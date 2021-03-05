Главные новости 5 марта: санкции против Коломойского, апелляция на приговор Стерненко
США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Адвокаты Стерненко подали апелляцию на его приговор. В МИД планируют разрешить двойное гражданство со странами ЕС. Политзаключенный Глеб Шаблий вернулся из России в Украину. Закарпатье усилило карантин. Такими были главные новости 5 марта.
Источник:24 канал
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Санкции против Коломойского
Источник: Госдеп США
Государственный департамент США объявил о санкциях против украинского олигарха Игоря Коломойского. Отныне ему запрещен въезд в Соединенные Штаты. Также санкции касаются и семьи бизнесмена – его жены Ирины, дочери Анжелики и сына Цви.
Коротко о причинах введения санкций:
- Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Коломойского в попытках подорвать демократию в Украине.
- Основание для санкций – деятельность Коломойского на посту губернатора Днепропетровской области в 2014–2015 годах.
- Коломойскому вменяют причастность к масштабной коррупции.
- В декабре 2020 года Минюст США обвинил Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использование незаконно присвоенных средств "Приватбанка" для приобретения офиса в Кливленде.
- Ранее похожее обвинение выдвинули в отношении коммерческой недвижимости в Луисвилле и Далласе.
Коротко о санкциях против Игоря Коломойского / Инфографика 24 канала
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Как отреагировали на санкции у Зеленского
Источник: Офис Президента
В Офисе Президента Украины не замедлили с реакцией на введение санкций против Коломойского. У Зеленского отметили, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи. В ОПУ поблагодарили каждого партнера за поддержку этого пути. Кроме того, у президента отметили, что Украина будет проводить реформы и укреплять отношения с США и в дальнейшем.
Борьба с олигархами лежит не исключительно в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнесы будут развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения,
– говорится в заявлении ОПУ.
Апелляция на приговор Сергею Стерненко
Источник: STERNENKO
Одесский активист Сергей Стерненко уже подал апелляцию на свой приговор. Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам заключения за похищение человека с целью завладения деньгами. Стерненко называет приговор "инструментом политической расправы".
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В апелляционном заявлении активист также просит освободить его из-под стражи.
Основания апелляционной жалобы:
- судья Виктор Попревич не осуществил судебное разбирательство полностью;
- выводы судьи не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;
- Попревич существенно нарушил Уголовно-процессуальный кодекс Украины;
- неправильно применил нормы УКУ.
Главное о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала
В Одессе рассматривали другое дело – о самозащите
Источник: STERNENKO
Между тем Приморский суд Одессы 5 марта рассматривал другое дело против Сергея Стерненко – о самозащите.
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Ходатайство адвокатов подсудимого об освобождении его из-под стражи отклонили. Свое решение судья аргументировал тем, что якобы Сергея не было в суде, хотя он и присутствовал. Впоследствии Стерненко без ведома его защитников вывезли в СИЗО.
Они пошли на такой финт. Хорошо, будем дальше судиться. Ведь законом не ограничена подача таких ходатайств,
отметил Маси Найем,
– заметил адвокат Маси Найем.
Смотрите видео из зала суда:
Главное о деле о самозащите Стерненко:
- На Сергея Стерненко в Одессе совершали сразу 3 нападения. Дело касается последнего – 24 мая 2018 года.
- Тогда активист, защищая себя и свою девушку, нанес смертельные ножевые ранения одному из нападавших. Другого отпустили правоохранители, и тот сбежал из Украины.
- Стерненко подозревают в убийстве. Зато с нападавшего посмертно сняли подозрение.
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Возвращения политзаключенного Шаблия домой
Источник: твиттер Дмитрия Кулебы
На родину вернулся политический узник Кремля Глеб Шаблий. Более 4 лет его незаконно удерживали в тюрьмах оккупированного Крыма и России.
Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в России, полный срок,
– отметил Кулеба.
Что известно о заключении Шаблия
- В ноябре 2016 года оккупационный суд Крыма арестовал Алексея Стогния и Глеба Шаблия
- Стогния российские СМИ называли "полковником Главного разведуправления Украины". Шаблия "украинским офицером".
- Шаблия осудили за якобы "незаконное изготовление и перевозку взрывчатых веществ".
- Стогний вышел на свободу в феврале 2020 года.
Двойное гражданство для украинцев
Источник: Министерство иностранных дел
Министерство иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что является последовательным сторонником идеи двойного гражданства для украинцев. Сейчас идет работа над соответствующими законодательными изменениями. Однако существует одно исключение – Россия.
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Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, со странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас угрозы,
– сказал Кулеба.
Решение СНБО о двойном гражданстве:
- 26 февраля СНБО рассмотрел вопрос двойного гражданства для украинцев.
- Кабмину дали задание разработать законопроект по вопросу.
- По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинская власть должна точно знать, не имеют ли кандидаты на государственные должности другого гражданства. Особенно опасна ситуация относительно гражданства государства-агрессора.
На Закарпатье усилили карантин
Источник: Закарпатская ОГА
На Закарпатье приняли решение усилить карантинные ограничения из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили у рекордного для региона количества больных – 748.
Именно поэтому областная комиссия по ТЭБ и ЧС решила усилить карантин в населенных пунктах с самой тяжелой ситуацией. На местах решения будут принимать местные комиссии.
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Что запретили: отдельные положения
- работу заведений общественного питания, кроме торговли на вынос;
- работу ТРЦ;
- массовые мероприятия;
- прием посетителей в спортзалах и фитнес-клубах, бассейнах;
- работу непродовольственных рынков;
- посещение учебных заведений, кроме дошкольных учреждений и 1–4 классов.
Какова ситуация с коронавирусом на Закарпатье?По состоянию на 5 марта в области обнаружили 42 839 случаев COVID-19, из них 968 – летальные. Выздоровели более 30 тысяч человек.
Данные СНБО
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