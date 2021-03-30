Главные новости 30 марта: внеочередные заседания Рады, продолжение локдауна во Львове
Верховная Рада 30 марта провела внеочередные заседания, на которых приняла много законов, в частности об осуждении протестов под Офисом Президента, выплаты ФЛП. Во Львове локдаун продлили до 12 апреля. СБУ провела обыски у людей, причастных к организации Виктора Медведчука. А хиту от ультрас Металлиста "Путин – х**ло" исполнилось 7 лет. Такими были главные новости 30 марта.
Источник:24 канал
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Внеочередные заседания Рады
Источник: 24 канал
Верховная Рада провела сразу 3 внеочередных заседания. На них приняли много важных решений.
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Требование прекратить войну на Донбассе
Нардепы приняли заявление об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Решение поддержали 308 парламентариев. Ни один политик не голосовал против.
В постановлении отметили, что российская агрессия против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. В результате враждебных действий погибли более 13 тысяч украинцев, более 30 тысяч – получили ранения. Кроме того, с начала 2021 года на фронте – обострение.
Депутаты подчеркнули, что также продолжается и милитаризация Крымского полуострова. Численность русских войск там увеличилась до 40 тысяч и она продолжает расти. Такая же ситуация с военной техникой.
В связи с этим Украина требует от России немедленно прекратить боевые действия; полностью выполнить свои международные обязательства; вывести из Украины свою армию, наемников, а также оружие и технику; вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.
Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №5153. Он предусматривает, что в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов людей.
Сбор с этого декларирования будут определять по следующим ставкам:
- 5% относительно валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;
- 9% относительно валютных ценностей, размещенных за рубежом;
- 2,5% относительно стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.
Рада осудила события во время протеста за Стерненко
Верховная Рада осудила акцию протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта, и приняла соответствующий законопроект.
Что предусматривает законопроект
- Рада в течение 3 дней должна передать государственному управлению делами информацию о размере ущерба, который нанесли зданию, порядке и источнике финансирования реставрации.
- Когда установят причастных к акции, должны принять меры для возмещения имущественного ущерба.
- Кроме того, должны обеспечить быстрое и беспристрастное расследование событий и дать юридическую оценку.
- Также планируют изучить обстоятельства протеста и причастность к этому политических партий или связанных с ними лиц.
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Прекращение полномочий нардепов
Нардепы проголосовали за прекращение депутатских полномочий Александра Скичко и Игоря Колыхаева. Первый стал председателем Черкасской ОГА, а второй – мэром Херсона.
К слову, депутаты назначили выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.
Е-паспорта приравняли к бумажным
Кроме того, парламент принял законопроект о цифровых паспортах. Так Украина стала первым государством в мире, где е-паспорта стали полными юридическими аналогами обычных.
Локдаун во Львове
Источник: телеграм Андрея Садового
Во Львове приняли решение продлить усиленный карантин до 12 апреля. Такое решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям.
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Что предусматривает продление усиленного карантина
- Транспорт должен перейти в режим спецперевозок. Это означает, что будут перевозить только представителей сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность города (врачи, работники социальных служб, банков, продуктовых магазинов и другие).
- Все детские сады будут работать в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают.
- Школьники продолжат учиться дистанционно.
- Непродовольственные и строительные магазины могут работать только на вынос и по предварительному заказу.
- Непродовольственные, а также смешанные рынки закрывают.
- Открытие летних площадок в учреждениях откладывается минимум до 12 апреля.
- Проведение любых массовых мероприятий запрещено.
- Все заведения питания должны работать на вынос и адресную доставку.
Какие заведения перестанут работать
По отдельному представлению от правоохранителей комиссия приостанавливает работу некоторых заведений. Из-за нарушения карантина не будут работать:
- строительный гипермаркет "Эпицентр" на улице Богдана Хмельницкого, 188;
- магазин косметики и бытовой химии Eva на проспекте Черновола, 1;
- фастфуд McDonald's на проспекте Шевченко, 7;
- паб "Братиська" на улице Сечевых Стрельцов, 3;
- бар "Гребуче Ябко" на улице Староеврейская, 20;
- ресторан Yoki на улице Гнатюка, 12а;
- ночной клуб "Малевич" на проспекте Черновола, 2.
Обыски у причастных к организации Медведчука
Источники: 24 канал
Сотрудники Службы безопасности провели обыски у представителей организации "Украинский выбор", которую связывают с Медведчуком.
Ранее СБУ пришла с обысками в офис организации Медведчука " Украинский выбор"
Информацию об обысках 24 канала сначала подтвердил спикер СБУ Артем Дегтяренко. Впоследствии в СБУ сообщили, что 30 марта провели 20 обысков у руководства и представителей "Украинского выбора".
Проверки касались того, способствовали ли участники организации проведению незаконного референдума и выборов в оккупированных Крыму и Севастополе в марте 2014 года.
Следственные действия провели в 10 регионах страны, там изъяли доказательства по делу.
Что установили следователи
- члены "Украинского выбора" во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживают оккупантов и их незаконно созданные органы власти;
- эти люди стали членами избирательных комиссий и участков на незаконном референдуме и принимали участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма";
- они противоправно преследовали проукраински настроенных активистов;
- захватывали административные здания органов власти Украины.
СБУ открыла уголовное производство. Членов "Украинского выбора" подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и госизмене. Сейчас идет досудебное следствие.
Что сказал об обысках депутат от ОПЗЖ
Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин написал в телеграмме, что 30 марта СБУ в нескольких областях Украины проводит обыски у людей, связанных с Медведчуком. По его словам, правоохранители подозревают этих людей в сепаратизме, терроризме и других преступлениях.
Кроме того, Кузьмин традиционно обвинил власть в "запугивании оппозиции и давлении на нее".
Годовщина хита "Путін – х**ло"
Источник: 24 канал
Именно 30 марта фанаты Металлиста и Шахтера, которые прошли маршем по улицам Харькова, впервые спели песню "Путин – х**ло". Произошло это 7 лет назад перед поединком 23 тура УПЛ.
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Популярность песни "Путин – х**ло"
Когда появилось видео на песню "Путин – х**ло", Россия уже полномасштабно оккупировала Крым. Поэтому неудивительно, что очень быстро хит подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. Впоследствии ни один футбольный матч с участием украинских команд не проходил без исполнения этой песни.
Популярность хита была настолько бешеной, что его с удовольствием использовали на протестных акциях, в политической и культурной сферах.
Как возникла идея песни
Известно, что мотив песни существует уже давно, меняются лишь "главные герои". Впервые она прозвучала, когда у фан-движения Металлиста были не очень хорошие отношения с тогдашним президентом ФФУ Григорием Суркисом.
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К слову, песню нередко поют во время различных акций протеста не только в Украине, но и заграницей. В частности в Японии, США, Канаде, Великобритании, Израиле, Германии, Австрии и Португалии. Хит стал популярным даже в России. Правда, там избегают первой строчки песни где упоминается их президент.
Первое исполнение песни "Путин – х**ло": смотрите видео 24 канала
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