В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие и десятки раненых. Закарпатская область попала в красную зону карантина, Киев – в оранжевой. Донетчина осталась без тепла из-за долгов. СМИ утверждают, что нардепы от ОПЗЖ часто летали в оккупированный Крым и Россию. Такими были главные новости 6 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Смертельное автокрушение с украинцами в Польше

Источник: 24 канал

Рейсовый автобус Познань – Херсон попал в ДТП недалеко от польского города Кашице 6 марта. В автобусе были 57 человек, все – граждане Украины. На месте погибли 5 человек – три женщины и двое мужчин.

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На место трагедии сразу выехали украинские консулы. Как сообщили в МИД Украины, 35 человек доставили в больницу. 5 из них – в крайне тяжелом состоянии. Другим пострадавшим повезло больше, часть из них выписали уже к вечеру.

По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Именно поэтому автобус врезался в барьер и взлетел в кювет.

Смотрите фото с места ДТП / Фото Nowiny24:

Проблемы с кроватями с подключенным кислородом

Источник: Кабмин

По словам главного санврача Виктора Ляшко, Закарпатская, Черновицкая и Ивано-Франковская не выполнили задания правительства и не обеспечили 80% перепрофилированных коек под коронавирус с поставкой кислорода.

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Третий день подряд в Закарпатской области есть превышение установленных индикаторов. В частности, относительно уровня госпитализации более 60 на 100 тысяч населения. В области имеем в течение 3-х дней 90, 92 и 94 случая госпитализации на 100 тысяч населения. Также имеем большой коэффициент инфицирования. Кроме того, загруженность кроватей с кислородом более 65%,

– пояснил Ляшко.

Киев – в оранжевой зоне

Сейчас столица Украины – в оранжевой зоне. Показатели Киева соответствуют ее нормам, подчеркнул Ляшко. Причин переводить Киев в красную зону нет.

Также в оранжевой зоне такие области:

Киевская

Винницкая,

Донецкая,

Запорожская,

Львовская,

Николаевская,

Сумская,

Тернопольская,

Хмельницкая.



Правила адаптивного карантина / источник Минздрава / инфографика 24 канала

Донецкая область – без тепла

Источник: Донецкоблгаз

Для "Донецктеплокоммунэнерго" прекратили поставки газа. Все – из-за долгов предприятия. В результате область с 6 марта осталась без тепла.

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В "Донецкоблгазе" пояснили, что действия "Донецктеплокоммунэнерго" и "Нафтогаза" заставляют действовать согласно требованиям законодательства, чтобы не допустить ущерба государству. Ведь общая задолженность предприятия составляет более 1,5 миллиарда гривен. Для возобновления поставок газа необходимо оплатить не менее 302 миллионов.

Скриншот с сайта "Донецкоблгаза"

Что говорят в "Нафтогазе"

Источник: Кабмин

Между тем, в "Нафтогазе" заявили, что не посылали заявок об отключении поставок газа ПАО "Донецкоблгаз". Компания подчеркнула, что не имеет таких полномочий. Якобы это решение в "Донецкоблгазе" приняли самостоятельно. В НАК призвали возобновить поставки газа для населения.

В "Нафтогазе" подчеркнули, что местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и не платил ее. Это привело к накоплению долга и снятию поставщика из реестров.

Важно! "Нафтогаз" просит вмешаться в ситуацию местные власти.

Путешествия депутатов в Россию

Источник: "Новая газета"

По информации СМИ, народные депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" много раз летали в оккупированный Крым и Россию. Происходило это уже после вооруженной агрессии Москвы.

Больше здесь Нардепы от ОПЗЖ за время оккупации сотни раз летали в Крым и Россию, – российские СМИ

Кто летал в Россию:

Чаще всего "в гости" к боевикам летал заместитель генпрокурора времен президента-беглеца Виктора Януковича Ренат Кузьмин. В течение 2015 – 2019 годов он летал рейсом Москва – Симферополь – Москва (иногда Санкт-Петербург – Симферополь) около 240 раз.

Компанию ему составляли однопартийцы-нардепы Тарас Козак и Александр Колтунович, белорусский нефтяной бизнесмен Николай Воробей, который попал под санкции ЕС, и помощник Виктора Медведчука Андрей Мартынов.

Интересно! Издание пишет, что обращалось к Козаку и Кузьмину за комментарием через отдел служебной корреспонденции Верховной Рады. Адресаты вроде письма получили, но ответа не прислали.