского Кабмина, членство в НАТО остается приоритетом Украины.
- Шмыгаль заметил, что страна уже сделала ряд важных шагов на пути к Альянсу. В частности, приняли ряд законопроектов. Кроме того, в стране происходит реформирование Вооруженных сил Украины. Постепенно наша армия приближается к стандартам Альянса.
- Кроме того, Шмыгаль напомнил о максимальной заинтересованности Украины в вопросе сотрудничества с НАТО по усилению безопасности в Черном море.
- Также Шмыгаль и Столтенберг обсудили будущие военные учения "Нерушимая стойкость", запланированные на 2021 год.
Встреча Шмыгаля и Столтенберга / Пресс-служба НАТО
Что известно о встрече Шмыгаля и Мишеля
- Шмыгаль выразил надежду, что заседание Совета ассоциации (запланировано на четверг, 11 февраля), станет двигателем прогресса в развитии экономической интеграции Украины в ЕС. В частности, Украина будет работать над реформами, которые приблизят украинское законодательство в сфере энергетики к стандартам ЕС.
- Премьер-министр Украины поблагодарил президента Евросовета за поддержку Крымской платформы. По словам Шмыгаля, Украина ожидает, что "Евросоюз активно присоединится к учредительноиу саммиту Платформы". Он запланирован на август 2021 года.
- Кроме того, Шмыгаль пригласил Мишеля в Украину. По словам премьера это стало бы надежным свидетельством поддержки со стороны ЕС.
Встреча Шмыгаля и Мишеля / Пресс-служба Кабмина
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Смертельное ДТП на Прикарпатье
Вечером 8 февраля около 23:30 на Прикарпатье произошло масштабное ДТП. Оно унесло жизни 2 человек. Кроме того, известно о 13 пострадавших.
Детали
- Трагедия произошла на автодороге государственного значения Н-10 сообщением Стрый – Черновцы – Мамалыга.
- В селе Павловка автомобиль Mercedes-Benz Atego врезался в пассажирский микроавтобус Mercedes Sprinter.
- За рулем легковушки находился 20-летний мужчина. Он выезжал со второстепенной дороги на главную, однако не учел дорожную обстановку и не предоставил преимущества в движении.
- Жертвами ДТП стали 2 пассажира микроавтобуса: 53-летняя и 54-летний жители Калушского района.
- Еще 13 пассажиров микроавтобуса госпитализировали.
- Полиция уже установила, что оба водителя были трезвыми.
- По факту ДТП уже открыли уголовное производство.
- Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.
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Нескоромный записал видеообращение
Источник: Телеграм Дмитрия Нескоромного
Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины Дмитрий Нескоромный записал видеообращение. Он сообщил, что – жив-здоров и находится в безопасности.
Я записываю это видео, чтобы показать, что я живой, я в безопасности, я в недосягаемости для людей, которые бы хотели меня устранить. Власти Украины объявили меня в международный розыск и по совету адвокатов мы меняем стратегию защиты,
– отметил Нескоромный.
Что еще сказал Нескоромный
- Нескоромный отметил, что сейчас якобы консультируется с европейскими правоохранительными органами.
- Экс-замглавы СБУ также отметил, что готов обнародовать важную информацию о коррупции в Украине. В частности, Нескоромный заявил, что располагает данными о хищении международной помощи, о выводе денег из "Ощадбанка", "Приватбанка", скоро будут данные по "Укрэксимбанку" и "Укргазбанку".
- Также Нескоромный готов раскрыть "правду" о том, что происходит в СБУ.
Реакция СБУ
- В СБУ уже заявили, что не будут комментировать обычные манипулятивные заявления.
- Кроме того, следует рассматривать все его заявления через призму того, что Нескоромный является фигурантом резонансных уголовных дел, а также, очевидно, имеет пророссийские и пропутинские взгляды.
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Гражданские пытались прорваться к боевикам на Донбассе
Источник: фейсбук Операции объединенных сил
- Возле Викторовки в Донецкой области 2 гражданских человек пытались проехать через блокпост на оккупированную территорию.
- Военные просили мужчин остановиться. Однако водитель и пассажир не реагировали.
- Сначала военный сделал предупредительный выстрел в воздух. Несмотря на то, что даже после этого гражданские пытались проехать через блокпост, военные открыли огонь на поражение.
- Водитель и пассажир получили ранения.
- По дороге в больницу водитель скончался.
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Карантинные зоны в Украине
Источник: 24 канал
Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что в Украине введут адаптивный карантин. Территорию страны снова поделят на карантинные зоны. Однако не обойдется без изменений.
Сейчас мы предложим правительству новый светофор – зоны эпидембезопасности, которые будут существовать в Украине в середине февраля может в конце февраля,
– заявил Ляшко.
На этот раз вместо 4 карантинных зон могут ограничиться лишь 3-мя. Каждая из зон будет четкие маркеры где ситуация дестабилизируется и где нужно принимать дополнительные меры.
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