Появились новые детали дела о гибели журналиста Павла Шеремета. В частности, стало известно, что его убийство в 2012 году готовили спецслужбы Беларуси. В Турции нашли мертвой 25-летнюю украинку Кристину Новицкую. У членов комиссии, которые отрицали плагиат у Шкарлета, тоже обнаружили плагиат. После стремительного роста курс биткоинов пошел вниз. Такими были главные новости 4 января.

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Убийство Павла Шеремета: новый виток в деле

Убийство Шеремета готовили спецслужбы Беларуси

СМИ обнародовали записи разговоров экс-главы Комитета госбезопасности Беларуси Вадима Зайцева с сотрудниками элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В соответствии с ними, спецслужбы Беларуси еще в 2012 году обсуждали возможность подорвать Павла Шеремета. Об этом сообщает 24 канал.

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В частности, Зайцев на записях утверждал, что Павел Шеремет является большой "занозой в заднице", а поэтому нужно сделать так, чтобы его убийство было публичным сообщением.

Мы подложим бомбу и так далее, и эту бесовскую крысу разорвет на чертовы куски – ноги в одну сторону, руки в другую сторону. Если все будет похоже на естественные причины, то люди не поймут сигнала,

– заявлял тогдашний председатель Комитета госбезопасности Беларуси.

Добавим, что во время этой записи журналист уже бежал из Беларуси и жил в Москве. Там к нему приставили наблюдение, а через 4 года Павла Шеремета убили в центре Киева – именно так показательно, как завещал Вадим Зайцев.

Записи разговоров о подготовке убийства Шеремета: смотрите видео

Как на новые записи отреагировали в Украине и в семье Шеремета

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что появление записей не повлияет на версию украинской полиции. В частности о том, что исполнителями этого убийства 2016 года стали бывший военный и музыкант Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко. Также он сообщил, что о новой версии украинские правоохранители узнали несколько дней назад. И сейчас планируют допрос лица, которое было источником утечки аудиозаписи.

заявил, что появление записей не повлияет на версию украинской полиции. В частности о том, что исполнителями этого убийства 2016 года стали бывший военный и музыкант Андрей Антоненко и волонтер Юлия Кузьменко. Также он сообщил, что о новой версии украинские правоохранители узнали несколько дней назад. И сейчас планируют допрос лица, которое было источником утечки аудиозаписи. Впоследствии в МВД заявили, что эти записи подтверждают версию следствия о причастности к делу Антоненко, Кузьменко и военной медсестры Яны Дугар. В ведомстве добавили, что пока нет оснований для освобождения подозреваемых. Ведь в обвинительном акте указано, что на их действия повлияли другие неустановленные лица.

заявили, что эти записи подтверждают версию следствия о причастности к делу Антоненко, Кузьменко и военной медсестры Яны Дугар. В ведомстве добавили, что пока нет оснований для освобождения подозреваемых. Ведь в обвинительном акте указано, что на их действия повлияли другие неустановленные лица. Адвокат обвиняемых Станислав Кулик , со своей стороны, считает, что если в обнародованной аудиозаписи найдут "что-то действительно полезное", то это будет использовано для выработки линии защиты. Но сначала следует проанализировать правдивость аудиозаписи и подтвердить идентификацию записанных людей.

, со своей стороны, считает, что если в обнародованной аудиозаписи найдут "что-то действительно полезное", то это будет использовано для выработки линии защиты. Но сначала следует проанализировать правдивость аудиозаписи и подтвердить идентификацию записанных людей. Другие защитники Дмитрий Круговой и Виталий Галенченко отметили, что новая информация меняет все дело. Ведь в случае ее подтверждения, полностью разрушается "безумная версия стороны обвинения о неизвестных, которые при избрании исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных".

и отметили, что новая информация меняет все дело. Ведь в случае ее подтверждения, полностью разрушается "безумная версия стороны обвинения о неизвестных, которые при избрании исполнителей с низкими моральными качествами сосредоточились на волонтерах и военных". Сестра Павла Шеремета Оксана Мозгунова подчеркнула, что к подрыву журналиста причастны "не простые смертные". И это, по ее мнению, могут быть спецслужбы Беларуси. Однако убийцами также могут быть россияне и украинцы.

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Громкая смерть украинки в Турции

Информация о том, что в Турции погибла украинка, появилась еще накануне, 3 января. Тогда в сообщении турецких СМИ говорилось, что 25-летнюю Кристину Новицкую убили несколько дней назад. Ее мать не могла связаться с дочерью с 30 декабря, поэтому попросила соседей проверить, все ли в порядке. А те вызвали полицию. Правоохранители нашли тело. На руках молодой женщины были наручники, а на голове – пакет.



Погибшая Кристина Новицкая / Фото Sozcu

4 января МИД Украины подтвердило информацию о смерти Кристины Новицкой. В ведомстве отметили, что дело находится на особом контроле консульства. В частности, диппредставительство начало комплекс мероприятий для подготовки репатриации тела.

В полиции Турции, со своей стороны, рассматривают различные версии трагической гибели молодой украинки. Среди них есть и причастность к смерти ее парня. Но наиболее вероятной является версия, что Новицкая совершила самоубийство под влиянием фильма "Между смертью и жизнью". Вместо того, чтобы заклеивать рот изолентой, как в фильме, девушка могла попытаться покончить с собой с помощью веревки, которую она сделала из полиэтиленового пакета.

По данным следствия, все три замка стальных дверей виллы были закрыты изнутри, а на окнах были железные решетки. Кроме того, правоохранители нашли веревку, шарф и древесный уголь, готовый к сжиганию. Все это и может свидетельствовать о том, что девушка совершила самоубийство.

Также полиция сообщила, что Новицкая определенный период страдала от головной боли. Поэтому часто ездила на лечение в Украину. Есть предположение, что она могла покончить с жизнью из-за постоянных мигреней.

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Дело министра образования Шкарлета: плагиат на плагиате

В научных работах членов Комиссии по академической добродетели университета "Черниговской политехники" нашли плагиат. Хотя они сами недавно отрицали наличие плагиата в работах министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Да, нашли плагиат в докторской диссертации председателя комиссии Виктории Маргасовой "Стратегия обеспечения устойчивости экономики Украины к угрозам экономической безопасности". В ее работе заметили многочисленные копирование текста без надлежащих ссылок, синонимы и перефразирования – всего 70 страниц.

Особенно нам нравится замена России на Украину и российской экономики на отечественную. Маргасова заменила 2010 – 2014 годов словами "на ближайшие годы". Правильно! Разве можно в диссертации 2014-го года писать о планах правительства на 2010 год?

– говорят авторы анализа диссертации.

Также подозрительные и сознательно фальшивые публикации многочисленный перекрестный академический плагиат, нашли в диссертации участницы комиссии Алины Пинчук. Она является доценткой и директором учебно-научного института экономики университета. Свою работу "Стратегия обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства в условиях диджитализации экономики Украины" Пинчук только в 2020 году защитила. Но эксперты говорят, что она присвоила текст, в частности, диссертации преподавательницы этого же университета Татьяны Шестаковской.

Оказывается, их объединяет кое-что еще. И это "кое-что" – это перекрестный академический плагиат. В докторской диссертации Шестаковской мы находим куски ранее написанной статьи Алины Пинчук, и наоборот – в докторской Пинчук есть тексты от Шестаковской,

– добавляют авторы исследования.

Плагиат Сергея Шкарлета: коротко

Примеры плагиата заметили в его монографии. Там былы полностью скопированы абзацы из статтей авторства Бугая. Также исследователи проанализировали его докторскую диссертацию и заметили, что там более 87% работы – плагиат. Да, обнаружили совпадения текста из статьями Гончаренко Л.П. и Покропивного С.Ф.

Наличие плагиата в работах Сергея Шкарлета подтвердили в Национальном агентстве по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

Да, этический комитет агентства установил текстовые заимствования без ссылок в 4 научных публикациях Шкарлета. Вывод НАОКВО о плагиате подтвердили иностранные эксперты.

Но министр образования не согласился по обвинению в плагиате и подал в суд на Нацагентство.

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Биткоин потерял 20% за сутки

В конце 2020-го и в начале 2021 года первая криптовалюта мира побила все возможные рекорды. Однако 4 января курс биткоинов резко обвалился.

В этот день биткоин торговался на отметке 28 470 (в 12:18) по индексу Investing.com, снизившись более чем на 20% за последние сутки. Это самая большая однодневная потеря с 12 марта 2020 года.

В то же время рыночная капитализация биткоинов упала до 553,8 миллиарда долларов. Это примерно 67% от общей рыночной капитализации криптовалюты. До этого рыночная капитализация составляла 612,9 миллиарда долларов.

Добавим, что неделя перед Новым годом и несколько первых дней 2021 года стали для биткоинов постоянным избиением рекордов. Цена биткоинов установила исторический максимум 3 января, достигнув 34 755 доллара.

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Очередная очистка природы: в пролив Босфор вернулись дельфины

В Турции сейчас действует комендантский час. В его рамках людям запрещено выходить из дома с 21:00 до 5:00. Кроме того, уменьшено движение через Босфор. И на этом фоне в водах пролива появились дельфины.

Стаю таких млекопитающих зафиксировали дроны. Соответствующее видео обнародовали в сети. Как видно на кадрах, дельфины играют и выпрыгивают из воды. Время от времени их покой нарушают чайки, которые летают над ними и как бы пытаются подробнее их рассмотреть. Далее животные проплывают вдоль побережья, минуя яхты, стоящие на якоре.

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В проливе Босфор снова появились дельфины: смотрите видео