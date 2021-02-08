Главные новости 8 февраля: в Украине свирепствует непогода, локдауна до мая не будет
Президент Владимир Зеленский посетил форум "Украина 30". Максим Степанов заверил, что до мая ужесточать карантинные ограничения не планируют. В Украине уже второй день свирепствует непогода. Россия увеличила военное присутствие во временно оккупированном Крыму. Таковы были главные новости 8 февраля.
Самые важные новости Украины и мира за понедельник, 8 февраля:
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Зеленский на форуме "Украина 30"
Источник: 24 канал
Владимир Зеленский выступил на Всеукраинском форуме по коронавирусу "Украина 30". На нем глава государства ответил на самые распространенные вопросы по пандемии.
Что сказал президент
- До конца первой половины 2022 года в Украине планируют вакцинировать до 50% населения. Зеленский готов на собственном примере продемонстрировать безопасность прививки.
- Украинская власть договорилась о поставках препаратов против коронавируса от Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.
- Зеленский призвал быть осторожными с утверждениями об эффективности российской вакцины "Спутник V". По его словам, украинцы – не кролики для экспериментов.
- Для украинцев, которые сделают прививки против коронавируса, отменят карантинные ограничения.
- К началу массовой вакцинации в Украине появится специальная платформа для записи на прививки.
- Глава государства назвал январские ограничения в Украине "достаточно либеральными". Впрочем, по его словам, они помогли втрое сократить количество новых случаев заболеваемости коронавирусом.
Выступление Зеленского на форуме "Украина 30": видео
Красная зона карантина и локдаун
Источник: Офис Президента
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Когда будут вводить красную зону
Украина планирует снова ввести адаптивный карантин, который будет предусматривать разделение территории на красную, оранжевую, желтую и зеленую зоны. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, красную зону будут вводить только отдельным решением.
Сейчас, по словам премьера, эпидемическая ситуация в разных регионах Украины отличается. В некоторых областях уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки. Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области – там ежедневно фиксируют более 400 случаев заражения.
Локдауна весной не будет
Источник: "Обозреватель"
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что до апреля-мая 2021 года в Украине не будут вводить жесткие карантинные ограничения. Все потому, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась.
Главное о карантине в Украине / инфографика 24 канала
Украину замело снегом
Источник: 24 канал
► На высокогорной метеостанции Пожижевская в Карпатах зафиксировали более 80 сантиметров снега.
► Одессу накрыли обильные дожди. Из-за сильных морозов на дорогах образовалась гололедица.
► Во Львове уже второй день не прекращается снегопад. Коммунальные службы не успевают расчищать улицы города, городские чиновники в центре Львова сами очищали тротуары от снега.
► В Киеве из-за сильных порывов ветра и метели объявили штормовое предупреждение.
Киев замело снегом: видео
Гололедица на улицах Одессы: видео
В Украине свирепствуют снегопады / Фото 24 канала, "Думская", Львовский городской совет
Когда непогода отступит
По словам синоптика Натальи Голень, на непогоду в Украине влияет циклон, который 7 февраля пришел на Закарпатье.
В течение 10-12 февраля еще 2 циклона переместятся на территорию Украины. В следующие выходные снова зайдет с севера холодный арктический воздух. Во время прояснений в западных и северных областях мы можем ожидать морозы до -20 градусов, а то и -25 градусов,
– рассказала Голень.
Потепление, по ее словам, наступит в конце февраля – начале марта.
Россия увеличила военное присутствие в Крыму вдвое
Источник: "Крым.Реалии"
Фотографии из космоса подтверждают то, что Россия наращивает свой военный потенциал во временно оккупированном Крыму.
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Где обнаружили оружие и технику
- У Керчи появились новые радиолокационные станции, а также по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400.
- В Евпатории боевики создали радиоантенну диаметром около 30 метров. Кроме того, в бывшем украинском космическом центре базируются военно-космические силы оккупантов.
- Вблизи Севастополя построили радиотехническую станцию с десятком спутниковых "антенн-тарелок".
- В поселке Новоозерное появилась военная база.
Заметим, эти данные передадут в Службу безопасности и Вооруженные силы Украины. Эксперты проанализируют и оценят угрозу из Крыма со стороны России.
Военная база в поселке Новоозерное / Фото "Крым.Реалии"
Радиотехническая станция оккупантов вблизи Севастополя / Фото "Крым.Реалии"
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