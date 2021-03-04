Премьер Словакии Игорь Матович извинился за возмутительную шутку о Закарпатье. В Украине могут ввести новый локдаун. Такими были главные новости 4 марта

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 4 марта:

Важно Год работы правительства: взлеты и падения Кабмина Шмыгаля

Премьер Словакии извинился за возмутительную шутку о Закарпатье

Источник: твиттер Игоря Матовича

От Словакии поступили официальные извинения из-за шутки премьер-министра Игоря Матовича. Тот заявил, что за вакцину "Спутник-V" Словакия пообещала россиянам украинское Закарпатье. Правда, политик сразу дал понять, что это шутка, потому что за препарат ничего не обещали.

Извинения от Словакии

Словацким коллегам Матовича, очевидно, шутка тоже не понравилась. Поэтому сначала перед Украиной извинился министр иностранных дел Иван Корчок от имени государства.

Впоследствии извинения поступили и от самого премьера. Он признал, что такое высказывание было неуместным. Также политик добавил, что позиция Словакии в отношении территориальной целостности Украины всегда была очень четкой.

Как отреагировала Украина

Сначала министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посоветовал Матовичу "лучше обменять несколько регионов своей страны".

Однако потом заявил, что если бы Словакия не извинилась, действия Украины были бы крайне жесткими.

По словам Кулебы, несмотря на дружбу, такого прощать нельзя.

В Украине возможен новый локдаун

Премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает, что Украина вернется к жесткому карантину. Так, красная зона уже введена в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях. Ограничения могут ввести и в Винницкой, Закарпатской и Тернопольской областях.

На подходе может быть жесткий локдаун. Когда большинство областей будет в красной зоне, скорее всего, придется возвращаться к той модели локдауна, которую Украина уже проходила,

– подчеркнул Шмыгаль.

При каких условиях будет локдаун

Премьер рассказал, что будет управлять адаптивным карантином. Однако если медицинская система будет перегруженной, придется вводить локдаун.

По словам Шмыгаля, конкуренция за вакцину является высокой, поэтому новые волны пандемии – возможны.

Обратите внимание! За 3 марта в Украине впервые за долгое время зафиксировали более 10 тысяч больных коронавирусом за сутки. С начала пандемии количество больных в стране превысило 1,3 миллиона.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

Важно Ляшко подтвердил, что в Ивано-Франковской области обнаружили "британский" штамм коронавируса

Рада провалила законопроект об обороте оружия

Источник: 24 канал

Верховная Рада не смогла собрать достаточно голосов, чтобы принять в первом чтении законопроект №4335 об обороте оружия. Его поддержали всего 88 нардепов

Что предусматривал законопроект

Украинцы должны были дать право на пользование оружием при отсутствии медицинских противопоказаний, судимости, административных нарушений по ряду статей за последний год.

Хотели ввести удостоверение владельца с категорией оружия.

На каждое оружие планировали выдавать техпаспорт с информацией о владельце и серийным номером оружия.

Инициатива предусматривала создание Единого государственного реестра гражданского оружия и установила его основы.

Заметим, в Раде был и альтернативный законопроект №4335-1. Однако за него проголосовали еще меньше парламентариев – 74.

Зеленский ввел в действие решение СНБО о двойном гражданстве

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о двойном гражданстве.

Что будет теперь

Кабмин с ЦИК и СБУ за 2 месяца должны проанализировать законодательство о двойном гражданстве. После этого в течение 6 месяцев правительство должно предложить ряд законов о запретах таким гражданам.

О каких запретах идет речь:

на выполнение функций государства или местного самоуправления;

занимать руководящие должности на стратегических объектах госсобственности;

о допуске к государственной тайне;

быть членом избирательной комиссии, официальным наблюдателем и тому подобное;

на членство в политической партии.

Также двойное гражданство надо будет указывать в декларации.

Важно! В Украине запрещено двойное гражданство. Поэтому, если украинец добровольно приобретает гражданство другого государства, это основание для прекращения гражданства Украины. Сделать это может только президент.



Преимущественно двойные паспорта имеют люди, проживающие на Закарпатье, а также на оккупированных территориях.

Год работы правительства Шмыгаля

Источник: 24 канал

Денис Шмыгаль 4 марта 2020 года возглавил новое правительство, заменив его предшественника Алексея Гончарука. По этому случаю чиновник отчитался обществу о проделанной работе.

Что сказал премьер: коротко

Этапы вакцинации не будут менять. Кроме того, хотят создать сервис для электронной верификации вакцинированных. Министра здравоохранения Максима Степанова Шмыгаль назвал антикризисным менеджером. По мнению премьера, он не заслуживает отставки. В сотрудничестве с Международным валютным фондом есть 5 приоритетов. Украина должна наладить судебную реформу, закон об усилении уголовной ответственности за недостоверное декларирование, закон о Национальном антикоррупционном бюро Украины и другие. Тарифы на электроэнергию, скорее всего, после 31 марта не будут поднимать. Вероятно, они останутся на уровне 1,68 гривны за киловатт-час.

Подробнее Тарифы, вакцинация, локдаун и работа с МВФ: Шмыгаль отчитался о годе работы премьером