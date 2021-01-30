На Донбассе боевики ранили двух украинских военных, а в больнице скончался боец, у которого ранее попал снайпер. Экс-сотрудника СБУ Дмитрия Нескоромного объявили в розыск. Такими были главные новости 30 января.

Важнейшие новости Украины и мира за субботу, 30 января:

Обострение на Донбассе

На Донбассе пророссийские боевики ранили двух украинских военных. Возле Марьинки оккупанты открыли прицельный огонь. Бойцам ВСУ пришлось отвечать.

Кроме этого, российские наемники еще 3 раза нарушили "тишину".

Обратите внимание! За прошедшие сутки, 29 января, оккупанты запустили над позициями ВСУ беспилотник и сбросили снаряд ВОГ-17. Двое наших защитников получили осколочные ранения.

Умер военный

В больнице скончался военный Роман Дзюбенко, которого 26 января ранил вражеский снайпер возле Новоалександровки. В тот вечер Дзюбенко с другом дежурили на одном из постов, а оккупанты начали стрелять.

Пуля попала бойцу в голову, медики в течение нескольких дней боролись за его жизнь, но тщетно. На Луганщине у погибшего остался маленький сын и жена.

Погибший Дзюбенко вместе с женой / Фото с фейсбук-страницы Натальи Нагорной

Нескоромного объявили в розыск

Экс-заместителя председателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного объявили в розыск. Мужчину подозревают в причастности к заказу убийства коллеги, начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Пока неизвестно, где находится Нескоромный. Ранее СБУ обнародовала аудиозаписи, подтверждающие причастность Нескоромного к делу.

Кто такой Дмитрий Нескоромный?

Мужчина был заместителем главы СБУ с 1 июля по 8 ноября 2019 года. С 8 ноября по 13 марта 2020 – занимал должность первого заместителя руководителя СБУ и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ.

Покушение на Наумова: главное

23 января правоохранители провели спецоперацию и задержали полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Его обвиняют в подготовке убийства Наумова.

Вероятным заказчиком называют Нескоромного. Ранее СМИ писали, что его будто пытались задержать, но он убежал. Однако в СБУ информацию опровергли.

В спецслужбе раскрыли детали дела: преступление планировали в заговоре. Кроме того, организатор предлагал исполнителю 50 тысяч долларов. Во время передачи денег его и задержали.

К слову, Расюка уже взяли под стражу. Ему может грозить 15 лет тюрьмы или пожизненное.

Впоследствии СБУ объявила Нескоромному подозрение в организации убийства.

Эк-сотрудник спецслужбы отвергает обвинения и называет это провокацией окружения председателя спецслужубы Ивана Баканова.

По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, к делу имеет отношение бывший руководитель ОПГ Андрей Богдан.

Украинских моряков освободили из плена пиратов в Нигерии

Пираты освободили 6 украинских членов экипажа судна Stevia. Моряки попали в плен еще в середине декабря и находились там в течение 1,5 месяца.

Вскоре украинцы должны вернуться домой. Президент Владимир Зеленский приветствовал освобождение моряков и отметил, что они находятся в безопасности.

Спасибо украинским дипломатам и всем, кто был причастен к освобождению наших соотечественников!

– отметил глава государства.

Как моряки попали в плен

Судно захватили в Гвинейском заливе.

Пираты с оружием напали на сухогруз и взяли 8 моряков в плен. Среди них было 6 украинцев.

Судно Stevia принадлежит албанской компании.

Зеленский подчеркнул, что вакцинация будет бесплатной

Президент отметил, что украинцев будут вакцинировать против коронавируса бесплатно. Однако Зеленский поддерживает развитие рынка, чтобы люди, которые имеют деньги, могли самостоятельно сделать прививку.

В Офисе президента и в Министерстве здравоохранения надеются, что граждане поймут вызовы и будут придерживаться плана вакцинации.

Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку,

- добавил Зеленский.

Поэтому гарант заявил, что государство не может зарабатывать на этом.

Что известно о вакцинации в Украине

Украина заключила контракт на поставку китайской вакцины Sinovac Biotech. Речь идет о 1,9 миллиона доз.

Также в феврале государство получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech.

Вакцинация в Украине начнется после 15 февраля.

Накануне Минздрав представил план прививки украинцев, в котором предусмотрел 5 этапов вакцинации.



Этапы вакцинации / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Непогода в Украине

Украину накрыла снежная непогода. Из-за этого движение по дорогам в нескольких областях было ограничено. Правда, под вечер спасатели устранили проблемы везде, кроме Одесской области.

К слову, с 1 февраля в Украинудвижется снежный циклон. На севере, центре, а также на Харьковщине, в Одесской и Николаевской областях прогнозируют значительные снегопады. Кроме того, страну охватит порывистый ветер.

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