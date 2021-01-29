Активиста Сергея Стерненко передали на поруки нардепу Роману Лозинскому. Руководители МИД Польши, Литвы и Украины провели встречу "Люблинского треугольника". В "Слуге народа" провели опрос за исключение Александра Дубинского из фракции. На Донбассе боевики сбросили снаряд, двое украинских защитников ранены. Кабмин представил план вакцинации от COVID-19. Такими были главные новости 29 января.

Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 29 января:

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Стерненко взяли на поруки

Активиста Сергея Стерненко суд передал на поруки народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому. Предварительную меру пресечения в виде домашнего ареста отменили.

Лозинский рассказал, что было несколько попыток взять активиста на поруки и наконец это удалось. По словам политика, постепенное смягчение меры пресечения – путь к полному признанию невиновности Стерненко. Нардеп добавил, что сторона защиты, представляя свои доказательства, объясняет, что Стерненко – это тот, на кого нападали, а не нападавший.

Дело Стерненко: коротко

На активиста несколько раз нападали в 2018 году. В него даже стреляли резиновой пулей.

Во время одного из таких случаев активист защищался и ранил нападавшего ножом. Впоследствии тот умер.

Теперь Стерненко обвиняют в убийстве. С его нападавшего же подозрение сняли посмертно.

В декабре 2020 года активисту избрали меру пресечения – домашний арест.

Встреча "Люблинского треугольника"

Руководители министерств иностранных дел Украины, Польши и Литвы провели первое с момента создания заседание "Люблинского треугольника". На нем присутствовала белорусский лидер Светлана Тихановская. Дипломаты общались в онлайн-режиме.

Каковы результаты встречи

Стороны обсудили совместные шаги в борьбе с пандемией коронавируса и российской агрессией.

Кроме того, утвердили логотип "Люблинского треугольника", который изображает флаги участников и объединение "3+1".

Запланировали создание молодежной платформы для украинцев, литовцев и поляков.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за присоединение к "Люблинскому треугольнику" Беларуси. Однако дипломат отметил, что пока для этого не пришло время.

Что такое "Люблинский треугольник"? Это трехсторонний формат взаимодействия, который создали Украина, Польша и Литва в июле 2020 года. Объединение подчеркивает роль сторон в процессе формирования современных политических, культурных реалий Европы. Это трехсторонний формат взаимодействия, который создали Украина, Польша и Литва в июле 2020 года. Объединение подчеркивает роль сторон в процессе формирования современных политических, культурных реалий Европы.

Первая встреча "Люблинского треугольника", смотрите видео:

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Голосование "слуг" за исключение Дубинского из фракции

Нардепы от "Слуги народа" провели опрос относительно исключения нардепа Александра Дубинского из фракции. Голосовали анонимно в мобильном приложении.

Каковы результаты

Исключение Дубинского поддержали 100 депутатов. Однако 75 нардепов выступили против.

Исключат ли Дубинского из фракции

Этот вопрос будет вынесен на заседание фракции, которое состоится 1 февраля. Нардепа исключат, если инициативу поддержат 70% депутатов.

К слову, коллеги Дубинского уже начали собирать подписи за его исключение из фракции.

Почему Дубинского хотят исключить из фракции

США 11 января ввели санкции против окружения нардепа Андрея Деркача. Людей обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Под удар попал и Дубинский.

Однако сам нардеп говорит, что во всем виноват "Центр противодействия коррупции", который якобы "доносит" на украинских политиков.

По информации СМИ, президент Владимир Зеленский просил Дубинского уйти из фракции, однако тот не согласился.



Санкции США против окружения Деркача / Инфографика 24 канала

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Ранения бойцов на Донбассе

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики использовали беспилотник типа "квадрокоптер". С помощью него над позициями Вооруженных сил Украины сбросили снаряд ВОГ-17.

Из-за этого двое украинских военных получили осколочные ранения. Защитникам оказали медицинскую помощь. Сейчас их состояние стабильное.

Объявили "режим тишины"

Из-за ранений бойцов у Водяного украинская сторона объявила "режим тишины". Также направили ноту представителям миссии ОБСЕ.

Обратите внимание! С начала года боевики уже неоднократно нарушали перемирие, обстреливая позиции Объединенных сил. Кроме того, оккупанты заявили, что намерены захватить весь Донбасс и представили так называемую "доктрину". Подробнее – читайте по ссылке.

В Украине одобрили план вакцинации В Кабмине представили Календарный план вакцинации населения в 2021 году. Прививать людей начнут в феврале. В целом план состоит из 5 этапов. Прежде сего препарат получат медики COVID-стационаров и военные на передовой. К апрелю планируется вакцинировать 367 тысяч украинцев. Подробнее В Украине одобрили план вакцинации от COVID-19 на 2021 год: когда начнется К слову, Зеленский отметил, что вакцин от COVAX будет недостаточно для прививки "критической группы" населения.

План вакцинации / Инфографика Кабмина

Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

День памяти героев Крут

В Украине почтили память Героев Крут. Ровно 103 года назад несколько сотен курсантов и казаков "Свободного казачества" столкнулись с гораздо более многочисленным войском Красной гвардии. Украинские смельчаки погибли.

Зеленский также принял участие в чествовании памяти. После минуты молчания на мероприятии прозвучал гимн Украины. Затем воины почетного караула отсалютовали из оружия.

Глава государства призвал не забывать о той искренность, с которой защищают Украину, как тогда под Крутами, так и сейчас – на Донбассе.

Важно День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников