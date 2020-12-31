Под двери квартир родственников Виталия Шабунина заложили взрывчатку. НАПК восстановил доступ к реестру деклараций. Биометрические паспорта будут стоить дороже. Некоторые страны уже встретили Новый 2021 год. Таковы были главные новости 31 декабря.

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Угрозы Шабунину

В Ровно вечером 30 декабря обнаружили 2 гранаты под дверью квартиры матери антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Впоследствии в офисе генпрокурора заявили, что взрывчатки в гранатах не было.

Актуально Шабунин о взрывчатке и нападениях: это несостоятельность политической элиты

На следующий день Шабунин сообщил, что неизвестные заложили гранаты в 9-этажном доме в Киеве, где проживают родители его жены. Всех жителей многоэтажки правоохранители эвакуировали.

Кстати, по данным телеграмм-каналов в то же время заминировали дом на улице Якуба Коласа, 23. Гранаты обнаружила жительница многоэтажки возле дверей квартиры своих соседей. Вероятно, это был тот самый дом, где проживают родственники Шабунина.

Неважно, кто это организовал: олигархи, коррупционная шобла или россияне. Сделать это им позволила несостоятельность руководства государства наказать заказчиков сотен нападений на активистов,

– сказал Шабунин.

Обратите внимание! Это не первые угрозы антикоррупционному активисту. Ночью на 23 июля неизвестные подожгли дом Шабунина. В тот момент там находились родители его жены, которых спасла соседка.

Смотрите видео с места заминирования дома в Киеве:

НАПК возобновило доступ к реестру е-деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции возобновило работу реестра деклараций. Теперь он доступен для всех пользователей. Ранее в сервисе были сбои из-за модернизации.

Кстати, Агентство заметило, что перенос некоторых данных из кабинетов пользователей все еще продолжается.

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Что обновили в реестре

Персональные данные в черновиках документов больше не будут исчезать.

Декларант может заполнять документы с разных устройств.

Все представленные документы с персональными данными пользователь может загрузить в формате HTML и PDF из своего кабинета.

В случае использования декларантом нескольких е-подписей уже не нужно менять электронную подпись в реестре деклараций.

Теперь также можно подать уведомление об открытии валютного счета в банке-нерезиденте в электронной форме. Раньше его надо было подавать только в бумажной форме.

Справка. Конституционный Суд 27 октября 2020 года отменил уголовную ответственность чиновников за ложь в декларациях. По этой причине электронный реестр был недоступен. Больше о скандальном решении КСУ – читайте здесь.

Главное о решении КСУ / инфографика 24 канала

Цена на биометрические паспорта вырастет

С 1 января 2021 года стоимость бланков биометрических документов увеличится. Поэтому за оформление паспорта гражданина Украины, загранпаспорта и видов на временное и постоянное проживание придется платить больше.

Стоимость изготовления паспорта гражданина Украины в виде карты:

впервые – бесплатно;

до 20 рабочих дней – 363 гривны, было – 345 гривен;

до 10 рабочих дней – 489 гривен, было – 471 гривна.

Стоимость загранпаспорта:

до 20 рабочих дней – 694 гривны, ранее – 682 гривны;

до 7 рабочих дней и до 3 в случае наличия оснований – 1 046 гривен, ранее – 1 034 гривны.

Стоимость изготовления вида на жительство:

до 15 рабочих дней на временное проживание – 915 гривен, было – 891 гривна;

до 15 рабочих дней на постоянное проживание – 752 гривны, было – 728 гривен.

Кстати, люди, которые оплатили административные услуги и подали заявления для оформления документов до 31 декабря 2020 года, будут платить старую цену.

Где в первую очередь встретили Новый год

Первыми на планете новый 2021 год встретили жители океанской островной страны Кирибати. Это произошло еще в 12:00 по киевскому времени. Кроме того, одними из первых, кто начал отмечать праздник, были страны Тонга и Самоа.

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Уже после них Новый год отпраздновали в Новой Зеландии и Антарктиде.

Как встречали Новый год в Новой Зеландии: видео

Смотрите видео праздничного фейерверка в Новой Зеландии:

Happy 2021 New Zealand!



This is in Tauranga.. pic.twitter.com/yRghVoy1r0 — Buitengebieden (@buitengebieden_) December 31, 2020

В 14:00 по киевскому времени праздник встретили в российской Камчатке и на острове Фиджи. После этого Новый год наступил в части Восточной Австралии и на некоторых тихоокеанских островах.

Праздничное шоу в Сиднее: видео

Кстати, позже всех Новый год встретят на острове Бейкер – в 14:00 1 января 2021 года по киевскому времени.