Андрей Аксенов станет новым нардепом от округа №50 в Раде. В Киеве и Львове могут еще больше усилить карантин. У Зеленского хотят создать паспорта вакцинации, как в ЕС. Чешский миллиардер Петр Келлнер погиб в результате падения вертолета на Аляске. Суэцкий канал наконец разблокировали. Такими были главные новости 29 марта.

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Аксенов – новый нардеп

Источник: 24 канал

В округе №50 В Донецкой области 28 марта провели довыборы в Верховную Раду. Голосование пришлось назначить из-за досрочного прекращении полномочий Руслана Требушкина. Политик стал мэром Покровска и сложил мандат депутата.

В конце концов, по данным ЦИК, победу одержал Андрей Аксенов, который получил 65,46% голосов. Его поддержали 19 949 избирателей. Однако, Аксенов – достаточно противоречивая фигура.



Андрей Аксенов является мэром Доброполья / Фото glavcom.ua

Что известно об Андрее Аксенове

Как рассказал журналист Денис Казанский, Аксенов – организатор "референдума" в так называемой "ДНР" в 2014 году в поселке Новодонецкое.

Он тогда был там сельским головой.

Проводить так называемый "референдум" никто не заставлял, ведь боевиков в городе не было.

В начале войны Аксенов бежал в оккупированный Крым.

Там якобы получил российский паспорт. Эту информацию подтверждают и государственные органы России.

В 2015 году Аксенов вернулся в Доброполье и принял участие в выборах мэра города, которые выиграл.

В 2018 году его обвинили в коррупции, впоследствии объявили в розыск. Суд по этому делу продолжается.

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Усиление карантина в Киеве и Львове

Источник: 24 канал

В этот день одновременно власти Киева и власти Львова заявили, что вероятно будут вынуждены еще больше усилить карантин. Хотя обе области пока находятся в суровых карантинных ограничениях красной зоны, введенные меры не помогают.

Ситуация в Киеве

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник заявил: ситуация с коронавирусом не улучшается, а люди "расслабились" и несерьезно относятся к ограничениям.

Ситуация пока, к сожалению, совсем не улучшилась. Видим, мягко говоря, не совсем серьезное отношение к карантину со стороны горожан,

– отметил он.

Поэтому в Киеве рассматривают вариант, чтобы отправить всех школьников (сейчас ученики младшей школы посещают заннят) на дистанционку, закрыть сады и отменить движение общественного транспорта.

Карантин во Львове

Подобная ситуация и во Львове: значительно возросло количество больных коронавирусом, а свободных коек в больницах не хватает. Власти заявили о новых дополнительных ограничениях. В частности, в городе могут ограничить движение общественного транспорта, работу детсадов, некоторых магазинов.

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Рассматривать этот вопрос будет 30 марта городской комиссия по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Какие ограничения действуют в каждой из зон карантина / Инфографика 24 канала

Паспорта вакцинации в Украине

Источник: Офис Президента

В Офисе Президента обсудили возможность введения паспортов вакцинации для украинцев. Как отметил Зеленский, подобные документы уже разрабатываются и даже используются многими развитыми странами. Среди них страны Европейского Союза, США, Швейцария и Израиль.

Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками от COVID-19

– подчеркнул президент.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать правдивые данные в паспортах вакцинации, когда это будет необходимо.

Важно! 15 июня июня 2021 года Европейский Союз введет паспорта вакцинации. Они не будут обязательными для всех, однако их наличие упрощать жизнь владельцу. Будут выдавать только тем, кто привился утвержденными в ЕС вакцинами: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson&Johnson).

Отметим, согласно данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине от COVID-19 вакцинировали 1585 человек. Всего с начала кампании по вакцинации прививки получили 198 465 человек.

Погиб чешский миллиардер Петр Келлнер

Источник: The Washington Post

На Аляске 27 марта упал экскурсионный вертолет Eurocopter AS50. Среди погибших в результате авиакатастрофы оказался 56-летний самый богатый мужчина Чехии Петр Келлнер.

Вертолет упал вблизи ледника "Кник". Келлнер и другие туристы взбирались на лыжную трассу вертолетом вместо подъемника.



Вместе с другими туристами Келлнер поехал на Аляску, чтобы отдохнуть / Фото Sky News

На месте происшествия спасатели обнаружили тела 5 погибших: двух граждан Чехии, одного американца, гида и пилота. Еще одного пострадавшего с травмами отвезли в больницу. Его состояние стабильно тяжелое.

На сайте Tordrillo Mountain Lodge сообщают, что цена за экскурсию на вертолете стартует от 15 тысяч долларов за человека.

Что известно о Келлнере

Погибший является основателем PFF Group и самым богатым бизнесменом Чехии.

В рейтинге самых богатых людей мира от Forbes Келлнер занял 70 место в 2020 году. Его капитал оценивают в 17,5 миллиарда долларов.

Келлнер является владельцем банка Home Credit и бывшим владельцем сети магазинов бытовой техники "Эльдорадо".

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По словам пресс-секретаря горнолыжного комплекса Мэри Эн Пру, похороны миллионера состоятся в тесном семейном кругу.

Суэцкий канал разблокировали

Источник: ВВС

Гигантское контейнерное судно Ever Given, которое почти неделю перекрывало Суэцкий канал, наконец отбуксировали. Генеральный директор нидерландской компании по ликвидации последствий аварии "Боскалис", заявил, что проход через Суэцкий канал уже стал свободным.

Как контейнеровоз сдвинули с места

Утром 29 марта судно удалось снять с мели.

Для этого пришлось откопать более 27 тысяч тонн песка.

Ближе к обеду контейнеровоз Ever Given из-за сильного ветра и течения частично развернулся и снова встал почти поперек водной артерии.

Однако, к счастью, для спасательной команды, судно не село на мель.

В целом, чтобы освободить Ever Given применили 11 портовых буксиров и два мощных морских буксира.

Впрочем, там образовалась очередь на проход: освободиться после длительной пробки хотят 369 судов.

Что случилось в Суэцком канале