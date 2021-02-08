Президент Владимир Зеленский посетил форум "Украина 30". Максим Степанов заверил, что до мая ужесточать карантинные ограничения не планируют. В Украине уже второй день свирепствует непогода. Россия увеличила военное присутствие во временно оккупированном Крыму. Таковы были главные новости 8 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 8 февраля:

Читайте также Украина все ближе к началу вакцинации: что нужно знать

Зеленский на форуме "Украина 30"

Источник: 24 канал

Владимир Зеленский выступил на Всеукраинском форуме по коронавирусу "Украина 30". На нем глава государства ответил на самые распространенные вопросы по пандемии.

Что сказал президент

Обратите внимание! Зеленский анонсировал 30 масштабных еженедельных форумов в Украине. Они станут общественным диалогом с участием власти, общественности и международных партнеров. Обсуждения будут касаться Крыма и Донбасса, войны и мира, экологии, образования, антикоррупционной системы и тому подобное.

Выступление Зеленского на форуме "Украина 30": видео

Красная зона карантина и локдаун

Источник: Офис Президента

Интересно Вакцинация на оккупированных территориях стартует на третьем этапе, – Ляшко

Когда будут вводить красную зону

Украина планирует снова ввести адаптивный карантин, который будет предусматривать разделение территории на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, красную зону будут вводить только отдельным решением.

Сейчас, по словам премьера, эпидемическая ситуация в разных регионах Украины отличается. В некоторых областях уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области – там ежедневно фиксируют более 400 случаев заражения.

Справка. Сейчас в Украине действует общенациональный карантин. Он предусматривает ограничение оранжевой зоны для всей страны.

Локдауна весной не будет

Источник: "Обозреватель"

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до апреля-мая 2021 года в Украине не будут вводить жесткие карантинные ограничения. Все потому, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась.



Главное о карантине в Украине / инфографика 24 канала

Украину замело снегом

Источник: 24 канал

► На высокогорной метеостанции Пожижевская в Карпатах зафиксировали более 80 сантиметров снега.

► Одессу накрыли обильные дожди. Из-за сильных морозов на дорогах образовалась гололедица.

► Во Львове уже второй день не прекращается снегопад. Коммунальные службы не успевают расчищать улицы города, городские чиновники в центре Львова сами очищали тротуары от снега.

► В Киеве из-за сильных порывов ветра и метели объявили штормовое предупреждение.

Обратите внимание! По данным ГСЧС, к ликвидации последствий непогоды привлекли почти 2 220 спасателей и 1 840 единиц техники.​ На отдельных участках дорог ограничили движение грузовиков.

Киев замело снегом: видео

Гололедица на улицах Одессы: видео

В Украине свирепствуют снегопады / Фото 24 канала, "Думская", Львовский городской совет

Когда непогода отступит

По словам синоптика Натальи Голень, на непогоду в Украине влияет циклон, который 7 февраля пришел на Закарпатье.

В течение 10-12 февраля еще 2 циклона переместятся на территорию Украины. В следующие выходные снова зайдет с севера холодный арктический воздух. Во время прояснений в западных и северных областях мы можем ожидать морозы до -20 градусов, а то и -25 градусов,

– рассказала Голень.

Потепление, по ее словам, наступит в конце февраля – начале марта.

Россия увеличила военное присутствие в Крыму вдвое

Источник: "Крым.Реалии"

Фотографии из космоса подтверждают то, что Россия наращивает свой военный потенциал во временно оккупированном Крыму.

Важно Ситуация обостряется еще 3 водохранилища в Крыму на грани высыхания

Где обнаружили оружие и технику

У Керчи появились новые радиолокационные станции, а также по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400.

появились новые радиолокационные станции, а также по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400. В Евпатории боевики создали радиоантенну диаметром около 30 метров. Кроме того, в бывшем украинском космическом центре базируются военно-космические силы оккупантов.

боевики создали радиоантенну диаметром около 30 метров. Кроме того, в бывшем украинском космическом центре базируются военно-космические силы оккупантов. Вблизи Севастополя построили радиотехническую станцию с десятком спутниковых "антенн-тарелок".

построили радиотехническую станцию с десятком спутниковых "антенн-тарелок". В поселке Новоозерное появилась военная база.

Заметим, эти данные передадут в Службу безопасности и Вооруженные силы Украины. Эксперты проанализируют и оценят угрозу из Крыма со стороны России.



Военная база в поселке Новоозерное / Фото "Крым.Реалии"

Радиотехническая станция оккупантов вблизи Севастополя / Фото "Крым.Реалии"