Украинцы почтили память погибших в авиакатастрофе МАУ в Иране. В Украине 8 января стартовал локдаун, людей возмутила часть запретов. Наши моряки вернулись домой после 5 лет заключения в Ливии. На Николаевщине горела нефтебаза. Президент Владимир Зеленский встретил Новый год в Карпатах. Такими были главные новости 8 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Годовщина сбития самолета МАУ в Иране

8 января 2020 года Украину и мир потрясла трагическая новость. Украинский пассажирский самолет, на борту которого находились 176 человек, сбили иранские ракеты в небе над Тегераном. Никому не удалось выжить в той ужасной трагедии.

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В первую годовщину авиакатастрофы Украина, Афганистан, Великобритания, Канада и Швеция, чьи граждане погибли в результате трагедии, сделали совместное заявление.

Страны призвали Иран предоставить полное и всестороннее объяснение событий и решений, которые привели к этой авиакатастрофе. Они добавили, что Тегеран понесет ответственность за смерть людей и в полной мере выплатит компенсации семьям погибших и пострадавшим государствам.

Как продвигается расследование авиакатастрофы

Почти через год после трагедии Иран заявил о завершении расследования катастрофы. Технический отчет передали Украине только 5 января 2021 года. Теперь его должна утвердить Международная организация гражданской авиации.

Иран заявил, что выплатит по 150 тысяч долларов компенсации семьям погибших в трагедии. Вместе с тем Канада подчеркнула, что не удовлетворяет такую ​​сумму выплат. По мнению Канады, окончательную сумму нужно обсудить со всеми странами, граждане которых погибли.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что размер компенсации должны определять непосредственно семьи погибших.

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Почтение памяти погибших в авиакатастрофе МАУ

Работники посольства Украины в Иране приняли участие в церемонии памяти погибших украинцев. Дипломаты вместе с семьями посетили место падения Boeing 737. Они возложили цветы на месте авиакатастрофы и почтили память жертв минутой молчания.



Почтение памяти погибших в авиакатастрофе МАУ / Фото Посольства Украины в Иране



Работники Посольства возложили цветы / Фото Посольства Украины в Иране



Авиакатастрофа МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала

Первый день локдауна в Украине

С 8 января в Украине стартовал локдаун. В рамках усиления карантина Кабмин запретил продажу ряда товаров, что изрядно возмутило украинцев. С самого утра люди публиковали в соцсетях фото прилавков "на карантине". Пользователи сети возмущались тем, что в большинстве магазинов нельзя купить носки, женские колготки, лампочки и батарейки.

Больше об этом "Спасение от носков и колготок": как супермаркеты в Украине придерживаются локдауна

Скандал с "карантинными полками" в магазинах

Дело в том, что Кабмин запретил продажу непродовольственных товаров, которые не являются предметами первой необходимости. Поэтому продавцы в магазинах просто завешали полки с запрещенными товарами лентой. Больше всего украинцев возмутил запрет продажи презервативов. Также под запрет попали и другие "особо опасные товары", среди них:

женские колготки;

носки;

лампочки;

освежители воздуха;

средства для ухода за обувью.

"Карантинные полки" в магазинах Украины / Фото "Информатор", 24 канала, "Думская"

Как объяснили в Минздраве

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко отметил, что во время любых карантинных ограничений существует ряд жизненно важных товаров, которые невозможно купить заранее. Именно поэтому они не могут быть ограниченными.

К предыдущим карантинным ограничениям, которые применяло правительство, у представителей бизнеса возникали вопросы. Например, почему те же игрушки разрешались к продаже в супермаркетах, торгующих в основном продуктами питания, а в специализированных игрушечных магазинах не разрешались. Такие же вопросы были и к одежде, обуви, посуде и др.,

– отметил Виктор Ляшко.

Он подчеркнул, что все это не является предметами первой необходимости, но их наличие в супермаркетах приводило к тому, что люди ехали в этот маркет исключительно за игрушкой, одеждой, обувью, посудой и др., а не за пищевым продуктом.

Обратите внимание! Конечно, нашлись те, кто мастерски обходил запреты и правила. Больше о том, какие "лазейки" придумал "Эпицентр", чтобы продолжать торговать даже в локдаун – читайте по ссылке.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Возвращение украинских моряков

В Украину после 5 лет заключения в Ливии вернулись 4 члена экипажа танкера Captain Khayyam. После долгих лет разлуки со своими семьями наконец-то смогли увидеться:

Евгений Морарь,

Владимир Тостоган,

Павел Чайка,

Олег Войнеровский.

Что известно о заключении моряков в Ливии? Экипаж танкера Captain Khayyam задержала береговая охрана Ливии в 2016 году. Украинских моряков обвинили в контрабанде нефтепродуктов. В 2017 году задержанных приговорили к 5 годам заключения.

Уволенные моряки поблагодарили президента Зеленского, а также все ведомства, которые способствовали освобождению членов экипажа Captain Khayyam. Заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец заявил, что желает уволенным морякам как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Как украинских моряков встречали на родине / Фото Офиса Президента

Пожар на нефтебазе в Николаевской области

На нефтебазе в Николаевской области вспыхнул крупный пожар. Огонь охватил площадь 500 квадратных метров. Известно, что загорелась емкость с битумом – это горючие органические вещества. Спасателям удалось ликвидировать пожар менее чем за 2 часа. По предварительной информации, никто не пострадал.

К тушению привлекли 60 чрезвычайников и 12 единиц техники ГСЧС. Причина пожара пока неизвестна, ее устанавливают правоохранители.



В Николаевской области горела нефтебаза / Фото ГСЧС

Как Зеленский встретил Новый год в Карпатах

Президент Владимир Зеленский встречал Новый год на лыжном курорте в Буковеле Ивано-Франковской области. Отдохнуть и остаться незамеченным президенту не удалось. Украинцы, которые случайно встретили президента, опубликовали с ним яркие фото. На фотографиях видно, что Зеленский держит лыжи и одет в соответствующий костюм. Кстати, политик также делал селфи с детьми.

Одна из посетительниц Буковеля красноречиво подписала фото с Зеленским: "Если год начался со встречи с президентом, он обречен быть успешным".

Зеленский на лыжном курорте / Фото из соцсетей