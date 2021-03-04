Главные новости 4 марта: вероятность нового локдауна и извинения словацкого премьера за шутку
Премьер Словакии Игорь Матович извинился за возмутительную шутку о Закарпатье. В Украине могут ввести новый локдаун. Такими были главные новости 4 марта
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за четверг, 4 марта:
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Премьер Словакии извинился за возмутительную шутку о Закарпатье
Источник: твиттер Игоря Матовича
От Словакии поступили официальные извинения из-за шутки премьер-министра Игоря Матовича. Тот заявил, что за вакцину "Спутник-V" Словакия пообещала россиянам украинское Закарпатье. Правда, политик сразу дал понять, что это шутка, потому что за препарат ничего не обещали.
Извинения от Словакии
- Словацким коллегам Матовича, очевидно, шутка тоже не понравилась. Поэтому сначала перед Украиной извинился министр иностранных дел Иван Корчок от имени государства.
- Впоследствии извинения поступили и от самого премьера. Он признал, что такое высказывание было неуместным. Также политик добавил, что позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой.
Как отреагировала Украина
- Сначала министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал Матовичу "лучше обменять несколько регионов своей страны".
- Однако потом заявил, что если бы Словакия не извинилась, действия Украины были бы крайне жесткими.
- По словам Кулебы, несмотря на дружбу, такого прощать нельзя.
В Украине возможен новый локдаун
Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что Украина вернется к жесткому карантину. Так, красная зона уже введена в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. Ограничения могут ввести и в Винницкой, Закарпатской и Тернопольской областях.
На подходе может быть жесткий локдаун. Когда большинство областей будет в красной зоне, скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, которую Украина уже проходила,
– подчеркнул Шмыгаль.
При каких условиях будет локдаун
- Премьер рассказал, что будет управлять адаптивным карантином. Однако если медицинская система будет перегруженной, придется вводить локдаун.
- По словам Шмыгаля, конкуренция за вакцину является высокой, поэтому новые волны пандемии – возможны.
Карантин в Украине / Инфографика 24 канала
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Рада провалила законопроект об обороте оружия
Источник: 24 канал
Верховная Рада не смогла собрать достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении законопроект №4335 об обороте оружия. Его поддержали всего 88 нардепов
Что предусматривал законопроект
- Украинцы должны были дать право на пользование оружием при отсутствии медицинских противопоказаний, судимости, административных нарушений по ряду статей за последний год.
- Хотели ввести удостоверение владельца с категорией оружия.
- На каждое оружие планировали выдавать техпаспорт с информацией о владельце и серийным номером оружия.
- Инициатива предусматривала создание Единого государственного реестра гражданского оружия и установила его основы.
Заметим, в Раде был и альтернативный законопроект №4335-1. Однако за него проголосовали еще меньше парламентариев – 74.
Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве
Источник: Офис Президента
Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о двойном гражданстве.
Что будет теперь
Кабмин с ЦИК и СБУ за 2 месяца должны проанализировать законодательство о двойном гражданстве. После этого в течение 6 месяцев правительство должно предложить ряд законов о запретах таким гражданам.
О каких запретах идет речь:
- на выполнение функций государства или местного самоуправления;
- занимать руководящие должности на стратегических объектах госсобственности;
- о допуске к государственной тайне;
- быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем и тому подобное;
- на членство в политической партии.
Также двойное гражданство надо будет указывать в декларации.
Год работы правительства Шмыгаля
Источник: 24 канал
Денис Шмыгаль 4 марта 2020 года возглавил новое правительство, заменив его предшественника Алексея Гончарука. По этому случаю чиновник отчитался обществу о проделанной работе.
Что сказал премьер: коротко
- Этапы вакцинации не будут менять. Кроме того, хотят создать сервис для электронной верификации вакцинированных.
- Министра здравоохранения Максима Степанова Шмыгаль назвал антикризисным менеджером. По мнению премьера, он не заслуживает отставки.
- В сотрудничестве с Международным валютным фондом есть 5 приоритетов. Украина должна наладить судебную реформу, закон об усилении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины и другие.
- Тарифы на электроэнергию, скорее всего, после 31 марта не будут поднимать. Вероятно, они останутся на уровне 1,68 гривны за киловатт-час.
Подробнее Тарифы, вакцинация, локдаун и работа с МВФ: Шмыгаль отчитался о годе работы премьером
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