Власти не собираются отменять январский локдаун на фоне сокращения заражений. Внешняя разведка предупредила о возможной наступательной операции России. Чиновникам придется сдать экзамен на знание украинского языка. В Турции нашли мертвой молодую украинку. Такими были главные новости 3 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Январский локдаун не отменят

Когда украинское правительство принимало решение об усилении карантинных ограничений с 8 до 24 января, в Украине ежедневно фиксировали около 15 тысяч новых случаев коронавируса. В последнюю неделю этот показатель упал до менее 10 тысяч в сутки.

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Впрочем, в Офисе Президента Украины пока уверяют, что отменять запланированные ограничения не будут. Якобы, ситуация с коронавирусом "идет по графику".

Тщательно будут оцениваться показатели конца декабря – первых чисел января. Пока все по графику – локдаун по графику предполагается,

– сообщил источник "РБК-Украина" в ОПУ.



Карантинные ограничения в Украине на зиму 2020 – 2021 / Инфографика 24 канала

Россия может начать военную операцию

Служба внешней разведки Украины не исключает, что Россия может начать военную операцию против Украины в ближайшее время. Сейчас у восточных границ Украины Россия развернула две армии численностью почти 80 тысяч военных.

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Кремль рассматривает собственную армию как инструмент достижения внешнеполитических амбиций, поэтому приказ о вторжении в другое государство – для Москвы лишь вопрос времени и возможностей,

– заявляют украинские разведчики.

Кроме того, разведка не исключает, что вероятным сценарием военных учений "Кавказ" может быть вторжение России в Украину, чтобы решить вопрос водоснабжения в Крым.

"Потенциально ВС России могут под надуманным предлогом совершить марш-бросок вглубь территории Херсонской области с целью установления контроля над дамбой Северо-Крымского канала", – заявили в Службе разведки.

Сейчас Россию от наступательной операции ограничивают лишь несколько факторов, среди которых то, что она одновременно тратит собственные ресурсы сразу на несколько конфликтов, а также мировой кризис.

Чиновники будут сдавать экзамен на знание украинского

В 2021 году вступят в силу очередные нормы закона о функционировании украинского языка как государственного. Так с 16 января обслуживание будет происходить на украинском по просьбе клиента, а чиновники или кандидаты на должности должны сдавать экзамены на знание государственного языка.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь назвал ряд категорий граждан, которые должны прежде всего сдавать такой экзамен:

Министры,

чиновники,

руководители областных государственных, районных администраций и госпредприятий,

прокуроры,

те, кто претендует на приобретение гражданства.

Будут и те категории, которые не будут сдавать, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие-то изменения в закон. Это касается прежде всего депутатов, такова уже норма закона, ничего не поделаешь, и правоохранительные структуры,

– заметил Тарас Креминь.

В Турции нашли убитой украинку

В Турции в собственном доме нашли мертвой молодую украинку – 25-летнюю Кристину Новицкую. На ее руках были наручники, а на голове – пакет.

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Вероятно, 25-летнюю Кристину Новицкую убили несколько дней назад. Ее мать не могла связаться с дочерью с 30 декабря, поэтому попросила соседей проверить, все ли в порядке. Соседям никто не открывал, поэтому они вызвали полицию. Правоохранители нашли тело.

Весть разошлась по турецким СМИ, поскольку о смерти Новицкой написал в твиттере известный турецкий актер и телеведущий Альп Кирсан. Его дом расположен в том же городке, где жила девушка.

Убитая в Турции украинка Кристина Новицкая / Фото Sozcu