Главные новости 29 января: ранениt бойцов, опрос "слуг" о Дубинском и дело Стерненко
Активиста Сергея Стерненко передали на поруки нардепу Роману Лозинскому. Руководители МИД Польши, Литвы и Украины провели встречу "Люблинского треугольника". В "Слуге народа" провели опрос за исключение Александра Дубинского из фракции. На Донбассе боевики сбросили снаряд, двое украинских защитников ранены. Кабмин представил план вакцинации от COVID-19. Такими были главные новости 29 января.
Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 29 января:
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Стерненко взяли на поруки
Активиста Сергея Стерненко суд передал на поруки народному депутату от "Голоса" Роману Лозинскому. Предварительную меру пресечения в виде домашнего ареста отменили.
Лозинский рассказал, что было несколько попыток взять активиста на поруки и наконец это удалось. По словам политика, постепенное смягчение меры пресечения – путь к полному признанию невиновности Стерненко. Нардеп добавил, что сторона защиты, представляя свои доказательства, объясняет, что Стерненко – это тот, на кого нападали, а не нападавший.
Дело Стерненко: коротко
- На активиста несколько раз нападали в 2018 году. В него даже стреляли резиновой пулей.
- Во время одного из таких случаев активист защищался и ранил нападавшего ножом. Впоследствии тот умер.
- Теперь Стерненко обвиняют в убийстве. С его нападавшего же подозрение сняли посмертно.
- В декабре 2020 года активисту избрали меру пресечения – домашний арест.
Встреча "Люблинского треугольника"
Руководители министерств иностранных дел Украины, Польши и Литвы провели первое с момента создания заседание "Люблинского треугольника". На нем присутствовала белорусский лидер Светлана Тихановская. Дипломаты общались в онлайн-режиме.
Каковы результаты встречи
- Стороны обсудили совместные шаги в борьбе с пандемией коронавируса и российской агрессией.
- Кроме того, утвердили логотип "Люблинского треугольника", который изображает флаги участников и объединение "3+1".
- Запланировали создание молодежной платформы для украинцев, литовцев и поляков.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за присоединение к "Люблинскому треугольнику" Беларуси. Однако дипломат отметил, что пока для этого не пришло время.
Что такое "Люблинский треугольник"?Это трехсторонний формат взаимодействия, который создали Украина, Польша и Литва в июле 2020 года. Объединение подчеркивает роль сторон в процессе формирования современных политических, культурных реалий Европы.
Первая встреча "Люблинского треугольника", смотрите видео:
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Голосование "слуг" за исключение Дубинского из фракции
Нардепы от "Слуги народа" провели опрос относительно исключения нардепа Александра Дубинского из фракции. Голосовали анонимно в мобильном приложении.
Каковы результаты
- Исключение Дубинского поддержали 100 депутатов.
- Однако 75 нардепов выступили против.
Исключат ли Дубинского из фракции
Этот вопрос будет вынесен на заседание фракции, которое состоится 1 февраля. Нардепа исключат, если инициативу поддержат 70% депутатов.
К слову, коллеги Дубинского уже начали собирать подписи за его исключение из фракции.
Почему Дубинского хотят исключить из фракции
- США 11 января ввели санкции против окружения нардепа Андрея Деркача. Людей обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Под удар попал и Дубинский.
- Однако сам нардеп говорит, что во всем виноват "Центр противодействия коррупции", который якобы "доносит" на украинских политиков.
- По информации СМИ, президент Владимир Зеленский просил Дубинского уйти из фракции, однако тот не согласился.
Санкции США против окружения Деркача / Инфографика 24 канала
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Ранения бойцов на Донбассе
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, боевики использовали беспилотник типа "квадрокоптер". С помощью него над позициями Вооруженных сил Украины сбросили снаряд ВОГ-17.
Из-за этого двое украинских военных получили осколочные ранения. Защитникам оказали медицинскую помощь. Сейчас их состояние стабильное.
Объявили "режим тишины"
Из-за ранений бойцов у Водяного украинская сторона объявила "режим тишины". Также направили ноту представителям миссии ОБСЕ.
Этапы вакцинации / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
День памяти героев Крут
В Украине почтили память Героев Крут. Ровно 103 года назад несколько сотен курсантов и казаков "Свободного казачества" столкнулись с гораздо более многочисленным войском Красной гвардии. Украинские смельчаки погибли.
Зеленский также принял участие в чествовании памяти. После минуты молчания на мероприятии прозвучал гимн Украины. Затем воины почетного караула отсалютовали из оружия.
Глава государства призвал не забывать о той искренность, с которой защищают Украину, как тогда под Крутами, так и сейчас – на Донбассе.
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