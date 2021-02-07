Главные новости 7 февраля: взрыв в Черновцах, умер экс-глава Черкасской ОГА Даниленко
В Черновцах в торговом центре "Майдан" прогремел взрыв. На 68-м году ушел из жизни экс-глава Черкасской ОГА Анатолий Даниленко. В Украине аварийно остановили 9 энергоблоков на электростанциях. Украинцев просят не выходить из дома из-за непогоды. Специалисты ВОЗ приблизились к разгадке происхождения коронавируса. Такими были главные новости 7 февраля.
Источник:24 канал
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В Черновцах в ТЦ "Майдан" прогремел взрыв
Источник: Управление Нацполиции в Черновицкой области
- В черновицком торговом центре "Майдан" (улица Героев Майдана, 71) прогремел взрыв.
- К счастью, пострадавших среди сотрудников или посетителей нет.
- Эпицентром взрыва стал ресторан японской кухни. Он расположен на 3 этаже ТЦ.
- Инцидент произошел примерно в 8:30. Как раз тогда заведение посетили первые клиенты.
- Взрыв разрушил часть помещения. Теперь в ресторане нет стекла в оконных рамах, а также частично разрушены стены. В частности, повреждены гипсокартоновые перегородки.
- На место взрыва сразу прибыли полицейские, спасатели и газовая служба.
- Причину взрыва сейчас устанавливают специалисты.
- Одной из версий был взрыв газового баллона. Однако впоследствии эту информацию опроверг директор ТЦ "Майдан" Владимир Руснак. Он заявил, что в помещении вообще не было никаких газовых баллонов.
- По словам Руснака, никаких подозрений пока нет. Остается только ждать официальных выводов.
Взрыв в ТЦ "Майдан" / Фото Нацполиции в Черновицкой области, телеграм-канала "Х *** Черновцы"
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Умер экс-глава Черкасской ОГА Даниленко
Источник: Белоцерковский НАУ
На 68-м году умер экс-нардеп Украины и бывший глава Черкасской облгосадминистрации Анатолий Даниленко. Причин асмерти полика пока не сообщается.
Реакция Украины на потерю
- В 2015 – 2020 годах Даниленко занимал должность депутата Киевского областного совета. Там заявили, что смерть Даниленко чрезвычайно большая потеря для всей общины Киевщины. Политик "жил, работал и творил ради развития Киевщины".
- В Министерстве образования и науки Украины заявили, что Даниленко посвятил себя решению проблем агропромкомплекса, земельных ресурсов и социального развития села.
Что известно о Даниленко
- Родился в 1953 году в Киевской области.
- В течение 1998 – 1999 года был главой Черкасской областной государственной администрации.
- В 1990 – 2005 годах занимал должность председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.
- В 2008 году стал ректором Белоцерковского национального университета.
- За свою жизнь написал более 130 научных трудов.
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Аварийная остановка энергоблоков на электростанциях
Источник: телеграм Андрея Геруса
По состоянию на 7 февраля в Украине на аварийном ремонте находятся 9 энергоблоков. Говорится о тепловых электростанциях, которые принадлежат компаниям ДТЭК, "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".
Детали
- На Криворожской ТЭС в аварийном ремонте находятся 4 блока.
- На Приднепровской – 1 блок.
- На Ладыжинской – 1 блок.
- На Добротворской – 1 блок.
- На Славянской – 1 энергоблок.
- На Углегорской – 1 энергоблок.
Что еще сказал Герус
- Диспетчеры Укрэнерго балансируют энергосистему.
- В Украине пока удалось обеспечить стабильную и бесперебойную подачу электроэнергии для всех потребителей.
Состояние блоков украинских ТЭС и АЭС / Инфографика с телеграма Андрея Геруса
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Украинцам рекомендуют оставаться дома
Источник: фейсбук Украинского гидрометцентра
Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды. В ряде областей придется мириться с метелями, гололедом и трескучими морозами.
Украинцам рекомендуют при возможности не выходить из дома. Водителей призывают быть максимально осторожными на дорогах.
Худше всего ситуация будет на Западе Украины. В реках на Закарпатье и Волыни прогнозируют повышение уровня воды. Под угрозой оказались несколько сел и фермерских хозяйств.
В Одесской области после дней в метелях и снежных ловушках наступил настоящий потоп. Больше всего пострадали поселения Килия и Лиски в Измаильском районе.
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Ученые могут разгадать тайну COVID-19
Источник: Bloomberg
Ученые из Всемирной организации здравоохранения выяснили, что важную роль в стремительном распространении коронавируса сыграл рынок морепродуктов в Ухане. В процессе исследования ученые посетили ряд ключевых для вспышки пандемии локаций.
В частности, Уханьский институт вирусологии; рынок морепродуктов Хуанань и рынок Байшачжоу.
Ученый Питер Дашак заявил, что ученым удалось найти важные подсказки.
Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, посуду. Они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели,
– заявил Дашак.
Что обнаружили ученые
- Еще до появления первых официально зараженных были люди, которые бессимптомно болели коронавирусом.
- У некоторых из них были такие симптомы, похожие на классическую простуду.
- Пока неизвестно, когда реально в мире началась вспышка коронавируса.
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