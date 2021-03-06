Главные новости 6 марта: смертельное ДТП с украинцами в Польше, Закарпатье – в красной зоне
В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие и десятки раненых. Закарпатская область попала в красную зону карантина, Киев – в оранжевой. Донетчина осталась без тепла из-за долгов. СМИ утверждают, что нардепы от ОПЗЖ часто летали в оккупированный Крым и Россию. Такими были главные новости 6 марта.
Источник:24 канал
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Смертельное автокрушение с украинцами в Польше
Источник: 24 канал
Рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП недалеко от польского города Кашице 6 марта. В автобусе были 57 человек, все – граждане Украины. На месте погибли 5 человек – три женщины и двое мужчин.
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На место трагедии сразу выехали украинские консулы. Как сообщили в МИД Украины, 35 человек доставили в больницу. 5 из них – в крайне тяжелом состоянии. Другим пострадавшим повезло больше, часть из них выписали уже к вечеру.
По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Именно поэтому автобус врезался в барьер и взлетел в кювет.
Смотрите фото с места ДТП / Фото Nowiny24:
Проблемы с кроватями с подключенным кислородом
Источник: Кабмин
По словам главного санврача Виктора Ляшко, Закарпатская, Черновицкая и Ивано-Франковская не выполнили задания правительства и не обеспечили 80% перепрофилированных коек под коронавирус с поставкой кислорода.
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Третий день подряд в Закарпатской области есть превышение установленных индикаторов. В частности, относительно уровня госпитализации более 60 на 100 тысяч населения. В области имеем в течение 3-х дней 90, 92 и 94 случая госпитализации на 100 тысяч населения. Также имеем большой коэффициент инфицирования. Кроме того, загруженность кроватей с кислородом более 65%,
– пояснил Ляшко.
Киев – в оранжевой зоне
Сейчас столица Украины – в оранжевой зоне. Показатели Киева соответствуют ее нормам, подчеркнул Ляшко. Причин переводить Киев в красную зону нет.
Также в оранжевой зоне такие области:
- Киевская
- Винницкая,
- Донецкая,
- Запорожская,
- Львовская,
- Николаевская,
- Сумская,
- Тернопольская,
- Хмельницкая.
Правила адаптивного карантина / источник Минздрава / инфографика 24 канала
Донецкая область – без тепла
Источник: Донецкоблгаз
Для "Донецктеплокоммунэнерго" прекратили поставки газа. Все – из-за долгов предприятия. В результате область с 6 марта осталась без тепла.
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В "Донецкоблгазе" пояснили, что действия "Донецктеплокоммунэнерго" и "Нафтогаза" заставляют действовать согласно требованиям законодательства, чтобы не допустить ущерба государству. Ведь общая задолженность предприятия составляет более 1,5 миллиарда гривен. Для возобновления поставок газа необходимо оплатить не менее 302 миллионов.
Скриншот с сайта "Донецкоблгаза"
Что говорят в "Нафтогазе"
Источник: Кабмин
Между тем, в "Нафтогазе" заявили, что не посылали заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз". Компания подчеркнула, что не имеет таких полномочий. Якобы это решение в "Донецкоблгазе" приняли самостоятельно. В НАК призвали возобновить поставки газа для населения.
В "Нафтогазе" подчеркнули, что местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и не платил ее. Это привело к накоплению долга и снятию поставщика из реестров.
Путешествия депутатов в Россию
Источник: "Новая газета"
По информации СМИ, народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" много раз летали в оккупированный Крым и Россию. Происходило это уже после вооруженной агрессии Москвы.
Больше здесь Нардепы от ОПЗЖ за время оккупации сотни раз летали в Крым и Россию, – российские СМИ
Кто летал в Россию:
Чаще всего "в гости" к боевикам летал заместитель генпрокурора времен президента-беглеца Виктора Януковича Ренат Кузьмин. В течение 2015 – 2019 годов он летал рейсом Москва – Симферополь – Москва (иногда Санкт-Петербург – Симферополь) около 240 раз.
Компанию ему составляли однопартийцы-нардепы Тарас Козак и Александр Колтунович, белорусский нефтяной бизнесмен Николай Воробей, который попал под санкции ЕС, и помощник Виктора Медведчука Андрей Мартынов.
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