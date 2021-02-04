В Запорожской инфекционной больнице вспыхнул пожар, который унес жизни 4 человек. Рейтинг Владимира Зеленского упал на 1%. Украина выиграла суд по делу Игоря Коломойского. В Верховном суде обжаловали запрет каналов Медведчука. В Киеве активисты "Правого сектора" пикетировали офис пророссийского телеканала "НАШ". Таковы были главные новости 4 февраля.

Источник: 24 канал

Самые важные новости Украины и мира за четверг, 4 февраля

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Пожар в запорожской больнице

Источник: ГСЧС

В ночь с 3 на 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья вспыхнул пожар. В огне погибли 4 человека: 3 пациентов и врач.

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прибыл на место трагедии. Чиновник выразил соболезнования родным погибших и пострадавших. Степанов рассказал, что 2 человека "получили повреждения". Кроме того, с места происшествия эвакуировали 7 человек. Сейчас они находятся со своими близкими.

Степанов также заявил: спасти погибших было фактически невозможно.

Погибшая врач – 26-летняя реаниматолог Ольга Глива. Она до последнего мгновения спасала пациентов.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что государство сделает все возможное, чтобы исправить ситуацию и предотвратить трагедии в будущем. Глава государства отметил: "самое страшное, что эта трагедия произошла в больнице, в месте, где людям даруют здоровье".

В Запорожской области объявили 5 февраля – днем траура. Отменили все развлекательные мероприятия.

Сейчас полиция рассматривает 3 версии причины пожара: возможные нарушения пожарной безопасности; техники безопасности при работе с оборудованием; неисправность медицинского оборудования. В частности, пожар мог спровоцировать взрыв аппарата ИВЛ.

Ответственного за противопожарную безопасность в больнице уже задержали.

Пожар в запорожской больнице: смотрите видео

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Рейтинг Зеленского упал

Источник: "Рейтинг"

Если бы в ближайшее время в Украине выбирали нового президента, победу одержал бы действующий лидер Владимир Зеленский. По данным социологического опроса "Рейтинг" за Зеленского готовы проголосовать 21,2% украинцев.

По сравнению с январскими результатами рейтинг Зеленского упал на 1%. Тогда за него голосовали бы 22,1% избирателей.

Ближайшим конкурентом действующего президента является пророссийский политик Юрий Бойко. За него отдали бы свои голоса 17,1%.

Обратите внимание! Опрос проводили в течение 2 – 3 февраля 2021 года. Возраст респондентов – от 18 лет. Метод опроса: САТІ. Погрешность – не более 2,2%.

На третьей позиции – Петр Порошенко. Он набрал бы 16,4% голосов избирателей.

Кто еще вошел в список

Юлия Тимошенко – 12,3%;

Игорь Смешко – 7,5%;

Владимир Гройсман – 4,3%;

Олег Ляшко – 4%;

Дмитрий Разумков – 3,2%;

Сергей Притула – 3,1%;

Олег Тягнибок – 2,1%;

Виталий Кличко – 1,1%.

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Украина выиграла суд у Коломойского

Источник: фейсбук Дениса Малюськи

Судебный процесс, который длился 6 лет, наконец завершился. В Стокгольмском арбитраже Украина одержала победу по делу Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Палицы.

Истцы пытались взыскать с Украины более 6 миллиардов долларов.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что все 3 истца – это акционеры "Укрнафты" и владеют около 40% ее акций.

Оффшорные компании пытались взыскать с государства сумму, которая превышает все расходы государства на образование и науку в 2021 году или же составляет примерно половину расходов государства на выплату пенсий,

– подчеркнул Малюська.

Что еще сказал Малюська

Процесс начался еще в 2015 году. Тогда кипрские офшорные компании обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал. Конечными бенефициарами являются Коломойский, Боголюбов и Палица.

Стокгольмский арбитраж несколько раз откладывал свое решение.

Обратите внимание! Речь идет о компании Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited.

В Верховном суде обжаловали запрет каналов Медведчука

Источник: фейсбук Верховного Суда Украины

В Верховном суде обжаловали указ президента Владимира Зеленского о блокировке телеканалов ZIK, 112 и Newsone. Сейчас есть 2 судебных иска.

Иски 2 граждан поступили в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда.

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Имя первого истца уже известно. Это – Павел Попков.

Имя второго – пока неизвестно. Однако в СМИ предполагают, что им может быть юрист Роман Лихачев.

Обратите внимание! 2 февраля в Украине ввели санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Под санкции также попали телеканалы ZIK, 112 и Newsone. Указ подписал Владимир Зеленский. Такое решение президента Украины уже приветствовали в Евросоюзе и Великобритании.

"Правый сектор" пикетировал канал "НАШ"

Источник: 24 канал

Активисты телеканала "НАШ" устроили пикет под пророссийским телеканалом "НАШ".

Участники акции пытались прорваться в офис СМИ. В процессе между пикетчиками и правоохранителями возникли столкновения.

Нескольких пикетчиков избили.

На место происшествия прибыла полиция.

Позже правоохранители сообщили, что задержали 4 активистов.

Один из них – ветеран АТО Алексей Сердюк угрожал совершить самоубийство прямо в Шевченковском районном отделении полиции.

Мужчина угрожал, что прыгнет из окна 4 этажа.

Сердюк требовал закрытия телеканала "НАШ" и встречи с главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым.

Ветеран согласился слезть с окна, когда удовлетворили его требование: на время служебной проверки отстранили начальника Шевченковского управления полиции и руководителя превенции того же управления.

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