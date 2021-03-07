В Киеве жестоко зарезали старшую инспектора киберполиции. В фейсбуке разгоняют фейк о создании в Вооруженных силах ЛГБТ-подразделения. В Мюнхене осквернили памятник Степану Бандере. В Австрии из-за смерти женщины приостановили вакцинацию партией вакцины AstraZeneca. Такими были главные новости 7 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Убийство полицейской в Киеве

Источник: фейсбук Киевской городской прокуратуры

В ночь на 7 марта в столице нашли мертвой женщину. При себе у погибшей было полицейское удостоверение.

На теле женщины обнаружили больше 40 ножевых ранений.

Выяснилось, что погибла старшая инспектор киберполиции Святослава Петрова.

Вскоре нашлась подозреваемая. По данным правоохранителей, к жестокой расправе прибегла знакомая погибшей.

О мотиве в прокуратуре говорят, что убийство произошло из-за внезапного конфликта.



Погибшая Святослава Петрова / Фото из фейсбука Виталия Губина

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, на место убийства сразу же отправились специалисты, были привлечены кинологи и криминалистическая лаборатория. Благодаря их усилиям подозреваемую удалось быстро найти.

Место происшествия тщательно обследовали. Сразу опросили свидетелей и очевидцев. Благодаря слаженной работе удалось установить подозреваемую в убийстве полицейской,

– рассказал Крищенко.

Подозреваемую уже задержали. Ей грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Фейковый ЛГБТ-батальон в ВСУ

Источник: 24 канал

В фейсбуке информация о якобы "ЛГБТ-подразделении" в рамках ВСУ вызвала ажиотаж. Ряд СМИ со ссылкой на фейсбук-сообщество "Военные ЛГБТ и наши союзники" заговорили о том, что для секс-меньшинств в Вооруженных Силах создадут отдельный взвод.

24 канал обратился за комментарием в ВСУ относительно такой информации. В Генштабе эту информацию опровергли и акцентировали внимание на том, что такими заявлениями "кто-то разгоняет измену".

Такие вещи создают специально для разгона измены. А некоторые распространяют эту ахинею с целью дискредитации украинской армии и Вооруженных сил,

– подчеркнул спикер Генштаба Богдан Сеник.

Кроме того, спикер Генштаба Богдан Сеник указал на российское происхождение сообщества "Военные ЛГБТ и наши союзники". В частности, сайт размещается на серверах в Москве. Он также отметил, что такими сообществами должна заниматься Служба безопасности.

Могилу Бандеры осквернили

Источник: твиттер Андрея Мельника

В Мюнхене ночью неизвестные вандалы осквернили могилу лидера ОУН Степана Бандеры на кладбище Вальдфридгоф. Посол Украины в Германии Андрей Мельник опубликовал соответствующее фото и призыв расследовать этот акт вандализма.

Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призываем полицию найти и наказать виновных,

– написал дипломат.

На фото, которое опубликовал посол, видно: у могилы оставили 10 красных канистр. Какое именно вещество в них было и собирались ли вандалы поджечь могилу Бандеры – пока неизвестно.



Могилу Бандеры в Мюнхене осквернили / Фото из твиттера Андрея Мельника

Австрия приостанавливает вакцинацию препаратом AstraZeneca

Источник: Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения

В Австрии умерла 49-летняя женщина в результате тяжелого нарушения свертываемости крови.

У другой 35-летней женщины возникла тромбоэмболия легочной артерии.

Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения Австрии еще расследует эти случаи. Однако их сразу же связали с вакцинацией препаратом AstraZeneca.

Для безопасности остатки именно этой партии вакцины больше не будут распространять. Ее полностью утилизируют.

Случаи будут внимательно изучать, поскольку нарушения, которые обнаружили у женщин, не относятся к перечню побочных эффектов препарата AstraZeneca.

Что это за препарат?

По данным BBC