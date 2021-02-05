Впервые за время своего президентства Владимир Зеленский записал на русском языке обращение к украинцам. Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз COVID-вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax. Суд избрал первую меру пресечения по делу о пожаре в больнице в Запорожье. Одиозный нардеп Илья Кива снова отличился. Таковы были главные новости 5 февраля.

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Новое видеообращение Зеленского – на русском: основные тезисы

Источник: Офис Президента Украины

"На русском языке украинским гражданам в последнее время "вливали в уши" бесконечные потоки лжи. Однако немало украинских бойцов на передовой говорят на русском".

О запрете русскоязычных книг

"В Украине, в частности, в Киеве можно свободно купить русскоязычные книги. А что касается информации о запрете "Мастера и Маргариты", то такая ситуация была лишь с одним изданием. Однако не из-за самого текста, а из-за предисловия. В нем упоминали деятелей, поддержавших оккупацию Крыма.

"Я принял такое решение, и на это были веские, железобетонные причины. Россия аннексировала Крым, на Донбассе идет война. Но кое-кто в Украине считает, что вести с ней бизнес и поддерживать связи с незаконными формированиями – это норма. Однако все они представляют угрозу Украине. А значит, страна будет с ними бороться"

"Говорили о том, что власть отобрала у народа землю, но молчали о том, кто именно украл тысячи гектаров вашей земли, пока действовал фальшивый мораторий. Говорили про тарифный геноцид, но умалчивали о том, что облэнерго не влияют на тарифы напрямую, но принадлежат депутатам одной известной партии с красивым названием. Очень красивой, как тост. "За жизнь". Правда, не за вашу, а за их. Эти депутаты зарабатывали благодаря войне и при этом утверждали, что ее нет. Точнее есть, но "гражданская".

"Мой дед был на фронте и вернулся победителем. Вы хотели этой фразой задеть меня за живое? Отвечаю вам: не получилось. Я мог бы ответить вам тем же и задеть за живое вас. Да не стану".

"Вы говорите, что нельзя вводить санкции против украинских граждан, но почему-то забыли, как сделали это в 2017 году. Вы говорили, что сами хотели это сделать (запретить трансляцию каналов Виктора Медведчука – 24 канал), а ведь по вашему мнению это незаконно".

Завершение речи

"Дорогие украинцы, нас хотят разделить. Чтобы этого не произошло, мы сами должны научиться разделять правду и ложь, добрые и злые намерения. Ведь есть средства массовой информации, а есть – средства массового поражения. Если оружие попадает в тело, то информация в разум. Только истинное слово должно быть свободным".

Русскоязычное обращение Зеленского к украинцам: видео

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Вакцинам от коронавируса компаний AstraZeneca и Novavax в Украине быть

Источник: Пресс-служба Президента Украины

Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин производства компаний AstraZeneca и Novavax. Также Киев получил разрешение на их экстренное медицинское применение.

Сейчас вакцины находятся на завершающем этапе согласования. Остается лишь обсудить технические детали поставки. Ориентировочно первые вакцины прибудут уже в феврале.

Заметим, речь идет о препаратах, разработанных при участии компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США). Их производят по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute Индии.

Чем раньше мы получим вакцины, тем быстрее преодолеем пандемию в Украине. Как и каждый украинец, жду начала процесса вакцинации. 12 миллионов доз – это хороший сигнал от наших партнеров, и этого будет достаточно, чтобы обеспечить вакцинации в течение первых месяцев после начала поставок,

– прокомментировал такое событие президент Владимир Зеленский.

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Бумажные трудовые книжки уйдут в прошлое

Источник: 24 канал

Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме". "За" проголосовали 265 народных избранников.

В документе говорится о введении учета в электронной форме, а также урегулировании автоматического назначения пенсии через электронный кабинет.

Что и как изменится

От бумажных трудовых книжек будут отказываться постепенно. Переходный период составляет 5 лет.

После того, как информация о работнике будет внесена в Государственный реестр, работодатель должен выдать бумажную трудовую книжку на руки.

Переход к электронным трудовым книжкам позволит уменьшить расходы работодателей на бумажный документооборот и упростит доступ к информации.

Доступ к данным о стаже работы будут иметь для назначения выплат по общеобязательному государственному страхованию. В частности, говорится о потере работоспособности.

Доступ к информации позволит формировать предложения, которые существуют на рынке труда.

Электронные трудовые книжки обеспечат невозможность потери документов, фальсификаций и внесение недостоверных данных.

Также благодаря электронным книгам будет возможно ввести автоматическое назначение пенсий и соцвыплат.

Для этого на веб-портале Пенсионного фонда создадут электронные кабинеты.

По требованию работника работодатель обязан будет вносить информацию о приеме, переводе или увольнении работника с работы в бумажую книгу.

Данные с сайта Верховной Рады

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Смертельный пожар в больнице в Запорожье: подробности первого пресечения

Источник: Укринформ

Меру пресечения избрали заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала больницы. Слушание происходило в Орджоникидзевском райсуде Запорожья.

Подробнее о мере пресечения

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде ночного домашнего ареста (с 21:00 до 7:00).

Срок действия содержания под стражей – 60 суток.

Прокуратура настаивала на содержании под стражей, поэтому решение суда будут обжаловать.

В чем подозревают мужчину

Он не остановил работу оборудования по выполнению работ с повышенной опасностью. И это создало угрозу жизни и здоровью людей.

Своими действиями подозреваемый нарушил закон "Об охране труда" и должностную инструкцию.

Работник больницы родился в 1956 году, то есть сейчас ему – 64 – 65 лет.

Пожар начался в одной из палат-боксов.

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Кива – снова в центре внимания

Источники: фейсбук Даниила Мокрика, 24 канал

Представитель ОПЗЖ Илья Кива решил снова о себе напомнить и принял участие сразу в 2 скандалах. Сначала он в кулуарах Верховной Рады набросился на журналиста проекта Bihus.info Даниила Мокрика. Досталось и его руководителю Денису Бигусу.

Я знаю, что ваш руководитель пи*арас и гомосексуалист... Вы сообщник пи*араса. Вы занимаетесь дешевым пи*дежем и провокациями,

– заявил Кива.

Кроме того, парламентарий посоветовал представителю СМИ все его аргументы "засунуть в же*у", а Денису Бигусу – заплатить "налоги за все украденные деньги".

Смотрите видео перепалки Кивы с журналистом / Видео PavlovskyNews / Внимание! В видео – нецензурная лексика, 18+

А позже уже в зале заседаний Кива едва не устроил драку. Так ему не понравилась речь нардепа от "Голоса" Романа Лозинского. Последний с трибуны парламента заявил, что большинство его коллег с проукраинской позицией настаивает на том, чтобы так называемые журналисты из пророссийских каналов не работали в Верховной Раде.

Рашизм не пройдет. Также он не должен проходить и на 3 этаж нашего парламента,

– подчеркнул нардеп.

Собственно, Кива первым из представителей ОПЗЖ отреагировал на выступление коллеги. Но в итоге Лозинского обступили депутаты из "Голоса". А потом подошли другие парламентарии, в частности, из других фракций. Вместе они оттеснили депутатов ОПЗЖ от трибуны. К счастью, обошлось без драки.

Выступление Лозинского и рекция Кивы с ОПЗЖ: смотрите видео 24 канала