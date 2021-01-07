Владимир Зеленский провел совещание, на котором решил не отменять локдаун с 8 января. Такими были главные новости 7 января.

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Локдаун в Украине не отменят

Владимир Зеленский провел совещание, на котором приняли окончательное решение о локдауне в Украине с 8 января. На ней присутствовали глава Министерства здравоохранения Максим Степанов и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Зеленский отметил, что зимний карантин будет менее строгим, чем локдаун весной 2020 года.

Однако мы сбиваем сразу волну роста количества больных после новогодних праздников и параллельно ускоряем получение качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ,

– заявил президент.

Что сказал премьер

Шмыгаль рассказал, что в Украине уже 3 день подряд растет число зараженных коронавирусом.

Однако локдаун не будет слишком суровым. В стране будет работать общественный транспорт и функционировать предприятия.

Что сказал глава Минздрава

Степанов отметил, что в странах, где на время новогодних праздников не ввели локдаун, в течение 14 дней существенно возрастает количество зараженных.

Кроме того, в Украине фиксируют отрицательные коронавирусные тенденции. Инкубационный период сократился до 7-8 дней, а среди зараженных все больше молодых людей.

Также не стоит забывать о сезонном росте количества больных гриппом. Карантин поможет стабилизировать ситуацию, ведь сезонная эпидемия гриппа создает дополнительную нагрузку на медицинскую систему в Украине.

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Байден объявлен победителем президентских выборов

В США во время совместной сессии Конгресса официально объявили, что Джо Байден победил на президентских выборах в США. После инаугурации 20 января Байден станет 46 президентом США.

Режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне, который ввели 6 января, продлится до инаугурации.

Его пришлось ввести из-за действий сторонников Трампа. Они 6 января штурмовали здание Капитолия, где заседал Конгресс. По данным полиции, жертвами беспорядков могли стать не менее 4 человек. Установлена личность одной погибшей – это Эшли Бэббит – ветеранка Воздушных сил США.

Обратите внимание! Во время президентских выборов в США 3 ноября Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – лишь 232 голоса.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на события в Вашингтоне. Украинский лидер заявил, что решительно осуждает насилие, направленное против "крупнейшего демократического учреждения в мире".

Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире – Конгресса США. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента,

– отметил Зеленский.

В Министерстве иностранных дел Украины отметили: США нужно как можно быстрее восстановить верховенство права.

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Израиль опроверг "подпольную вакцинацию" украинских политиков

В Министерстве здравоохранения Израиля заявили, что "подпольная вакцинация" украинских политиков физически невозможна. Имеющаяся вакцина от коронавируса требует особых условий транспортировки.

Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал,

– отметили в министерстве.

Кроме того, израильская сторона заверила, что пока не планирует начинать расследование из-за слухов о "контрабанде вакцины от коронавируса". Ее якобы тайно транспортировали из Израиля в Украину.

Политик Михаил Бродский ранее заявил, что украинские политики будто тайно прививаются от коронавируса в киевской клинике пластической хирургии.

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины проверить информацию. Украинский лидер подчеркнул: "за контрабанду и контрафакт должно быть наказание".

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Илон Маск стал самым богатым в мире

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск возглавил список самых богатых людей планеты. Долгое время он находился на 2 позиции, уступая владельцу Amazon Джеффу Безосу.

Сейчас состояние Маска составляют 188,5 миллиарда долларов. Только за 2020 год миллиардер получил 150 миллиардов долларов. В Bloomberg уже заявили, что, очевидно, успех Маска – это самое стремительное обогащение в истории человечества.

Сам Маск прокомментировал свою победу словами "так странно" и "что же, возвращаемся к работе".

Миллиардер ранее заявлял, что главным назначением его состояния является ускорить превращение человечества в космическую цивилизацию.

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Оккупированный Севастополь пел украинские колядки

На Рождество в храмах оккупированного Севастополя колядовали и щедровали на украинском языке. Люди пели "Добрий вечір тобі", "Нова радість стала", "Пречиста Діва сина породила", "На небі зірка", а также "Тиха ніч, свята ніч".

Исполнять рождественские песни именно на украинском уже стало доброй традицией для Севастополя. В частности, в 2019 году воспитанники воскресных школ города спели "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича.



Рождество в оккупированном Крыму / Фото "Крым. Реалии"