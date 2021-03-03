Российские оккупанты заявили, что сами позволяют себе стрелять и выходят из перемирия. Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о судебной реформе. Словацкий премьер-министр зашкварно пошутил о Закарпатье. По делу Стерненко могли подделать подпись Щербича, а Руслану Демчуку предлагали свидетельствовать против активиста. Такими были главные новости 3 марта

Самые важные новости Украины и мира за среду, 3 марта:

Боевики вышли из перемирия

Источник: "ОстроВ"

Оккупанты на Донбассе позволили себе открывать "предупредительный" огонь по украинским позициям. Как говорится в "экстренном заявлении" марионеточной "народной милиции "ДНР", это ответ на то, что украинские военные начали активнее наступать.

Подробнее Оккупанты заявили о выходе из перемирия и позволили себе открывать огонь

Какие действия оккупантов

Боевики традиционно обвиняют украинскую сторону в нарушении режима прекращения огня. Боевики убеждают, что ВСУ якобы обстреливают оккупированные населенные пункты.

Согласно этим словам, оккупанты больше не пытаются прикрывать свои обстрелы подконтрольной Украине территории. Ранее они отмечали, что ведут только ответный огонь.

Важно знать! Украинские военные не обстреливают ни позиции боевиков, ни мирное население. Военные могут лишь открыть ответный огонь.

На это заявление сразу же отреагировал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он отметил: Украина расценивает это как угрозу одностороннего выхода России из режима прекращения огня. Также Киев видит в этом угрозу срыва выполнения минских договоренностей.

Старт судебной реформы

Источник: 24 канал

Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о судебной реформе, который возобновляет работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Всего его поддержали 227 нардепов, против были 56, воздержались – 57. Больше всего голосов отдали "Слуги народа" – 215.

Интересное мнение Законопрект о возобновлении работы ВККС лишь усугубит проблемы, – Шиба

Что предусматривает законопроект:

ВККС будет состоять из 16 членов. Их на 4 года будет назначать Высший совет правосудия через конкурс.

Введут четкие сроки внесения кандидатур в состав Конкурсной комиссии по вопросам добропорядочности.

Законопроект частично касается и органов прокуратуры. Он предлагает изменить названия региональных прокуратур на областные, как предусматривает процесс реформирования органов.

Обратите внимание! Это именно тот законопроект Владимира Зеленского, который еще в ноябре Верховная Рада отправила на повторное первое чтение. Все потому, что Конституционный Суд признал отдельные нормы реформы неконституционными.

Зашквар премьера Словакии о Закарпатье

Источник: Radio Expres

Шутка словацкого премьера Игоря Матовича переросла в геополитический скандал. Все началось с его крайне неудачной реплики о Закарпатье.

В эфире местного радио он принял участие в обсуждении ситуации с COVID-19 в Словакии и вакцинации.

Ведущий обратил внимание на то, что переговоры с Россией по вакцине длились несколько недель. И спросил премьер-министра, что тот пообещал за поставку "Спутника V".

Закарпатскую Украину,

– ответил Матович.

Премьер Словакии зашкварно пошутил: смотрите видео

Через мгновение он объяснил: это – лишь шутка. В то же время добавил, что не понимает, почему существует мнение, будто бы договоренности с Кремлем автоматически предусматривают измену Словакии.

Реакция МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на эту шутку. В своем твитере он написал: "Пусть обменяет на несколько регионов Словакии". И добавил: такие некорректные заявления портят дружеские отношения между Украиной и Словакией.

Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною. https://t.co/xB48xPzX90 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2021

Дело Стерненко: поддельная подпись и давление на Демчука

Источник: юридическая компания "Миллер"

Подделка подписи

Адвокаты активиста Сергея Стерненко заявили, что один из главных документов дела может быть сфальсифицированным. Сторона защиты сообщила, что подпись заявителя Сергея Щербича, которого Стерненко и его собрат Демчук якобы похитили, может быть поддельной.

В юридической компании отметили, что первые три документа были поданы лично Щербичем. Четвертый – протокол следственного эксперимента с участием Щербича. Его в материалы дела приобщил следователь. И именно в этом документе подпись существенно отличается от первых трех.



Подписи Щербича по делам / Инфографика 24 канала

Демчука попросили свидетельствовать против Стерненко

В этот же день защитники сообщили: другого фигуранта дела – Руслана Демчука, которого также приговорили к 7 годам тюрьмы, просили дать показания против Стерненко.

Подробнее Руслана Демчука заставляли свидетельствовать против Стерненко, – защитники

По словам адвокатов, к Демчуку в СИЗО, где он находится, пришли неизвестные, которые представились сотрудниками полиции. Они требовали от Демчука дать показания против Сергея Стерненко. Взамен обещали изменить меру пресечения, повлияв на прокурора.

После получения этой информации адвокаты оформили заявление об уголовном нарушении. Кроме того, делом Демчука отныне будет заниматься адвокатская контора "Миллер".