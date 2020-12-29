Экс-владельцу компании "Укрбуд" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста киевской компании. Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за ситуации с Конституционным Судом. Тупицкого отстранили от должности главы КСУ. Умер легендарный модельер Пьер Карден. Таиланд вновь открыт для украинцев. Таковы были главные новости 29 декабря.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Микитасю сообщили о подозрении

Бывшему владельцу компании "Укрбуд" Максиму Микитасю, которого подозревали в коррупционных схемах с квартирами Нацгвардии, сообщили о подозрении. Правда, на этот раз его подозревают в заказе похищения юриста киевской компании.

Важно Против Микитася выдвинули новое подозрение, не связанное с коррупцией – Бутусов

Сейчас Микитась остается на свободе. В то же время правоохранители уже выяснили все детали похищения. Речь идет о похищении столичного юриста Олега Мирошниченко. Ему экс-президент "Укрбуда" якобы давал взятку за решение дела в суде. Когда юрист этого не сделал, то заказал его похищение. Микитась это опровергает.

Детали дела

По информации полиции, экс-владелец строительной фирмы Максим Микитась был заказчиком преступления. А организатор похищения уже находится под стражей за убийство.

В полиции отметили, что, получив всю информацию о юристе, мужчину обманом затянули на встречу. Затем украли его авто и заставили юриста написать долговую расписку на 800 тысяч долларов.

Через несколько часов после похищения 4 исполнителей задержали, а заложника освободили.

Обратите внимание! По информации СМИ, в доме Микитася проводили обыски. Сам Микитась находится под охраной.

Добавим, что Микитась также является фигурантом другого дела. По версии следствия, он может быть причастен к коррупционным схемам с квартирами Нацгвардии.

Что известно о деле против Микитася? В 2016–2017 годах Нацгвардия заключила соглашение с "Укрбудом" об отказе от квартир и паркомест в Киеве, обменяв их на 65 квартир застройщика. Их стоимость была более чем на 81 миллион гривен меньше, чем планировали. В октябре 2019 года Микитасю вручили подозрение. 3 декабря 2020 года он согласился на сотрудничество со следствием, поэтому ему поменяли вид меры пресечения. Сейчас он находится под домашним арестом. В 2016–2017 годах Нацгвардия заключила соглашение с "Укрбудом" об отказе от квартир и паркомест в Киеве, обменяв их на 65 квартир застройщика. Их стоимость была более чем на 81 миллион гривен меньше, чем планировали. В октябре 2019 года Микитасю вручили подозрение. 3 декабря 2020 года он согласился на сотрудничество со следствием, поэтому ему поменяли вид меры пресечения. Сейчас он находится под домашним арестом.

СНБО собрался из-за ситуации с КСУ

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. Среди главных тем было решение вопроса выхода из конституционного кризиса.

Конституционный кризис в Украине: главное

Ранее Конституционный Суд принял решение, которым отменил наказание за ложь в декларации. Это вызвало в Украине конституционный кризис.

Деятельность НАЗК, которое должно ежедневно проверять сотни деклараций и выявлять коррупционеров, заблокирована. А десятки уголовных дел по очень громким фамилиям закрыли.

На эту ситуацию сразу отреагировали в ЕС. Там заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.



КСУ отменил е-декларации / инфографика 24 канала

Также на заседании СНБО Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на 2 месяца. В чем обвиняют Тупицкого По сообщению Офиса генпрокурора, председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также во введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.

По информации СМИ, дело против Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.

28 декабря Тупицкий должен был прийти в офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Впрочем, глава КСУ там не появился из-за семейных обстоятельств.

Из-за этого офис генпрокурора направил Александру Тупицкому сообщение о подозрении по почте.

Умер Пьер Карден

29 декабря в возрасте 98 лет скончался французский модельер Пьер Карден. Дизайнер умер в одной из больниц во французском городе Нейи-сюр-Сен.

Актуально Умер Пьер Карден: что известно о жизни знаменитого модельера

Трагическую весть сообщили родные модельера. Сейчас причина смерти неизвестна.

Чем прославился Пьер Карден

Французского модельера итальянского происхождения называют первооткрывателем стиля "унисекс".

Свою карьеру в модной индустрии он начинал как театральный художник.

В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище", а уже в следующем году начал работать в ателье культового модельера Кристиана Диора.

Уже в 1950 году Пьер Карден основал собственный дом моды Pierre Cardin. Именно ему принадлежит идея сочетания цветных колготок с высокими сапогами, создание мини-сарафанов, галстуков с цветочным принтом, длинных пиджаков без воротников и узких брюк с пуговицами, которые носили музыканты рок-группы The Beatles.



Умер модельер Пьер Карден / Фото AFP

Таиланд открыли для украинцев

Таиланд изменил правила въезда для украинцев. Отныне страна готова принимать украинских туристов на несколько месяцев.

Правила пребывания в Таиланде для украинцев

До 30 дней туристы могут находиться в Таиланде благодаря безвизу со страной . При желании, уже во время отдыха визу можно продлить до 45 дней.

. При желании, уже во время отдыха визу можно продлить до 45 дней. До 60 дней можно находиться при наличии предварительно оформленной туристической визы.

До 90 дней – при наличии специальной туристической визы. Кроме того, ее можно продлить дважды еще на 90 дней.

Кроме того, ее можно продлить дважды еще на 90 дней. Украинцы имеют возможность получить долгосрочную визу. Однако для этого необходимо подать заявление на получение визы в Посольство Королевства Таиланд в Варшаве.

Также для путешествия в Таиланд во время пандемии необходимо:

предоставить разрешение на въезд (Certificate of Entry) для конкретного авиарейса,

иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный 72 часа до вылета,

оформить страховку от COVID-19.

Однако и это еще не все. По прибытии туристы должны пройти альтернативный карантин продолжительностью 14 дней. Пережив карантин, туристы должны сдать еще один ПЦР-тест.