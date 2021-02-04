Главные новости 4 февраля: в запорожской больнице вспыхнул пожар, рейтинг Зеленского упал
В Запорожской инфекционной больнице вспыхнул пожар, который унес жизни 4 человек. Рейтинг Владимира Зеленского упал на 1%. Украина выиграла суд по делу Игоря Коломойского. В Верховном суде обжаловали запрет каналов Медведчука. В Киеве активисты "Правого сектора" пикетировали офис пророссийского телеканала "НАШ". Таковы были главные новости 4 февраля.
Источник: 24 канал
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Пожар в запорожской больнице
Источник: ГСЧС
- В ночь с 3 на 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья вспыхнул пожар. В огне погибли 4 человека: 3 пациентов и врач.
- Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прибыл на место трагедии. Чиновник выразил соболезнования родным погибших и пострадавших. Степанов рассказал, что 2 человека "получили повреждения". Кроме того, с места происшествия эвакуировали 7 человек. Сейчас они находятся со своими близкими.
- Степанов также заявил: спасти погибших было фактически невозможно.
- Погибшая врач – 26-летняя реаниматолог Ольга Глива. Она до последнего мгновения спасала пациентов.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что государство сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию и предотвратить трагедии в будущем. Глава государства отметил: "самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям даруют здоровье".
- В Запорожской области объявили 5 февраля – днем траура. Отменили все развлекательные мероприятия.
- Сейчас полиция рассматривает 3 версии причины пожара: возможные нарушения пожарной безопасности; техники безопасности при работе с оборудованием; неисправность медицинского оборудования. В частности, пожар мог спровоцировать взрыв аппарата ИВЛ.
- Ответственного за противопожарную безопасность в больнице уже задержали.
Пожар в запорожской больнице: смотрите видео
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Рейтинг Зеленского упал
Источник: "Рейтинг"
Если бы в ближайшее время в Украине выбирали нового президента, победу одержал бы действующий лидер Владимир Зеленский. По данным социологического опроса "Рейтинг" за Зеленского готовы проголосовать 21,2% украинцев.
По сравнению с январскими результатами рейтинг Зеленского упал на 1%. Тогда за него голосовали бы 22,1% избирателей.
Ближайшим конкурентом действующего президента является пророссийский политик Юрий Бойко. За него отдали бы свои голоса 17,1%.
На третьей позиции – Петр Порошенко. Он набрал бы 16,4% голосов избирателей.
Кто еще вошел в список
- Юлия Тимошенко – 12,3%;
- Игорь Смешко – 7,5%;
- Владимир Гройсман – 4,3%;
- Олег Ляшко – 4%;
- Дмитрий Разумков – 3,2%;
- Сергей Притула – 3,1%;
- Олег Тягнибок – 2,1%;
- Виталий Кличко – 1,1%.
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Украина выиграла суд у Коломойского
Источник: фейсбук Дениса Малюськи
Судебный процесс, который длился 6 лет, наконец завершился. В Стокгольмском арбитраже Украина одержала победу по делу Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Палицы.
Истцы пытались взыскать с Украины более 6 миллиардов долларов.
Министр юстиции Денис Малюська заявил, что все 3 истца – это акционеры "Укрнафты" и владеют около 40% ее акций.
Оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий,
– подчеркнул Малюська.
Что еще сказал Малюська
- Процесс начался еще в 2015 году. Тогда кипрские офшорные компании обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал. Конечными бенефициарами являются Коломойский, Боголюбов и Палица.
- Стокгольмский арбитраж несколько раз откладывал свое решение.
В Верховном суде обжаловали запрет каналов Медведчука
Источник: фейсбук Верховного Суда Украины
В Верховном суде обжаловали указ президента Владимира Зеленского о блокировке телеканалов ZIK, 112 и Newsone. Сейчас есть 2 судебных иска.
Иски 2 граждан поступили в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.
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Имя первого истца уже известно. Это – Павел Попков.
Имя второго – пока неизвестно. Однако в СМИ предполагают, что им может быть юрист Роман Лихачев.
"Правый сектор" пикетировал канал "НАШ"
Источник: 24 канал
- Активисты телеканала "НАШ" устроили пикет под пророссийским телеканалом "НАШ".
- Участники акции пытались прорваться в офис СМИ. В процессе между пикетчиками и правоохранителями возникли столкновения.
- Нескольких пикетчиков избили.
- На место происшествия прибыла полиция.
- Позже правоохранители сообщили, что задержали 4 активистов.
- Один из них – ветеран АТО Алексей Сердюк угрожал совершить самоубийство прямо в Шевченковском районном отделении полиции.
- Мужчина угрожал, что прыгнет из окна 4 этажа.
- Сердюк требовал закрытия телеканала "НАШ" и встречи с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.
- Ветеран согласился слезть с окна, когда удовлетворили его требование: на время служебной проверки отстранили начальника Шевченковского управления полиции и руководителя превенции того же управления.
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