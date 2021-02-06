На Донбассе подорвались 3 украинских бойцов – к сожалению, 2 из них погибли. Националисты снова устроили протесты под офисами телеканалов "Наш" и "Интер". Нидерланды признали, что Украина не является виновной в катастрофе MH17. На Днепропетровщине с рельсов сошли 8 вагонов. Супруга президента Елена Зеленская отпраздновала день рождения. Таковы были главные новости 7 февраля.

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Очередные потери Украины на Донбассе

Источник: Пресс-центр Объединенных сил

Трагедия произошла вблизи Марьинки. Украинские военные выдвигались на позиции и подорвались на неизвестном устройстве. В результате 2 из 3 погибли. За жизнь еще одного воина сейчас борются медики.

На месте происшествия работают руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Они выясняют все обстоятельства. Больше деталей в штабе не обнародовали.

Не единственное неприятное событие

Также в результате обстрела со стороны боевиков получил ранение украинский воин возле Песков. Боец сейчас находится в госпитале.

А в районе Торецка и Северодонецка ранения получили еще 2 военнослужащих. Им уже оказали медицинскую помощь, их состояние – стабильное.

Обо всех нарушениях со стороны боевиков украинские военные сообщили представителям ОБСЕ. Произошло это через Украинскую сторону Совместного центра контроля.



Оккупированные территории на востоке Украины / Инфографика 24 канала

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Протесты националистов под каналами "Наш" и "Интер"

Источник: 24 канал

Акцию под телеканалом "Наш" возглавил известный активист и лидер праворадикальной организации "Основа будущего" (прежнее название – С14) Евгений Карась. Зато протест под "Интером" устроило братство Дмитрия Корчинского.

Акции протеста под телеканалами "Интер" и "Наш" / Фото патрульной полиции Киева, PavlovskyNews, Klymenko Time

К счастью, все прошло мирно и без столкновений. Возможно, этому способствовало то, что полиция здания каналов взяла под усиленную охрану.

Под офисами обеих вещателей требования активистов были одинаковыми:

закрыть их или лишить лицензии вслед за NewsOne, ZIK и "112 Украина";

также сторонники Корчинского заявили, что журналистов "Интера" следует арестовать и "пустить на обмен";

а собратья Карася заявляли о планах подготовить обращение с требованием забрать лицензию у телеканала "Наш".

Правда, маленький инцидент все же был. Под "Нашим" активисты и устроили словесную перепалаку с актрисой Любовью Титаренко. Женщина заявляла, что войну в Украине начали олигархи, а националисты ее продолжают.

Смотрите видео словесного конфликта активистов и Любови Титаренко

Добавим, что "Интер" принадлежит бывшему главе администрации президента Януковича Сергею Левочкину и олигарху Дмитрию Фирташу, а "Наш" – бывшему "регионалу" Евгению Мураеву.

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Виновата ли Украина в катастрофе MH17: детали расследования Нидерландов

Источник: NU

В Нидерландах провели независимое расследование о роли Украины в катастрофе MH17. Здешние депутаты стремились выяснить, почему воздушное пространство над Донбассом не было полностью закрытым.

Как свидетельствуют результаты расследования:

Украина действительно не знала об угрозе гражданской авиации, кроме части авиапространства, которое уже закрыли;

специалисты обнаружили недостаточно юридических доказательств того, что украинская власть, тогда ответственная за безопасность гражданской авиации на востоке Украины, осознавала угрозу.

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заметил, что такой угрозы также не видели и российские органы, которые отвечали за уже закрытое воздушное пространство, прилегающее к этой зоне.

Нидерланды обратились к России и Украине с просьбой о сотрудничестве в расследовании в 2019 году. Но на практике его реализация заняла больше времени, чем предполагалось,

– пояснил Блок.



Что следует знать о катастрофе MH17 / Инфографика 24 канала

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Железнодорожная авария на Днепропетровщине: с рельсов сошли 8 вагонов

Источник: Укрзализныця

Ночью на станции Воскобойня, что на Днепропетровщине, 8 грузовых вагонов сошли с рельсов. По информации Укрзализныци, 7 из 8 грузовых вагонов принадлежат частным владельцам. Железнодорожники уже расследуют причины схода грузовых вагонов с рельсов.

Известно, что в результате аварии повредили железнодорожные пути и электроопору. А 4 вагона с клинкером перевернулись. Авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Но, к счастью, пострадавших и погибших нет.

Изменения в движении поездов

Из-за инцидента произошла определенная задержка на некоторых маршрутах, в основном на южном направлении.

Кроме того, часть поездов вынуждена была идти по измененному маршруту через Кривой Рог, Апостолово, Никополь и Запорожье.

Специальный поезд довозил до Днепра и Каменского пассажиров, которые ехали из Львова.

В то же время, тех, кто направлялся в Мелитополь, Энергодар и Новоалексеевку и из остальных поездов, которые задерживались, пересадили на поезд из Киева.

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Елене Зеленской – 43

Источник: инстаграм Владимира Зеленского

Первая украинская леди Елена Зеленская отпраздновала день рождения. Не остался в стороне от поздравлений и ее муж – Президент Украины Владимир Зеленский. В частности, он написал стихотворение и публично поблагодарил любимую за то, кем он стал.

С днем ​​рождения, моя. Обожаю мысли твои. Спасибо за то, что было. И, надеюсь, еще будет. За правду, за глаза, за шутки, за то, кем без тебя не стал бы. За то, что наши дети самые лучшие (для меня) в мире. Спасибо за все. С любовью, твой ВЗ,

– написал президент Украины.

Трогательное сообщение политик дополнил смешным черно-белым фото жены. Фотограф поймал первую леди настоящей – с широкой улыбкой и закрытыми глазами.

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То самое фото Елены Зеленской, которое опубликовал президент / Фото взято из инстаграма Владимира Зеленского