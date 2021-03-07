Главные новости 7 марта: убийство киберполицейской, фейковое ЛГБТ-подразделение
В Киеве жестоко зарезали старшую инспектора киберполиции. В фейсбуке разгоняют фейк о создании в Вооруженных силах ЛГБТ-подразделения. В Мюнхене осквернили памятник Степану Бандере. В Австрии из-за смерти женщины приостановили вакцинацию партией вакцины AstraZeneca. Такими были главные новости 7 марта.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Убийство полицейской в Киеве
Источник: фейсбук Киевской городской прокуратуры
- В ночь на 7 марта в столице нашли мертвой женщину. При себе у погибшей было полицейское удостоверение.
- На теле женщины обнаружили больше 40 ножевых ранений.
- Выяснилось, что погибла старшая инспектор киберполиции Святослава Петрова.
- Вскоре нашлась подозреваемая. По данным правоохранителей, к жестокой расправе прибегла знакомая погибшей.
- О мотиве в прокуратуре говорят, что убийство произошло из-за внезапного конфликта.
Погибшая Святослава Петрова / Фото из фейсбука Виталия Губина
По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, на место убийства сразу же отправились специалисты, были привлечены кинологи и криминалистическая лаборатория. Благодаря их усилиям подозреваемую удалось быстро найти.
Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской,
– рассказал Крищенко.
Подозреваемую уже задержали. Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Фейковый ЛГБТ-батальон в ВСУ
Источник: 24 канал
В фейсбуке информация о якобы "ЛГБТ-подразделении" в рамках ВСУ вызвала ажиотаж. Ряд СМИ со ссылкой на фейсбук-сообщество "Военные ЛГБТ и наши союзники" заговорили о том, что для секс-меньшинств в Вооруженных Силах создадут отдельный взвод.
24 канал обратился за комментарием в ВСУ относительно такой информации. В Генштабе эту информацию опровергли и акцентировали внимание на том, что такими заявлениями "кто-то разгоняет измену".
Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил,
– подчеркнул спикер Генштаба Богдан Сеник.
Кроме того, спикер Генштаба Богдан Сеник указал на российское происхождение сообщества "Военные ЛГБТ и наши союзники". В частности, сайт размещается на серверах в Москве. Он также отметил, что такими сообществами должна заниматься Служба безопасности.
Могилу Бандеры осквернили
Источник: твиттер Андрея Мельника
В Мюнхене ночью неизвестные вандалы осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф. Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал соответствующее фото и призыв расследовать этот акт вандализма.
Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных,
– написал дипломат.
На фото, которое опубликовал посол, видно: у могилы оставили 10 красных канистр. Какое именно вещество в них было и собирались ли вандалы поджечь могилу Бандеры – пока неизвестно.
Могилу Бандеры в Мюнхене осквернили / Фото из твиттера Андрея Мельника
Австрия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca
Источник: Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения
- В Австрии умерла 49-летняя женщина в результате тяжелого нарушения свертываемости крови.
- У другой 35-летней женщины возникла тромбоэмболия легочной артерии.
- Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии еще расследует эти случаи. Однако их сразу же связали с вакцинацией препаратом AstraZeneca.
- Для безопасности остатки именно этой партии вакцины больше не будут распространять. Ее полностью утилизируют.
- Случаи будут внимательно изучать, поскольку нарушения, которые обнаружили у женщин, не относятся к перечню побочных эффектов препарата AstraZeneca.
Что это за препарат?
По данным BBC
- Ее разработали ученые Оксфордского университета вместе с компанией AstraZeneca. Официально она зарегистрирована как AZD1222.
- Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случаях, если людям вводили половину, а потом полную дозу вакцины.
- Covishield – та же вакцина, но изготовленная на мощностях в Индии. Ее создают по лицензии Oxford-AstraZeneca, которую разработали в Великобритании.
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