Главные новости 31 января: протесты в России из-за Навального, в "Мотор Сич" ворвалась СБУ
Во время протестов в России в поддержку Алексея Навального силовики жестоко задерживали протестующих. На собрание акционеров "Мотор Сич" ворвались работники СБУ. В Киеве произошел смертельный пожар в торговом центре. Умер отец героя Украины Василия Слепака – Ярослав. Такими были главные новости 31 января.
Важнейшие новости Украины и мира за воскресенье, 31 января:
Протесты в России из-за Навального
В городах России 31 января люди протестовали из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. На этот раз на улицы вышло больше людей чем 23 января.
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Еще до начала акций протеста на активистов уже ждали силовики. В целом омоновцы задержали более 4 тысяч человек. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге. В столице людям не позволяли ходить по улицам по три – их сразу задерживали.
Как силовики задерживали протестующих
Во время задержаний правоохранители использовали слезоточивый газ, электрошокеры, дубинки и даже табельное оружие.
►В Уфе 5 силовиков жестоко задержали пенсионерку. Они за руки и ноги тащили женщину по снегу в автозак.
►В Ростове-на-Дону протестующего, который пытался убежать, повалили на землю и начали сильно бить дубинками.
►В Санкт-Петербурге правоохранители задержали более сотни активистов. С них сорвали защитные маски и начали фотографировать. Силовики приказали людям сидеть на снегу.
►В Челябинске силовики сели на протестующего. Тот кричал, что не может дышать и просил, чтобы его отпустили.
Задержание пенсионерки в Уфе: видео
Избиение протестующего в Ростове-на-Дону: видео
Силовики едва не задушили мужчину: видео
Силовики задержали более сотни активистов / Фото телеграм-канал Baza
►В Москве правоохранители задержали жену оппозиционера Юлию Навальную. Силовики даже не показали своих документов, а сразу повели женщину в автозак.
Смотрите видео задержания жены Навального:
Впоследствии протестующие подошли к СИЗО, в котором удерживают Навального. Однако силовики сразу же выстроились в цепь и начали оттеснять людей.
Около 16:30 по киевскому времени штаб Навального заявил о завершении акции. Там отметили, что на этот раз демонстрации были более координированными "и это дало результат".
СБУ ворвалась в "Мотор Сич"
В Запорожье 31 января должно было состояться внеочередное общее собрание компании "Мотор Сич". Его инициировали китайские инвесторы и украинский бизнесмен Александр Ярославский.
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Утром под зданием предприятия собрались работники. В руках они держали плакаты "Закон на стороне Мотора", "Не позволим рейдерский захват". По словам протестующих, о собрании акционеров официально им не сообщили, люди узнали обо всем из социальных сетей.
Ситуацию под зданием "Мотор Сич" контролировали более 50 полицейских и 200 нацгвардейцев. Позже на место происшествия приехали нардепы.
К нам обратился трудовой коллектив "Мотор Сичи". Есть решение СНБО, указом президента наложили санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в пределах наших полномочий,
– заявил Арсений Пушкаренко.
Далее в "Мотор Сич" приехали сотрудники СБУ. Они выломали двери и ворвались в помещение. По данным работников предприятия, собрание акционеров так и не состоялось.
В здание "Мотор Сич" ворвались спецназовцы / Фото Укринформ
Что говорят в СБУ
В Службе безопасности Украины объяснили, что зафиксировали возможные противоправные действия представителями компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич".
Кроме того, СБУ выявила факты подготовки к уничтожению производственных мощностей компании, имеющие важное оборонное и народнохозяйственное значение.
Пожар в Торговом центре в Киеве
В 5:34 в киевском торговом центре "Коралл", что на улице Милославской, 6, произошел пожар.
По данным спасателей, возгорание возникло на первом этаже – в комнате охраны.
К счастью, охранника, который находился на третьем этаже, удалось спасти. Однако между вторым и третьим этажами работники ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины.
Заметим, во время пожара огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Пламя ликвидировали в течение часа.
Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.
В торговом центре "Коралл" произошел пожар / Фото ГСЧС
Умер отец героя Василия Слепака
Во Львове 31 января умер 80-летний отец Героя Украины Василия Слепака – Ярослав. Сейчас причина смерти мужчины не сообщается.
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Ярослав Слепак был специалистом производственного подразделения. Недавно он отпраздновал свой день рождения. У умершего осталась жена и старший сын Орест.
Что известно о Василии Слепаке
- Василий был солистом в Парижской национальной опере. Однако никогда не оставался равнодушным к событиям в Украине.
- Слепак принимал активное участие в Оранжевой революции.
- Во время Евромайдана он возглавил волонтерское движение во Франции в поддержку Украины.
- Когда Россия вторглась на Донбасс, Слепак поехал в зону боевых действий.
- Он воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Впоследствии участвовал в боях за Авдеевку в составе Добровольческого украинского корпуса. Там воин получил ранения.
- В сентябре 2015 года Слепак во второй раз поехал на фронт – в Водяное, на линию соприкосновения.
- В октябре 2015 года украинский защитник вернулся в Париж.
- В июне 2016 года Слепак снова поехал на Донбасс. Он хотел остаться там на полгода, однако погиб от пули снайпера вблизи Луганского.
- 20 февраля 2017 года президент Петр Порошенко посмертно предоставил Слепаку звание Героя Украины.
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