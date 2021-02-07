В Черновцах в торговом центре "Майдан" прогремел взрыв. На 68-м году ушел из жизни экс-глава Черкасской ОГА Анатолий Даниленко. В Украине аварийно остановили 9 энергоблоков на электростанциях. Украинцев просят не выходить из дома из-за непогоды. Специалисты ВОЗ приблизились к разгадке происхождения коронавируса. Такими были главные новости 7 февраля.

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В Черновцах в ТЦ "Майдан" прогремел взрыв

Источник: Управление Нацполиции в Черновицкой области

В черновицком торговом центре "Майдан" (улица Героев Майдана, 71) прогремел взрыв.

К счастью, пострадавших среди сотрудников или посетителей нет.

Эпицентром взрыва стал ресторан японской кухни. Он расположен на 3 этаже ТЦ.

Инцидент произошел примерно в 8:30. Как раз тогда заведение посетили первые клиенты.

Взрыв разрушил часть помещения. Теперь в ресторане нет стекла в оконных рамах, а также частично разрушены стены. В частности, повреждены гипсокартоновые перегородки.

На место взрыва сразу прибыли полицейские, спасатели и газовая служба.

Причину взрыва сейчас устанавливают специалисты.

Одной из версий был взрыв газового баллона. Однако впоследствии эту информацию опроверг директор ТЦ "Майдан" Владимир Руснак. Он заявил, что в помещении вообще не было никаких газовых баллонов.

По словам Руснака, никаких подозрений пока нет. Остается только ждать официальных выводов.

Взрыв в ТЦ "Майдан" / Фото Нацполиции в Черновицкой области, телеграм-канала "Х *** Черновцы"

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Умер экс-глава Черкасской ОГА Даниленко

Источник: Белоцерковский НАУ

На 68-м году умер экс-нардеп Украины и бывший глава Черкасской облгосадминистрации Анатолий Даниленко. Причин асмерти полика пока не сообщается.

Реакция Украины на потерю

В 2015 – 2020 годах Даниленко занимал должность депутата Киевского областного совета. Там заявили, что смерть Даниленко чрезвычайно большая потеря для всей общины Киевщины. Политик "жил, работал и творил ради развития Киевщины".

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что Даниленко посвятил себя решению проблем агропромкомплекса, земельных ресурсов и социального развития села.

Обратите внимание! Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Анатолия Даниленко.

Что известно о Даниленко

Родился в 1953 году в Киевской области.

В течение 1998 – 1999 года был главой Черкасской областной государственной администрации.

В 1990 – 2005 годах занимал должность председателя Государственного комитета Украины по земельным ресурсам.

В 2008 году стал ректором Белоцерковского национального университета.

За свою жизнь написал более 130 научных трудов.

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Аварийная остановка энергоблоков на электростанциях

Источник: телеграм Андрея Геруса

По состоянию на 7 февраля в Украине на аварийном ремонте находятся 9 энергоблоков. Говорится о тепловых электростанциях, которые принадлежат компаниям ДТЭК, "Донбассэнерго" и "Центрэнерго".

Детали

На Криворожской ТЭС в аварийном ремонте находятся 4 блока.

На Приднепровской – 1 блок.

На Ладыжинской – 1 блок.

На Добротворской – 1 блок.

На Славянской – 1 энергоблок.

На Углегорской – 1 энергоблок.

Что еще сказал Герус

Диспетчеры Укрэнерго балансируют энергосистему.

В Украине пока удалось обеспечить стабильную и бесперебойную подачу электроэнергии для всех потребителей.



Состояние блоков украинских ТЭС и АЭС / Инфографика с телеграма Андрея Геруса

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Украинцам рекомендуют оставаться дома

Источник: фейсбук Украинского гидрометцентра

Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды. В ряде областей придется мириться с метелями, гололедом и трескучими морозами.

Украинцам рекомендуют при возможности не выходить из дома. Водителей призывают быть максимально осторожными на дорогах.

Худше всего ситуация будет на Западе Украины. В реках на Закарпатье и Волыни прогнозируют повышение уровня воды. Под угрозой оказались несколько сел и фермерских хозяйств.

В Одесской области после дней в метелях и снежных ловушках наступил настоящий потоп. Больше всего пострадали поселения Килия и Лиски в Измаильском районе.

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Ученые могут разгадать тайну COVID-19

Источник: Bloomberg

Ученые из Всемирной организации здравоохранения выяснили, что важную роль в стремительном распространении коронавируса сыграл рынок морепродуктов в Ухане. В процессе исследования ученые посетили ряд ключевых для вспышки пандемии локаций.

В частности, Уханьский институт вирусологии; рынок морепродуктов Хуанань и рынок Байшачжоу.

Ученый Питер Дашак заявил, что ученым удалось найти важные подсказки.

Люди ушли в спешке, они оставили оборудование, посуду. Они оставили доказательства того, что происходило, и это то, на что мы смотрели,

– заявил Дашак.

Что обнаружили ученые

Еще до появления первых официально зараженных были люди, которые бессимптомно болели коронавирусом.

У некоторых из них были такие симптомы, похожие на классическую простуду.