В КСУ отреагировали заявлением на указ президента об отстранении Тупицкого. Кабмин разрешил продавать бытовую химию во время жесткого карантина. СМИ пишут, что решение о локдауне могут пересмотреть. Иран в конце передал отчет об авиакатастрофе самолета МАУ. Обнародовали свежие рейтинги политиков. Такими были главные новости 5 января.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Заявление КСУ об отстранении Александра Тупицкого

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Судьи Конституционного Суда Украины собрались на заседание 5 января, чтобы отреагировать на указ президента Зеленского в отношении Александра Тупицкого на 2 месяца. Председателя КСУ должны отстранить на 2 месяца.

Судьи призвали руководство государства соблюдать Конституцию

Служители Фемиды посоветовались и обнародовали заявление, в котором призвали руководство страны следовать букве закона.

Органы государственной власти обязаны неуклонно соблюдать требования Конституции, в том числе и те, которые гарантируют независимость Конституционного Суда, независимость и неприкосновенность судей КСУ,

– говорится в сообщении суда.

Если государственные органы, отметили судьи, и дальше не будут соблюдать основной закон страны, то это приведет к блокированию работы КСУ.

Коротко об отстранении Александра Тупицкого

В конце декабря Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля.

Говорится о приватизации Зуевского энергомеханического завода Донецкой области.

Прокуроры обратились с ходатайством к Зеленскому об отстранении Тупицкого.

29 декабря президент отстранил Тупицкого от работы на 2 месяца.

В КСУ решение главы государства раскритиковали.



Что известно об Александре Тупицком / Инфографика 24 канала

Решение в отношении товаров, которые можно будет купить во время локдауна

Кабинет Министров Украины 5 января собрался на внеочередное заседание. Чиновники согласились с предложением главы Минздрава Максима Степанова и расширили список товаров, продажу которых позволили при локдауне.

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В перечень разрешенных добавили бытовую химию и печатную прессу.

Что можно будет приобрести в магазинах и аптеках во время локдауна:

продукты питания;

лекарства;

изделия медицинского назначения;

средства гигиены;

средства связи;

ветеринарные препараты;

корма для животных;

семена;

средства для защиты растений;

бытовую химию;

печатную прессу.

Только адресная доставка для:

одежды и обуви;

посуды;

мебели,

текстильных изделий;

техники;

ювелирных изделий;

парфюмерии;

строительных материалов;

сантехнического оборудования и прочего.

Главное о локдауне и карантине в Украине / Инфографика 24 канала

Решение о локдауне могут пересмотреть, – СМИ

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Между тем СМИ сообщают о том, что решение о локдауне – еще не окончательное и его вполне могут пересмотреть. Сейчас власти якобы анализирует коронавирусную статистику в последние дни.

Определятся с тем, будет ли в Украине жесткий карантин, якобы 7 января. Причиной сомнений относительно того, стоит ли усиливать карантин, стало падение числа новых случаев COVID-19.

Какова на данный момент ситуация с коронавирусом в Украине?

По состоянию на 5 января в Украине выявили 1 миллион 83 тысячи 585 случаев коронавируса. Из них 19 129 – летальные. Удалось выздороветь 747 408 больным. По состоянию на 5 января в Украине выявили 1 миллион 83 тысячи 585 случаев коронавируса. Из них 19 129 – летальные. Удалось выздороветь 747 408 больным.

Отчет Ирана о крушении самолета МАУ над Тегераном

Представители Ирана таки передали Украине технический отчет о катастрофе пассажирского самолета МАУ над Тегераном 8 января 2020 года. Это иранская сторона сделала с пятой попытки после многих невыполненных обещаний.

Теперь документ должен утвердить Международная организация гражданской авиации.

Рано что-то комментировать по отчету. Пока что есть факт его получения, далее анализ покажет, насколько он удовлетворяет Украину с точки зрения объективности и беспристрастности,

– сказал заместитель главы МИД Украины Евгений Енин.

Важно! У Украины есть 60 дней, чтобы внести в отчет свои предложения и правки. Уже после этого у Ирана будет еще месяц, чтобы переделать документ.



Главное об авиакатастрофе самолета МАУ в Тегеране / Инфографика 24 канала

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Рейтинги политиков в начале 2021 года

Рейтинги вероятных претендентов на пост президента

Если бы украинцы голосовали за президента, то, по состоянию на сейчас больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский. На втором месте – представитель ОПЗЖ Юрий Бойко, на третьем – 5-й украинский президент Петр Порошенко. Таковы результаты опроса соцгруппы "Рейтинг".

За кого голосовали бы украинцы:

Владимир Зеленский – 26,2% опрошенных, которые определились и будут голосовать;

Юрий Бойко – 16,6%;

Петр Порошенко – 13,3%;

Юлия Тимошенко – 10,5%;

Игорь Смешко – 6,4%;

Владимир Гройсман – 6,1%;

Олег Ляшко – 4,7%;

Сергей Притула – 4,1%;

Олег Тягнибок – 2,6%;

Виталий Кличко – 2,3%;

другой кандидат – 7,3%.

Что известно об опросе? В рамках исследования 2 – 4 января 2021 года методом телефонного интервью было опрошено 2500 респондентов по всей Украине, за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.



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Рейтинг партий

В начале 2021 года лидерство в рейтинге политических сил удерживает "Слуга народа". Ближайшие конкуренты президентской партии - "Оппозиционная платформа – за жизнь" и "Европейская солидарность" – соответственно на втором и третьем месте.

За какие политсилы голосовали бы украинцы:

"Слуга народа" – 21,6%;

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 17,4%;

"Европейская солидарность" – 14,5%;

"Батькивщина" – 10,9%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5,7%;

"Радикальная партия" – 5,6%;

"За майбутнє" – 3,7%;

"Свобода" – 3,2%;

"УДАР Виталия Кличко" – 3,1%;

"Партия Шария" – 2,9%;

"Голос" - по 2,8%;

"Сила и честь" - 2,8%;

"Наш край" – 2,2%;

"Пропозиція" – 0,3%.