Главные новости 8 марта: пикет под дачей Зеленского, Международный день женщин
Активисты собрались под госдачей Владимира Зеленского и требовали освободить из-под стражи Сергея Стерненко. Папа Римский завершил свой исторический визит в Ирак. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель дала развернутое интервью. Марши за права женщин состоялись сразу в нескольких городах Украины. Такими были главные новости 8 марта.
Источник:24 канал
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Протест касательно Стерненко под дачей Зеленского
Источник: 24 канал
Активисты протестовали возле государственной дачи Владимира Зеленского. Около 300 человек приехали из Киева в Конча-Заспу с такими требованиями:
- выпустить из тюрьмы активиста Сергея Стерненко;
- также фигуранта дела Шеремета – Андрея Антоненко;
- и других, как их называют протестующие, политзаключенных.
Митингующие требовали обновить судебную систему и отправить в отставку генпрокурора Венедиктову. Они зажгли файеры и развернули плакат с надписью "Молчание держит за решеткой".
Что происходило 8 марта под дачей Зеленского: смотрите видео
Массовые протесты за Стерненко
Украинцы начали массово выходить на улицы после того, как 23 февраля суд вынес приговор активисту Сергею Стерненко. Его обвинили в похищении человека для получения 300 гривен.
Сам Стерненко утверждает, что никаких доказательств его причастности к этому обвинение не предоставило. Он считает, что суд вынес неправомерное решение, а дело называет политически мотивированным.
Ранее в Офисе Президента выразили намерение проанализировать решения судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей в Украине. Это хотят сделать в ответ на запрос общества на справедливость.
Дело Стерненко – основное / Инфографика 24 канала
Международный день женщин
Источник: 24 канал
8 марта мир, включая Украину, отмечает Международный женский день. Это – день в поддержку женщин и их прав. В городах Украины по этому случаю провели марши.
Марши за права женщин в городах Украины
Киев. В 2021 году столичные активистки вышли под лозунгом "У пандемии – женское лицо". По словам организаторов шествия, из-за постоянных локдаунов увеличилось количество случаев домашнего насилия.
Участники марша требовали и создания безопасных условий для женщин, работающих в сферах, связанных с риском заболеть COVID-19. А также – ратифицировать Стамбульскую конвенцию.
Противники марша в столице
На улицы Киева также вышли представители организаций "Традиция и порядок", "Христианский фронт", "Правый сектор". Они провели акцию под названием "Операция по спасению феминисток".
Столкновений между участниками акций удалось избежать. Сначала СМИ сообщали о задержании одного из членов "Традиции и порядка". Однако впоследствии столичные правоохранители опровергли это.
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Львов. Там к масштабному шествию в поддержку женщин присоединились более 500 участников и участниц. Шествие охраняли патрульные полицейские и нацгвардейцы. Они не зафиксировали никаких нарушений.
Харьков. В этом городе некоторые участники марша одели костюмы тех, кто, по их мнению, больше всего пострадал во время пандемии COVID-19. Говорится, в частности, об учительницах, кондукторах, уборщицах.
Поздравление Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский поздравил женщин с 8 марта. Глава государства был довольно эмоциональным. Он отметил, что это – праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью.
Мы становимся немножечко лучше. Рядом с вами, благодаря вам, ради вас. Неправильно говорить сегодня, что вы невероятные и особые. Ведь такими вы являетесь не только сегодня, но и все 365 дней в году,
– отметил глава государства.
Кроме этого, украинский президент также отметил, что 8 марта важно бороться с ложным стереотипом о том, что женщины – это "слабый пол". И привел аргументы, почему это не так.
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