Активисты собрались под госдачей Владимира Зеленского и требовали освободить из-под стражи Сергея Стерненко. Папа Римский завершил свой исторический визит в Ирак. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель дала развернутое интервью. Марши за права женщин состоялись сразу в нескольких городах Украины. Такими были главные новости 8 марта.

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Протест касательно Стерненко под дачей Зеленского

Источник: 24 канал

Активисты протестовали возле государственной дачи Владимира Зеленского. Около 300 человек приехали из Киева в Конча-Заспу с такими требованиями:

выпустить из тюрьмы активиста Сергея Стерненко;

также фигуранта дела Шеремета – Андрея Антоненко;

и других, как их называют протестующие, политзаключенных.

Митингующие требовали обновить судебную систему и отправить в отставку генпрокурора Венедиктову. Они зажгли файеры и развернули плакат с надписью "Молчание держит за решеткой".

Что происходило 8 марта под дачей Зеленского: смотрите видео

Массовые протесты за Стерненко

Украинцы начали массово выходить на улицы после того, как 23 февраля суд вынес приговор активисту Сергею Стерненко. Его обвинили в похищении человека для получения 300 гривен.

Сам Стерненко утверждает, что никаких доказательств его причастности к этому обвинение не предоставило. Он считает, что суд вынес неправомерное решение, а дело называет политически мотивированным.

Справка. Вечером 23 февраля в Киеве несколько тысяч людей пришли под Офис Президента. Массовые акции повторились и 27 – 28 февраля. Впоследствии пообещали объявить бессрочную акцию протеста.

Ранее в Офисе Президента выразили намерение проанализировать решения судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей в Украине. Это хотят сделать в ответ на запрос общества на справедливость.



Дело Стерненко – основное / Инфографика 24 канала

Международный день женщин

Источник: 24 канал

8 марта мир, включая Украину, отмечает Международный женский день. Это – день в поддержку женщин и их прав. В городах Украины по этому случаю провели марши.

Марши за права женщин в городах Украины

Киев. В 2021 году столичные активистки вышли под лозунгом "У пандемии – женское лицо". По словам организаторов шествия, из-за постоянных локдаунов увеличилось количество случаев домашнего насилия.

Участники марша требовали и создания безопасных условий для женщин, работающих в сферах, связанных с риском заболеть COVID-19. А также – ратифицировать Стамбульскую конвенцию.

Справка. Украина подписала Конвенцию в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. Там говорится о предотвращении насилия в отношении женщин, домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Противники марша в столице

На улицы Киева также вышли представители организаций "Традиция и порядок", "Христианский фронт", "Правый сектор". Они провели акцию под названием "Операция по спасению феминисток".

Столкновений между участниками акций удалось избежать. Сначала СМИ сообщали о задержании одного из членов "Традиции и порядка". Однако впоследствии столичные правоохранители опровергли это.

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Львов. Там к масштабному шествию в поддержку женщин присоединились более 500 участников и участниц. Шествие охраняли патрульные полицейские и нацгвардейцы. Они не зафиксировали никаких нарушений.

Харьков. В этом городе некоторые участники марша одели костюмы тех, кто, по их мнению, больше всего пострадал во время пандемии COVID-19. Говорится, в частности, об учительницах, кондукторах, уборщицах.

Поздравление Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта. Глава государства был довольно эмоциональным. Он отметил, что это – праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью.

Мы становимся немножечко лучше. Рядом с вами, благодаря вам, ради вас. Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особые. Ведь такими вы являетесь не только сегодня, но и все 365 дней в году,

– отметил глава государства.

Кроме этого, украинский президент также отметил, что 8 марта важно бороться с ложным стереотипом о том, что женщины – это "слабый пол". И привел аргументы, почему это не так.