Верховная Рада 30 марта провела внеочередные заседания, на которых приняла много законов, в частности об осуждении протестов под Офисом Президента, выплаты ФЛП. Во Львове локдаун продлили до 12 апреля. СБУ провела обыски у людей, причастных к организации Виктора Медведчука. А хиту от ультрас Металлиста "Путин – х**ло" исполнилось 7 лет. Такими были главные новости 30 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Внеочередные заседания Рады

Источник: 24 канал

Верховная Рада провела сразу 3 внеочередных заседания. На них приняли много важных решений.

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Требование прекратить войну на Донбассе

Нардепы приняли заявление об эскалации российско-украинского вооруженного конфликта. Решение поддержали 308 парламентариев. Ни один политик не голосовал против.

В постановлении отметили, что российская агрессия против Украины продолжается с 20 февраля 2014 года. В результате враждебных действий погибли более 13 тысяч украинцев, более 30 тысяч – получили ранения. Кроме того, с начала 2021 года на фронте – обострение.

Депутаты подчеркнули, что также продолжается и милитаризация Крымского полуострова. Численность русских войск там увеличилась до 40 тысяч и она продолжает расти. Такая же ситуация с военной техникой.

В связи с этим Украина требует от России немедленно прекратить боевые действия; полностью выполнить свои международные обязательства; вывести из Украины свою армию, наемников, а также оружие и технику; вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами.

Важно! В парламенте выступил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Его доклад касался обострения на Донбассе и обстрела Шумов, в результате которого погибли 4 украинских защитника, еще 2 – получили ранения. Ужесточение наказаний за уклонение от армии Нардепы проголосовали за закон, которым будут наказывать за уклонение от службы в армии. В частности, за уклонение могут заключить в тюрьму на срок от 3 до 5 лет.

Кроме того, документом ввели новый вид службы – контракты с резервистами оперативного резерва ВСУ. ФЛП снова получат по 8 тысяч гривен Верховная Рада приняла законопроект №5300 об одноразовой финансовой помощи для украинцев, пострадавших из-за карантина. Выплаты смогут получить ФЛП и работники предприятий из красных карантинных зон. Им выплатят по 8 тысяч гривен. Получить такую помощь можно будет до 31 декабря. Узнайте больше Карантинные выплаты: как получить 8 тысяч для ФЛП Шаг к налоговой амнистии

Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №5153. Он предусматривает, что в период с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года проведут одноразовое (специальное) добровольное декларирование активов людей.

Сбор с этого декларирования будут определять по следующим ставкам:

5% относительно валютных ценностей и активов, размещенных на счетах в банках в Украине;

9% относительно валютных ценностей, размещенных за рубежом;

2,5% относительно стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных декларантом в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.

Рада осудила события во время протеста за Стерненко

Верховная Рада осудила акцию протеста в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта, и приняла соответствующий законопроект.

Что предусматривает законопроект

Рада в течение 3 дней должна передать государственному управлению делами информацию о размере ущерба, который нанесли зданию, порядке и источнике финансирования реставрации.

Когда установят причастных к акции, должны принять меры для возмещения имущественного ущерба.

Кроме того, должны обеспечить быстрое и беспристрастное расследование событий и дать юридическую оценку.

​Также планируют изучить обстоятельства протеста и причастность к этому политических партий или связанных с ними лиц.

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Прекращение полномочий нардепов

Нардепы проголосовали за прекращение депутатских полномочий Александра Скичко и Игоря Колыхаева. Первый стал председателем Черкасской ОГА, а второй – мэром Херсона.

К слову, депутаты назначили выборы мэра Харькова на 31 октября 2021 года.

Е-паспорта приравняли к бумажным

Кроме того, парламент принял законопроект о цифровых паспортах. Так Украина стала первым государством в мире, где е-паспорта стали полными юридическими аналогами обычных.

Локдаун во Львове

Источник: телеграм Андрея Садового

Во Львове приняли решение продлить усиленный карантин до 12 апреля. Такое решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям.

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Что предусматривает продление усиленного карантина

Транспорт должен перейти в режим спецперевозок . Это означает, что будут перевозить только представителей сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность города (врачи, работники социальных служб, банков, продуктовых магазинов и другие).

. Это означает, что будут перевозить только представителей сфер, которые обеспечивают жизнедеятельность города (врачи, работники социальных служб, банков, продуктовых магазинов и другие). Все детские сады будут работать в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают.

будут работать в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают. Школьники продолжат учиться дистанционно.

Непродовольственные и строительные магазины могут работать только на вынос и по предварительному заказу.

Непродовольственные, а также смешанные рынки закрывают.

Открытие летних площадок в учреждениях откладывается минимум до 12 апреля.

Проведение любых массовых мероприятий запрещено.

Все заведения питания должны работать на вынос и адресную доставку.

Какие заведения перестанут работать

По отдельному представлению от правоохранителей комиссия приостанавливает работу некоторых заведений. Из-за нарушения карантина не будут работать:

строительный гипермаркет "Эпицентр" на улице Богдана Хмельницкого, 188;

магазин косметики и бытовой химии Eva на проспекте Черновола, 1;

фастфуд McDonald's на проспекте Шевченко, 7;

паб "Братиська" на улице Сечевых Стрельцов, 3;

бар "Гребуче Ябко" на улице Староеврейская, 20;

ресторан Yoki на улице Гнатюка, 12а;

ночной клуб "Малевич" на проспекте Черновола, 2.

Обратите внимание! Усиленный карантин во Львове продолжается с 19 марта. С тех пор в городе еще могли работать детские сады, рынки и общественный транспорт. По состоянию на 30 марта в Львове обнаружили 502 новых случая COVID-19. Всего в городе заболели более 50,37 тысяч людей.

Обыски у причастных к организации Медведчука

Источники: 24 канал

Сотрудники Службы безопасности провели обыски у представителей организации "Украинский выбор", которую связывают с Медведчуком.

Ранее СБУ пришла с обысками в офис организации Медведчука " Украинский выбор"

Информацию об обысках 24 канала сначала подтвердил спикер СБУ Артем Дегтяренко. Впоследствии в СБУ сообщили, что 30 марта провели 20 обысков у руководства и представителей "Украинского выбора".

Проверки касались того, способствовали ли участники организации проведению незаконного референдума и выборов в оккупированных Крыму и Севастополе в марте 2014 года.

Следственные действия провели в 10 регионах страны, там изъяли доказательства по делу.

Что установили следователи

члены "Украинского выбора" во время оккупации полуострова и после нее активно поддерживают оккупантов и их незаконно созданные органы власти;

эти люди стали членами избирательных комиссий и участков на незаконном референдуме и принимали участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма";

они противоправно преследовали проукраински настроенных активистов;

захватывали административные здания органов власти Украины.

СБУ открыла уголовное производство. Членов "Украинского выбора" подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и госизмене. Сейчас идет досудебное следствие.

Что сказал об обысках депутат от ОПЗЖ

Нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин написал в телеграмме, что 30 марта СБУ в нескольких областях Украины проводит обыски у людей, связанных с Медведчуком. По его словам, правоохранители подозревают этих людей в сепаратизме, терроризме и других преступлениях.

Кроме того, Кузьмин традиционно обвинил власть в "запугивании оппозиции и давлении на нее".

Справка. 25 марта СБУ и Офис генпрокурора провели обыски в офисе ОО "Украинский выбор". 26 марта СБУ сообщила о подозрении 3 руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор". Говорится про Александра Синявского, Ивана Комелова и Александра Слюсаренко.

Годовщина хита "Путін – х**ло"

Источник: 24 канал

Именно 30 марта фанаты Металлиста и Шахтера, которые прошли маршем по улицам Харькова, впервые спели песню "Путин – х**ло". Произошло это 7 лет назад перед поединком 23 тура УПЛ.

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Популярность песни "Путин – х**ло"

Когда появилось видео на песню "Путин – х**ло", Россия уже полномасштабно оккупировала Крым. Поэтому неудивительно, что очень быстро хит подхватили болельщики киевского Динамо и Карпат. Впоследствии ни один футбольный матч с участием украинских команд не проходил без исполнения этой песни.

Популярность хита была настолько бешеной, что его с удовольствием использовали на протестных акциях, в политической и культурной сферах.

Как возникла идея песни

Известно, что мотив песни существует уже давно, меняются лишь "главные герои". Впервые она прозвучала, когда у фан-движения Металлиста были не очень хорошие отношения с тогдашним президентом ФФУ Григорием Суркисом.

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К слову, песню нередко поют во время различных акций протеста не только в Украине, но и заграницей. В частности в Японии, США, Канаде, Великобритании, Израиле, Германии, Австрии и Португалии. Хит стал популярным даже в России. Правда, там избегают первой строчки песни где упоминается их президент.

Первое исполнение песни "Путин – х**ло": смотрите видео 24 канала