Главные новости 29 декабря: Микитасю сообщили о подозрении, Зеленский отстранил Тупицкого
Экс-владельцу компании "Укрбуд" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в заказе похищения юриста киевской компании. Владимир Зеленский созвал заседание СНБО из-за ситуации с Конституционным Судом. Тупицкого отстранили от должности главы КСУ. Умер легендарный модельер Пьер Карден. Таиланд вновь открыт для украинцев. Таковы были главные новости 29 декабря.
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Микитасю сообщили о подозрении
Бывшему владельцу компании "Укрбуд" Максиму Микитасю, которого подозревали в коррупционных схемах с квартирами Нацгвардии, сообщили о подозрении. Правда, на этот раз его подозревают в заказе похищения юриста киевской компании.
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Сейчас Микитась остается на свободе. В то же время правоохранители уже выяснили все детали похищения. Речь идет о похищении столичного юриста Олега Мирошниченко. Ему экс-президент "Укрбуда" якобы давал взятку за решение дела в суде. Когда юрист этого не сделал, то заказал его похищение. Микитась это опровергает.
Детали дела
- По информации полиции, экс-владелец строительной фирмы Максим Микитась был заказчиком преступления. А организатор похищения уже находится под стражей за убийство.
- В полиции отметили, что, получив всю информацию о юристе, мужчину обманом затянули на встречу. Затем украли его авто и заставили юриста написать долговую расписку на 800 тысяч долларов.
- Через несколько часов после похищения 4 исполнителей задержали, а заложника освободили.
Добавим, что Микитась также является фигурантом другого дела. По версии следствия, он может быть причастен к коррупционным схемам с квартирами Нацгвардии.
Что известно о деле против Микитася?В 2016–2017 годах Нацгвардия заключила соглашение с "Укрбудом" об отказе от квартир и паркомест в Киеве, обменяв их на 65 квартир застройщика. Их стоимость была более чем на 81 миллион гривен меньше, чем планировали. В октябре 2019 года Микитасю вручили подозрение. 3 декабря 2020 года он согласился на сотрудничество со следствием, поэтому ему поменяли вид меры пресечения. Сейчас он находится под домашним арестом.
СНБО собрался из-за ситуации с КСУ
Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны. Среди главных тем было решение вопроса выхода из конституционного кризиса.
Конституционный кризис в Украине: главное
- Ранее Конституционный Суд принял решение, которым отменил наказание за ложь в декларации. Это вызвало в Украине конституционный кризис.
- Деятельность НАЗК, которое должно ежедневно проверять сотни деклараций и выявлять коррупционеров, заблокирована. А десятки уголовных дел по очень громким фамилиям закрыли.
- На эту ситуацию сразу отреагировали в ЕС. Там заявили, что антикоррупционная реформа является условием предоставления финансовой помощи и безвиза.
КСУ отменил е-декларации / инфографика 24 канала
Также на заседании СНБО Зеленский подписал указ об отстранении председателя Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого от должности судьи КСУ сроком на 2 месяца.
В чем обвиняют Тупицкого
- По сообщению Офиса генпрокурора, председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также во введении в заблуждение суда путем заведомо ложных показаний свидетеля.
- По информации СМИ, дело против Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.
- 28 декабря Тупицкий должен был прийти в офис генерального прокурора для проведения процессуальных действий. Впрочем, глава КСУ там не появился из-за семейных обстоятельств.
- Из-за этого офис генпрокурора направил Александру Тупицкому сообщение о подозрении по почте.
Умер Пьер Карден
29 декабря в возрасте 98 лет скончался французский модельер Пьер Карден. Дизайнер умер в одной из больниц во французском городе Нейи-сюр-Сен.
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Трагическую весть сообщили родные модельера. Сейчас причина смерти неизвестна.
Чем прославился Пьер Карден
- Французского модельера итальянского происхождения называют первооткрывателем стиля "унисекс".
- Свою карьеру в модной индустрии он начинал как театральный художник.
- В 1946 году он создал костюмы для фильма Жана Кокто "Красавица и чудовище", а уже в следующем году начал работать в ателье культового модельера Кристиана Диора.
- Уже в 1950 году Пьер Карден основал собственный дом моды Pierre Cardin. Именно ему принадлежит идея сочетания цветных колготок с высокими сапогами, создание мини-сарафанов, галстуков с цветочным принтом, длинных пиджаков без воротников и узких брюк с пуговицами, которые носили музыканты рок-группы The Beatles.
Умер модельер Пьер Карден / Фото AFP
Таиланд открыли для украинцев
Таиланд изменил правила въезда для украинцев. Отныне страна готова принимать украинских туристов на несколько месяцев.
Правила пребывания в Таиланде для украинцев
- До 30 дней туристы могут находиться в Таиланде благодаря безвизу со страной. При желании, уже во время отдыха визу можно продлить до 45 дней.
- До 60 дней можно находиться при наличии предварительно оформленной туристической визы.
- До 90 дней – при наличии специальной туристической визы. Кроме того, ее можно продлить дважды еще на 90 дней.
- Украинцы имеют возможность получить долгосрочную визу. Однако для этого необходимо подать заявление на получение визы в Посольство Королевства Таиланд в Варшаве.
Также для путешествия в Таиланд во время пандемии необходимо:
- предоставить разрешение на въезд (Certificate of Entry) для конкретного авиарейса,
- иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный 72 часа до вылета,
- оформить страховку от COVID-19.
Однако и это еще не все. По прибытии туристы должны пройти альтернативный карантин продолжительностью 14 дней. Пережив карантин, туристы должны сдать еще один ПЦР-тест.
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