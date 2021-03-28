На Прикарпатье и Донетчине состоялись промежуточные выборы в Верховную Раду. Евросоюз с 15 июня введет паспорта вакцинации. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в апреле планирует подать в отставку. Художественная галерея хочет выкупить разрисованные двери из Офиса Президента. Такими были главные новости 28 марта.

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Выборы на Прикарпатье и Донетчине

Источник: Опора

Промежуточные выборы состоялись в двух округах – №87 Ивано-Франковской области и №50 Донецкой. Практически все избирательные участки открылись вовремя. Только в селе Молодков на Прикарпатье избирателей запустили на полчаса позже.

Явка избирателей по состоянию на 16:00 составила 16,18% в Донецкой и 21,09% в Ивано-Франковской области.

Основные нарушения

Процесс волеизъявления не прошел без нарушений. Так, избиратели фотографировали бюллетени, пытались проголосовать за родственников, приходили с символикой кандидатов и тому подобное. Кроме того, на некоторых участках члены комиссий не создали отдельных кабинок для людей с признаками ОРВИ.



Избиратели приходили с символикой кандидатов / Фото опоры

Кстати, в селе Черный Поток Ивано-Франковской области активисты "Честно" зафиксировали вероятный подкуп избирателей. На видео видно, что люди с участка сразу подходили к автомобилю. Там им якобы давали по 500 гривен.

Смотрите видео вероятного подкупа избирателей:

Результаты экзитполов

Источник: Рейтинг

По данным экзитполов, на выборах в округе №87 лидирует кандидат от партии "За майбутнє" Александр Шевченко. Он получил 32,4% голосов избирателей. На втором месте Руслан Кошулинский из ВО "Свобода" с результатом 31,6% голосов. Кандидат от "Слуги народа" силач Василий Вирастюк набрал 29,4% голосов.

В Донецкой области за победу боролись 18 кандидатов. В настоящее время предварительные результаты голосования неизвестны.

ЕС введет паспорта вакцинации

Источник: LCL

Еврокомиссар, отвечающий за вакцинацию, Тьерри Бретон презентовал паспорт вакцинации от коронавируса. Документ можно будет скачать на смартфон или распечатать.

Паспорт должны согласовать все 27 государств-членов ЕС.

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Что известно о документе

Паспорт с QR-кодом будет содержать фамилию владельца, дату рождения, номер паспорта, сведения о вакцинации и препарат, которым она была сделана. Кроме того, в документе будут указывать, болел ли человек COVID-19 или нет.

Паспорт не будет обязательным. Однако, по словам Бретона, он значительно упростит жизнь тем, у кого он будет.



Паспорт вакцинации от коронавируса / Скриншот Depositphotos

Обратите внимание! Паспорта будут выдавать только вакцинированным теми препаратами, которые утверждены в Евросоюзе. Речь идет о Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Janssen (Johnson & Johnson).

Пашинян уйдет в отставку

Источник: "Sputnik Армения"

Армянский премьер-министр объявил, что в апреле подаст в отставку.

В апреле я подам в отставку. Но не для того, чтобы уйти из власти, а для проведения досрочных парламентских выборов,

– сказал Пашинян.

Заметим, внеочередные парламентские выборы запланированы на 20 июня. Они могут пройти по новой системе. Все потому, что действующая власть заявила, что хочет идти на выборы по пропорциональной системе.

Главное о скандале вокруг Пашиняна

Армяне требуют отставки премьера уже несколько месяцев. После того, как он подписал соглашение о перемирии в Нагорном Карабахе, в стране вспыхнули протесты.

Впоследствии к отставке Пашиняна призвал глава Генштаба Оник Гаспарян. Сам премьер назвал это переворотом.

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Разрисованные двери ОП хочет выкупить художественная галерея

Источник: фейсбук Евгении Закревской

Общественная организация "Вещественное доказательство" хочет выкупить двери Офиса Президента, которые разрисовали во время акции протеста за Сергея Стерненко. С соответствующим обращением они уже обратились в ведомство.

В организации считают, что двери имеют художественную ценность, а реставрация уничтожит их. По словам адвоката семей Небесной сотни Евгении Закревской, галерея планирует продать двери на аукционе.

Кстати, выкупить их у Офиса Президента предлагают дороже на 10% от стоимости.

Справка. Ранее поврежденные двери появлялись в эфире программы "Право на власть" на "1+1". Тогда ведущая Наталья Мосейчук назвала их "атрибутом субботних протестов". По словам пресс-секретаря президента Юлии Мендель, расходы на транспортировку взял на себя канал.



Разрисованные двери Офиса Президента / Фото Евгении Закревской