В КСУ выразили упрек в сторону президента Зеленского из-за его указа об отстранении главы суда Александра Тупицкого. Уже появились реакции на это от Офиса Президента и Офиса генпрокурора. В Йемене за день прогремели 2 взрыва: много жертв. Заместителю главы ОПУ Олегу Татарову снова не выбрали меру пресечения. Обнародовали свежий президентский рейтинг. Такими были главные новости 30 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Конфликт между КСУ и властью из-за отстранения Тупицкого обостряется

Не успел вступить в силу закон об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого, как в суде выступили в его защиту. Об этом сообщает 24 канал.

Обратите внимание "Пленки" Тупицкого дают основания для его отстранения, – представитель Зеленского в КСУ

Коротко о заявлении КСУ об отстранении Тупицкого

Соответствующий указ президента якобы является юридически ничтожным и не может подлежать исполнению.

Решение Зеленского об отстранении Тупицкого якобы противоречит конституционным основам организации государственной власти в Украине и конституционным принципам деятельности КСУ.

Приняв отстранение Тупицкого, президент якобы помешал КСУ выполнять свои служебные обязанности. А такие действия приводят к юридической ответственности.

В суде добавили, что Зеленский должен немедленно отменить указ.

Как на это отреагировали в Офисе Президента

В ОПУ обвинили Секретариат КСУ в присвоении полномочий Суда. Собственно секретариат и обнародовал вышеупомянутое заявление. В президентском Офисе добавили, что размещение таких "выводов" и "разъяснений" на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ.

Любые "заявления", "разъяснения" и "выводы", размещенные на сайте суда, по которым КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными. А должностных лиц, которые дали распоряжение на их размещение, следует привлечь к юридической, среди прочего – уголовной ответственности,

– заявили в ОПУ.

Что говорят в Офисе генпрокурора

У Венедиктовой подчеркнули, что отстранение Тупицкого произошло в соответствии с действующим законодательством. А позиция Секретариата КСУ, что некоторые положения Уголовного кодекса вроде бы не распространяются на судей Суда, является необоснованной.

Президент Украины, рассмотрев ходатайство исполняющей обязанности генерального прокурора об отстранении от должности судьи Конституционного суда, принял законный указ в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины,

– заметили в Офисе генпрокурора.

Добавим, что причиной указа Зеленского стало то, что Тупицкий проигнорировал вызов в Офис генпрокурора. Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля, а также во введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля. Кроме того, ранее КСУ под председательством Тупицкого отменил антикоррупционную реформу в Украине.

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Кровавые события в Йемене

Инциденты произошли в городе Аден. Это временная столица Йемена, где с 2015 года продолжается конфликт между повстанцами и властями во главе с президентом Абду Раббу Мансуром Хади.

Сначала взрыв произошел в аэропорту – в тот момент, когда прибыл самолет с новым правительством и министры спускались по трапу. После еще раздались выстрелы. По данным СМИ, над аэропортом Адена перед взрывами были слышны беспилотники.

Взрыв в аэропорту Адена в Йемене: смотрите видео

В результате по меньшей мере 26 человек погибли и полсотни получили ранения. Между тем из чиновников никто не пострадал. И последних перевели во дворец Аль-Машик.

Второй взрыв произошел уже непосредственно возле Дворца. СМИ сообщают, что в район здания могла ударить ракета или беспилотник. Есть ли жертвы или раненые, пока официально неизвестно.

Что этому предшествовало

Аден стал временной столицей для международно признанных властей Йемена после того, как хуситы захватили город Сана и север страны.

В новое правительство, по итогам договоренностей между властями и сепаратистами юга Йемена, вошли пять министров-южан. В общем новое правительство состоит из 24 министров.

В Эр-Рияде правительство принесло присягу перед президентом Йемена Абду Раббу Мансуром Хади.

Президент Йемена Хади имеет военную поддержку со стороны Саудовской Аравии. А повстанцев-хуситов поддерживает Иран.

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Татаров снова вышел сухим из воды

В среду, 30 декабря, заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову опять не выбрали меру пресечения. Прокуроры утверждали о необоснованности подозрения.

Кроме этого, в заявлении говорилось, что необходимо изучить материалы дела, так как у прокуроров не было времени после передачи дела из НАБУ в СБУ. Защита Татарова поддержала заявление прокуроров.

Когда же Татаров покидал здание ВАКС, его встретили возмущенные возгласы протестующих. Также участники митинга подожгли файеры и дымовые шашки.

Как Татаров выходил из здания ВАКС: смотрите видео

Татаров без меры пресечения: как это объяснили в Офисе генпрокурора

В Офисе генпрокурора заявили, что подали ходатайство об отзыве из ВАКС меры пресечения Олегу Татарову по 2 причинам. Они касаются нарушений Уголовного кодекса. В частности, в действиях подозреваемых возможен состав другого уголовного коррупционного правонарушения.

В ведомстве добавили, что сообщение о подозрении заместителю руководителя Офиса Президента осуществили с нарушением требований неуполномоченным лицом.

Указанные нарушения требований УПК могут привести к тому, что суд признает собранные доказательства недопустимыми. После поступления материалов досудебного расследования из НАБУ, СБУ и Офис генпрокурора дадут оценку собранным доказательствам и примут соответствующие процессуальные решения,

– подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Дело Татарова: главное

Заместителя руководителя ОП подозревают в причастности к коррупции. Речь идет о схеме с незаконным присвоением квартир Нацгвардии. Убытки для государства составили больше 81 миллиона гривен.

Фигурант дела, застройщик Максим Микитась, заявил, что Татаров договаривался о написании положительной экспертизы в пользу компании-застройщика.

18 декабря Татарову объявили подозрение.

Офис генпрокурора забрал дело у НАБУ и передал в Службу безопасности Украины. В Национальном антикоррупционном бюро назвали такие действия беспрецедентным вмешательством в расследование.

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Украина получит 1,8 миллиона доз вакцин от коронавируса

Минздрав Украины подписал контракт о поставках вакцин от китайской фармкомпании Sinovac. Обойдется вакцина госбюджету в 504 гривны за каждую дозу. То есть общая сумма, которую заплатит государство, составляет 907 миллионов 200 тысяч гривен.

Заметим, что это первый прямой контракт Украины с компанией-производителем вакцины от коронавируса. Согласно условиям договора, первую партию вакцин (700 тысяч доз) доставят в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или одним из компетентных органов ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии. Сейчас эта вакцина проходит третью фазу клинических испытаний в Бразилии (в Турции и Индонезии уже прошла).

Министерство здравоохранения Украины проводило эти переговоры с сентября 2020 года. Переговоры были сложными, поскольку за качественные и безопасные вакцины существует безумная конкуренция – их хочет получить чуть ли не каждое государство мира.

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Обновленный президентский рейтинг

Согласно результатам опроса, проведенного КМИС, 17 – 23 декабря, президент Владимир Зеленский по-прежнему имеет наибольшую поддержку со стороны населения. На втором месте находится Юрий Бойко от ОПЗЖ, а на третьем – пятый президент Петр Порошенко. В пятерку лидеров попал и кум Путина Виктора Медведчук.

Выборы президента: за кого сегодня голосовали бы украинцы (ответы тех, кто будет голосовать и определился)