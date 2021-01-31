Во время протестов в России в поддержку Алексея Навального силовики жестоко задерживали протестующих. На собрание акционеров "Мотор Сич" ворвались работники СБУ. В Киеве произошел смертельный пожар в торговом центре. Умер отец героя Украины Василия Слепака – Ярослав. Такими были главные новости 31 января.

Важнейшие новости Украины и мира за воскресенье, 31 января:

Протесты в России из-за Навального

В городах России 31 января люди протестовали из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. На этот раз на улицы вышло больше людей чем 23 января.

К теме Юлия Навальная присоединилась к протестам в Москве: ее снова задержали – видео

Еще до начала акций протеста на активистов уже ждали силовики. В целом омоновцы задержали более 4 тысяч человек. Больше всего – в Москве и Санкт-Петербурге. В столице людям не позволяли ходить по улицам по три – их сразу задерживали.

Как силовики задерживали протестующих

Во время задержаний правоохранители использовали слезоточивый газ, электрошокеры, дубинки и даже табельное оружие.

►В Уфе 5 силовиков жестоко задержали пенсионерку. Они за руки и ноги тащили женщину по снегу в автозак.

►В Ростове-на-Дону протестующего, который пытался убежать, повалили на землю и начали сильно бить дубинками.

►В Санкт-Петербурге правоохранители задержали более сотни активистов. С них сорвали защитные маски и начали фотографировать. Силовики приказали людям сидеть на снегу.

►В Челябинске силовики сели на протестующего. Тот кричал, что не может дышать и просил, чтобы его отпустили.

Задержание пенсионерки в Уфе: видео

Избиение протестующего в Ростове-на-Дону: видео

Жесткие задержания в Ростове-на-Дону. Десять полицейских повалили протестующего, который пытался убежать, и начали бить дубинками. Задержано как минимум 10 человек. Видео: Юг. МБХ медиа https://t.co/CPgGNJFM5q pic.twitter.com/SukHhKTTA5 — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 31, 2021

Силовики едва не задушили мужчину: видео​



Силовики задержали более сотни активистов / Фото телеграм-канал Baza

►В Москве правоохранители задержали жену оппозиционера Юлию Навальную. Силовики даже не показали своих документов, а сразу повели женщину в автозак.

Смотрите видео задержания жены Навального:

Впоследствии протестующие подошли к СИЗО, в котором удерживают Навального. Однако силовики сразу же выстроились в цепь и начали оттеснять людей.

Около 16:30 по киевскому времени штаб Навального заявил о завершении акции. Там отметили, что на этот раз демонстрации были более координированными "и это дало результат".

СБУ ворвалась в "Мотор Сич"

В Запорожье 31 января должно было состояться внеочередное общее собрание компании "Мотор Сич". Его инициировали китайские инвесторы и украинский бизнесмен Александр Ярославский.

Важно Украина ввела санкции против китайских компаний: детали

Утром под зданием предприятия собрались работники. В руках они держали плакаты "Закон на стороне Мотора", "Не позволим рейдерский захват". По словам протестующих, о собрании акционеров официально им не сообщили, люди узнали обо всем из социальных сетей.

Ситуацию под зданием "Мотор Сич" контролировали более 50 полицейских и 200 нацгвардейцев. Позже на место происшествия приехали нардепы.

К нам обратился трудовой коллектив "Мотор Сичи". Есть решение СНБО, указом президента наложили санкции. Мы приехали осуществить парламентский контроль в пределах наших полномочий,

– заявил Арсений Пушкаренко.

Далее в "Мотор Сич" приехали сотрудники СБУ. Они выломали двери и ворвались в помещение. По данным работников предприятия, собрание акционеров так и не состоялось.

В здание "Мотор Сич" ворвались спецназовцы / Фото Укринформ

Что говорят в СБУ

В Службе безопасности Украины объяснили, что зафиксировали возможные противоправные действия представителями компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич".

Кроме того, СБУ выявила факты подготовки к уничтожению производственных мощностей компании, имеющие важное оборонное и народнохозяйственное значение.

Обратите внимание! Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против китайских инвесторов "Мотор Сич". Им на 3 года запретили вывозить капитал из Украины, а также заблокировали активы.

Пожар в Торговом центре в Киеве

В 5:34 в киевском торговом центре "Коралл", что на улице Милославской, 6, произошел пожар.

По данным спасателей, возгорание возникло на первом этаже – в комнате охраны.

К счастью, охранника, который находился на третьем этаже, удалось спасти. Однако между вторым и третьим этажами работники ГСЧС обнаружили тело погибшего мужчины.

Заметим, во время пожара огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Пламя ликвидировали в течение часа.

Сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.



В торговом центре "Коралл" произошел пожар / Фото ГСЧС

Умер отец героя Василия Слепака

Во Львове 31 января умер 80-летний отец Героя Украины Василия Слепака – Ярослав. Сейчас причина смерти мужчины не сообщается.

Важно День памяти Василия Слипака: воспоминания о легендарном Мифе

Ярослав Слепак был специалистом производственного подразделения. Недавно он отпраздновал свой день рождения. У умершего осталась жена и старший сын Орест.

Что известно о Василии Слепаке

Василий был солистом в Парижской национальной опере. Однако никогда не оставался равнодушным к событиям в Украине.

Слепак принимал активное участие в Оранжевой революции.

Во время Евромайдана он возглавил волонтерское движение во Франции в поддержку Украины.

Когда Россия вторглась на Донбасс, Слепак поехал в зону боевых действий.

Он воевал в Песках в районе Донецкого аэропорта. Впоследствии участвовал в боях за Авдеевку в составе Добровольческого украинского корпуса. Там воин получил ранения.

В сентябре 2015 года Слепак во второй раз поехал на фронт – в Водяное, на линию соприкосновения.

В октябре 2015 года украинский защитник вернулся в Париж.

В июне 2016 года Слепак снова поехал на Донбасс. Он хотел остаться там на полгода, однако погиб от пули снайпера вблизи Луганского.

20 февраля 2017 года президент Петр Порошенко посмертно предоставил Слепаку звание Героя Украины.

Рекомендуем Задержание швейцарской журналистки и яркие акции: протесты в Беларуси 31 января – фото, видео