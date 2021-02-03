История с санкциями против Виктора Медведчука и Тараса Козака набирает новые обороты. Украина возвращается в "цветные" карантинные зоны. США и Россия подписали новое ядерное соглашение. Зеленский инициировал инспекцию подразделений ВСУ, воюющих на Донбассе. Назвали имя украинского воина, погибшего 2 февраля. Таковы были главные новости 3 февраля.

Источник: 24 канал

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 3 февраля

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Санкции против Козака

Разумков не поддержал санкции против каналов Медведчука

Источник: Бабель

Дмитрий Разумков заявил, что не поддержал санкции против каналов кума Путина Виктора Медведчука. По его словам, "санкции против каналов – это плохо".

Спикер отметил, что неважно, кому именно принадлежат эти каналы.

Санкции хорошо там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А здесь все не на месте. И насчет каналов – санкции это плохо. Несмотря на то, чьи они,

– сказал глава Верховного Совета.

Данилов подчеркнул, что санкции полностью законны

Источник: 24 канал

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны во время брифинга заявил, что санкции против каналов Медведчука имеют стопроцентную основу и полностью законны. По словам Данилова, это решение готовилось в течение длительного времени.

Он считает, что таких каналов в Украине еще очень много, но для реакции нужны документы.

С 3 октября 2019 года, когда меня назначили секретарем СНБО, мы сразу начали отрабатывать документы, которые получили в наследство. Я могу сказать, что готовить такие документы нужно тщательно, тщательно изучать. И нужно иметь 100% основания, чтобы принимать такое решение,

– заметил Данилов.

Возможны санкции и в отношении других антиукраинских телеканалов

Относительно санкций против других телеканалов, то они потенциально возможны, однако при весомой условии достаточного количества необходимых документов.

Данилов подчеркнул, что таких каналов очень много.

США поддержали санкции против каналов Медведчука

Источник: посольство США в Украине

Соединенные Штаты Америки поддержали введение санкций против телеканалов нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака ZIK, "112 канал", NewsOne.

Американские дипломаты отметили, что усилия Украины направлены на защиту своего суверенитета и территориальной целостности и соответствуют законодательству.

Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию, как оружие в информационной войне против суверенных государств,

– подчеркнули в посольстве.

Евросоюз считает, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией

Источник: Европейская правда

Спикер ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Петер Стано заявил, что Украина имеет законное право бороться с дезинформацией, однако есть определенные границы.

По его словам, Евросоюзу известно о введении санкций против Тараса Козака – владельца телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Сейчас ЕС анализирует и оценивает это решение.

По словам украинских властей, решение приняли на основании антитеррористического законодательства и расследований, которые установили, что Козак получал деньги с неподконтрольных правительству территорий, контролируемых сепаратистами,

– отметил Стано.

Он подчеркнул, что Европейский Союз уделяет большое значение независимости и свободе СМИ. В то же время он отметил, что украинская медиасреда была и продолжает подвергаться постоянным пророссийским кампаниям дезинформации.

В заявлении также добавили, что хотя усилия Украины по защите от информационных манипуляций являются законными, в частности, с учетом масштабов дезинформационных кампаний, это не должно происходить путем свободы СМИ.

Обратите внимание! Ранее глава представительства Украины при ЕС Николай Точицкий сообщил, что в ЕС одобрили введение санкций против телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne.

Зеленский прокомментировал санкции против Козака

Источник: твиттер Владимира Зеленского

Владимир Зеленский прокомментировал введение санкции против телеканалов Виктора Медведчука. Он отметил, что Украина поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую Россией, которая подрывает страну на пути в ЕС и евроатлантической интеграции.

Борьба за независимость – это борьба в информационной войне за правду и европейские ценности,

– написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил украинцев за поддержку решения СНБО

Источник: телеграмм Владимира Зеленского

Президент Владимир Зеленский поблагодарил представителей гражданского общества за то, что поддержали решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. По его словам, откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества.

Глава государства также выразил благодарность членам СНБО и сотрудникам СБУ. Он добавил, что все угрозы национальной безопасности Украины получат эффективный и законный ответ.

Откровенная и манипулятивная пропаганда должна получить жесткую реакцию именно общества,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

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Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала

Украина возвращается в красную и зеленую зону карантина

Источник: 24 канал

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 3 февраля заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине позволяет вернуться к адаптивному карантину. В стране снова намерены ввести зеленую, желтую, оранжевую и красную зону карантина.

Что сказал Шмыгаль

Ситуация позволяет вернуться к модели адаптивного карантина, когда в регионах будут устанавливаться различные уровни эпидемиологической опасности. В ближайшие дни правительство примет соответствующее решение,

– сказал глава Кабмина.

Он будет просить Министерство здравоохранения предоставить разъяснения, по каким критериям будут определять к какой зоне будет принадлежать определенный регион. Шмыгаль также попросил представителей местных властей заботиться о здоровье людей.

Шмыгаль считает, что локдаун был эффективным

Премьер-министр заявил, что в Украине сейчас наблюдается контролируемая и стабильная ситуация по распространению COVID-19.

Усиленный карантин был действительно эффективным инструментом, который снизил нагрузку на медицинскую систему и способствовал разрыву цепи заболеваемости. Сейчас больницы обеспечены всем необходимым,

– подытожил глава правительства.

Обратите внимание! В Украине сейчас действует общенациональный карантин. Он предусматривает ограничение оранжевой зоны для всей страны.

США и Россия продлили ядерную сделку

Источник: МИД России

Соединенные Штаты Америки и Россия подписали договор о продлении ядерной сделки на 5 лет. Документ предусматривает ограничение количества американского и российского стратегического ядерного оружия. Инициатором сделки был новый глава США Джо Байден.

Что предусматривает ядерная сделка

Документ устанавливает ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений.

Он содержит положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации сокращения и ограничения наступательного вооружения.

Теперь, согласно соглашению, Россия имеет 700 носителей и ядерных боеголовок, США – 1550. Договоренность действовала до февраля 2021.

США и Россия подписали ядерное соглашение еще в 2010 году. Оно предусматривает, что каждая сторона сокращает свое вооружение так, чтобы через 7 лет после вступления договора в силу и в дальнейшем его количество не превышало определенных показателей.

Обратите внимание! 22 января 2021 года в мире вступил в силу договор о запрете ядерного оружия. В октябре 2020 года договор ратифицировали 50 стран.

Согласно договору, все его подписанты обязаны никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не испытывать, не производить, не изготавливать, не приобретать и не обладать ядерными запасами и другими ядерными взрывными устройствами. Его не подписали 9 государств, которые имеют ядерное оружие.

Зеленский инициировал проверку в подразделениях ВСУ

Источник: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский поручил провести проверку подразделений Вооруженных сил Украины, которые принимают участие в Операции объединенных сил. Соответствующее распоряжение утвердили 1 февраля.

Целью инспекции является проверка готовности сил к выполнению задач по назначению. Кроме этого, хотят проверить эффективность мероприятий предпринимаемых Минобороны и ВСУ.

Что известно об инспекции

При проверке хотят выявить факторы, негативно влияющие на состояние готовности сил и средств для выполнения задач. После инспекции должны подготовить доклад Зеленскому, где предложат варианты для наращивания способности ВСУ, а также решения имеющихся проблем.

Кто участвует в проверке

К участию в инспекции привлекли представителей:

Офиса Президента,

Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины,

Министерства обороны,

Вооруженных сил Украины.

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Назвали имя украинского воина, погибшего на Донбассе 2 февраля

Источник: фейсбук 503-го отдельного батальона морской пехоты

Вблизи села Шумы, на Донбассе, 2 февраля снайпер оккупантов нанес смертельное ранение украинскому военному. В среду, 3 февраля, стало известно имя погибшего бойца. Им оказался старший матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты Дмитрий Власенко.

Утверждается, что собратья и медики оказали военному всю необходимую помощь. Однако, уже через час врачи констатировали смерть защитника Украины – ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Что известно о Дмитрии Власенко

Украинскому воину было 38 лет;

Сам боец ВСУ был родом из Николаевской области;

У него остались родители;

В 503-м батальоне Власенко служил более 3 лет.

На Донбассе погиб украинский военный Дмитрий Власенко / Фото 503-го батальона

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