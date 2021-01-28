Верховная Рада в очередной раз провалила голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром энергетики. Непогода наделала беды в Одесской и Николаевской областях. Окружной админсуд отменил новое украинское правописание. YouTube заблокировал канал Александра Дубинского. Такими были главные новости 28 января.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:

Юрий Витренко не смог возглавить Минэнерго

Парламентариям во-второй раз не хватило голосов для назначения Юрия Витренко первым вице-премьер – министром энергетики. За кандидатуру Витренко проголосовали лишь 204 нардепа.

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Как Рада голосовала за назначение Витренко

Против назначения Юрия Витренко выступили сразу 45 народных избранников, еще 62 – воздержались.

Как голосовали по фракциям

"Слуга народа": за – 177, против – 2;

ОПЗЖ: за – 0, против – 21;

"Европейская Солидарность": за – 0, против – 0;

"Батькивщина": за – 0, против – 17;

"За майбутне": за – 0, против – 3;

"Голос": за – 0, против – 0;

"Доверие": за – 18, против – 0;

Внефракционные: за – 9, против – 2.

Спикер Дмитрий Разумков заявил, что представление на назначение Витренко в парламент поступило лишь утром 28 января. Перед этим вопрос рассматривал профильный комитет в 12:00. За Витренко проголосовали 14 членов комитета, 2 были против, еще 2 – воздержались. По информации LB.ua, перед голосованием в Раде "слуги народа" устроили предварительное волеизъявления в приложении.

Больше об этом Назначение Витренко: как депутаты голосуют в мобильном приложении "Слуги народа"

Ранее Юрий Витренко заявил, что в случае, если Рада снова не поддержит его кандидатуру, он распрощается с Минэнергетики. В планах исполняющего обязанности министра было возвращение в инвестиционный бизнес.

Обратите внимание! Первое голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром энергетики произошло еще 17 декабря 2020 года. Однако тогда "за" проголосовали только 186 нардепов из 226 необходимых. 28 января состоялось уже второе голосование, но и оно было неудачным.

Новое украинское правописание под угрозой

Окружной административный суд Киева отменил постановление, которым одобрили новое украинское правописание. Основанием иска было то, что правительство якобы не имело компетенции изменять правописание. С соответствующим иском в суд обратились:

Мама ученицы 7 класса, которая действует в интересах своей дочери. Женщина просила суд признать противоправным и недействительным постановление правительства о правописании.

ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец. Он также фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, где его ОО используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Вовк.

Теперь Кабинет Министров может подать апелляцию. Если суд удовлетворит апелляционный иск правительства, то новое правописание будет действовать и в дальнейшем.

Полный текст новой редакции Украинского правописания можно прочитать здесь.



Новое правописание: что изменилось / Инфографика 24 канала

YouTube заблокировал канал Дубинского

Популярный видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского. Политик пожаловался, что его подписчиков "лишили возможности получать информацию" от народного депутата. К слову, на ресурсе нардепа было 350 тысяч подписчиков. Причиной блокировки стало нарушение правил сообщества YouTube.

Реакция Дубинского

Депутат в своем телеграме заявил, что еще 10 дней назад он сообщал, что его страницы в соцсетях будут блокировать.

Сегодня (28 января – 24 канал) это произошло со страницей в YouTube. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков,

– написал Дубинский.

Заметим, что директор "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в фейсбуке "поздравил" Дубинского с блокированием его ютуб-канала. Он заявил, что это прямое следствие санкций США.

Санкции США против Дубинского: главное

Министерство финансов США 11 января 2021 года ввело санкции против 7 человек и 4 организаций за вмешательство в американские выборы. В санкционном списке оказался и нардеп Александр Дубинский.

Дубинский заявил о намерении подать иск против руководителей "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина и Дарьи Каленюк. Нардеп обвиняет их в государственной измене через обращение с призывом ввести против него санкции. Кроме того, Дубинский во внедрении санкций считает виновной и свою коллегу по фракции Анастасию Радину.

через обращение с призывом ввести против него санкции. Кроме того, Дубинский во внедрении санкций считает виновной и свою коллегу по фракции Анастасию Радину. Владимир Зеленский призвал депутата добровольно покинуть фракцию, на что тот ответил отказом. Однако Дубинский не признает своей вины и даже попросил о личной встрече.

По данным Центра противодействия коррупции Офис генпрокурора открыл 2 уголовных производства против Дубинского. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем.

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Ужасная смерть военнослужащего ВСУ на полигоне

На одном из общевойсковых полигонов погиб служащий Анатолий Мельник. На старшего солдата во время буксования наехала военная техника. Трагедия произошла примерно 9:15.

Детали трагедии

Известно, что из-за плохой видимости водитель не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение. К сожалению, бронетягач насмерть раздавил военного ВСУ.

Что известно о погибшем

Анатолию Мельнику было 39 лет. Родом он – из Сумской области.

У погибшего осталась жена – также военнослужащая.

С мужем они служили в одной бригаде.

Расследование инцидента уже назначили. Предварительно известно, что произошло "нарушение мер безопасности по неосторожности".

Непогода наделала беды в Украине

28 января в Украине бушевала мощная непогода. Она наделала беды в Одесской и Николаевской областях. По состоянию на 14:00 снежный покров в Одесской области достигал 20 – 25 сантиметров.

Важно Полиция закрыла трассу Киев – Одесса из-за непогоды: более 100 грузовиков стоят в пробке

В Одесской области образовались километровые пробки

В Одесской области из-за сильных снегопадов, гололеда и шквальных порывов ветра правоохранители временно закрыли несколько трасс:

Возле села Петроверовка Ширяевского района на автодороге Киев – Одесса образовалась пробка длиной в 4 километра: стояли примерно 100 фур.

Ширяевского района на автодороге образовалась пробка длиной в 4 километра: стояли примерно 100 фур. Похожая ситуация и в Беляевском районе на автодороге М-15 Одесса – Рени. В 15 километрах от Одессы образовалась двухкилометровая пробка из 50 автомобилей.

В ГСЧС заявили, что в течение 28 января помогли владельцам более 430 транспортных средств, которые стали заложниками непогоды. Всего на борьбу со сложными погодными условиями вышли 218 человек личного состава и еще 63 единицы техники.

В Одессе упали почти 500 деревьев и крупных веток. Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 – электротранспорта.

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