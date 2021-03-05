США ввели санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского. Адвокаты Стерненко подали апелляцию на его приговор. В МИД планируют разрешить двойное гражданство со странами ЕС. Политзаключенный Глеб Шаблий вернулся из России в Украину. Закарпатье усилило карантин. Такими были главные новости 5 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Санкции против Коломойского

Источник: Госдеп США

Государственный департамент США объявил о санкциях против украинского олигарха Игоря Коломойского. Отныне ему запрещен въезд в Соединенные Штаты. Также санкции касаются и семьи бизнесмена – его жены Ирины, дочери Анжелики и сына Цви.

Коротко о причинах введения санкций:

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Коломойского в попытках подорвать демократию в Украине.

Основание для санкций – деятельность Коломойского на посту губернатора Днепропетровской области в 2014–2015 годах.

Коломойскому вменяют причастность к масштабной коррупции.

В декабре 2020 года Минюст США обвинил Коломойского и его делового партнера Геннадия Боголюбова в использование незаконно присвоенных средств "Приватбанка" для приобретения офиса в Кливленде.

Ранее похожее обвинение выдвинули в отношении коммерческой недвижимости в Луисвилле и Далласе.

Интересно! США не исключают, что могут пойти и на дальнейшие шаги. Речь идет о дополнительных санкциях против тех, кто препятствует верховенству права и демократии в Украине.

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Коротко о санкциях против Игоря Коломойского / Инфографика 24 канала

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Как отреагировали на санкции у Зеленского

Источник: Офис Президента

В Офисе Президента Украины не замедлили с реакцией на введение санкций против Коломойского. У Зеленского отметили, что нужно преодолевать систему, в которой доминируют олигархи. В ОПУ поблагодарили каждого партнера за поддержку этого пути. Кроме того, у президента отметили, что Украина будет проводить реформы и укреплять отношения с США и в дальнейшем.

Борьба с олигархами лежит не исключительно в плоскости уголовной ответственности. Это также создание условий в Украине, при которых бизнесы будут развиваться в прозрачной, конкурентной среде, а крупные финансовые группы не смогут доминировать на рынке, влиять на медиа и политические решения,

– говорится в заявлении ОПУ.

Интересно! В президентской политсиле "Слуга народа" считают, что расследование дел в отношении олигарха Игоря Коломойского в Украине будут продолжаться. По словам главы партии Александра Корниенко, это не зависит от того, как будут развиваться события вокруг санкций США.

Апелляция на приговор Сергею Стерненко

Источник: STERNENKO

Одесский активист Сергей Стерненко уже подал апелляцию на свой приговор. Стерненко приговорили к 7 годам 3 месяцам заключения за похищение человека с целью завладения деньгами. Стерненко называет приговор "инструментом политической расправы".

Актуально Мы должны бороться за свои права, – Стерненко записал видеообращение из зала суда

В апелляционном заявлении активист также просит освободить его из-под стражи.

Основания апелляционной жалобы:

судья Виктор Попревич не осуществил судебное разбирательство полностью;

выводы судьи не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;

Попревич существенно нарушил Уголовно-процессуальный кодекс Украины;

неправильно применил нормы УКУ.

Обратите внимание! Апелляция временно останавливает вступление в законную силу приговора.

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Главное о приговоре Стерненко / инфографика 24 канала

В Одессе рассматривали другое дело – о самозащите

Источник: STERNENKO

Между тем Приморский суд Одессы 5 марта рассматривал другое дело против Сергея Стерненко – о самозащите.

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Ходатайство адвокатов подсудимого об освобождении его из-под стражи отклонили. Свое решение судья аргументировал тем, что якобы Сергея не было в суде, хотя он и присутствовал. Впоследствии Стерненко без ведома его защитников вывезли в СИЗО.

Они пошли на такой финт. Хорошо, будем дальше судиться. Ведь законом не ограничена подача таких ходатайств,

отметил Маси Найем,

– заметил адвокат Маси Найем.

Смотрите видео из зала суда:

Главное о деле о самозащите Стерненко:

На Сергея Стерненко в Одессе совершали сразу 3 нападения. Дело касается последнего – 24 мая 2018 года.

Тогда активист, защищая себя и свою девушку, нанес смертельные ножевые ранения одному из нападавших. Другого отпустили правоохранители, и тот сбежал из Украины.

Стерненко подозревают в убийстве. Зато с нападавшего посмертно сняли подозрение.

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Возвращения политзаключенного Шаблия домой

Источник: твиттер Дмитрия Кулебы

На родину вернулся политический узник Кремля Глеб Шаблий. Более 4 лет его незаконно удерживали в тюрьмах оккупированного Крыма и России.

Более 4 лет Кремль незаконно держал его заключенным в оккупированном Крыму и в России, полный срок,

– отметил Кулеба.

Вітаю політв’язня Кремля Гліба Шаблія з поверненням в Україну! Понад 4 роки Кремль незаконно тримав його ув'язненим в окупованому Криму та в РФ, повний строк. Після звільнення українські консули в Новосибірську, Москві та Мінську супроводжували його дводенне повернення з Сибіру. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 5, 2021

Что известно о заключении Шаблия

В ноябре 2016 года оккупационный суд Крыма арестовал Алексея Стогния и Глеба Шаблия

Стогния российские СМИ называли "полковником Главного разведуправления Украины". Шаблия "украинским офицером".

Шаблия осудили за якобы "незаконное изготовление и перевозку взрывчатых веществ".

Стогний вышел на свободу в феврале 2020 года.​

Двойное гражданство для украинцев

Источник: Министерство иностранных дел

Министерство иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что является последовательным сторонником идеи двойного гражданства для украинцев. Сейчас идет работа над соответствующими законодательными изменениями. Однако существует одно исключение – Россия.

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Мы планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС, со странами мира, которые являются для нас дружественными, которые не представляют для нас угрозы,

– сказал Кулеба.

Решение СНБО о двойном гражданстве:

26 февраля СНБО рассмотрел вопрос двойного гражданства для украинцев.

Кабмину дали задание разработать законопроект по вопросу.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, украинская власть должна точно знать, не имеют ли кандидаты на государственные должности другого гражданства. Особенно опасна ситуация относительно гражданства государства-агрессора.

На Закарпатье усилили карантин

Источник: Закарпатская ОГА

На Закарпатье приняли решение усилить карантинные ограничения из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом. За последние сутки COVID-19 обнаружили у рекордного для региона количества больных – 748.

Именно поэтому областная комиссия по ТЭБ и ЧС решила усилить карантин в населенных пунктах с самой тяжелой ситуацией. На местах решения будут принимать местные комиссии.

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Что запретили: отдельные положения

работу заведений общественного питания, кроме торговли на вынос;

работу ТРЦ;

массовые мероприятия;

прием посетителей в спортзалах и фитнес-клубах, бассейнах;

работу непродовольственных рынков;

посещение учебных заведений, кроме дошкольных учреждений и 1–4 классов.