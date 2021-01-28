Главные новости 28 января: Рада провалила голосование за Витренко, непогода в Украине
Верховная Рада в очередной раз провалила голосование за назначение Юрия Витренко первым вице-премьер-министром энергетики. Непогода наделала беды в Одесской и Николаевской областях. Окружной админсуд отменил новое украинское правописание. YouTube заблокировал канал Александра Дубинского. Такими были главные новости 28 января.
Важнейшие новости Украины и мира за сегодня:
Юрий Витренко не смог возглавить Минэнерго
Парламентариям во-второй раз не хватило голосов для назначения Юрия Витренко первым вице-премьер – министром энергетики. За кандидатуру Витренко проголосовали лишь 204 нардепа.
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Как Рада голосовала за назначение Витренко
Против назначения Юрия Витренко выступили сразу 45 народных избранников, еще 62 – воздержались.
Как голосовали по фракциям
- "Слуга народа": за – 177, против – 2;
- ОПЗЖ: за – 0, против – 21;
- "Европейская Солидарность": за – 0, против – 0;
- "Батькивщина": за – 0, против – 17;
- "За майбутне": за – 0, против – 3;
- "Голос": за – 0, против – 0;
- "Доверие": за – 18, против – 0;
- Внефракционные: за – 9, против – 2.
Спикер Дмитрий Разумков заявил, что представление на назначение Витренко в парламент поступило лишь утром 28 января. Перед этим вопрос рассматривал профильный комитет в 12:00. За Витренко проголосовали 14 членов комитета, 2 были против, еще 2 – воздержались. По информации LB.ua, перед голосованием в Раде "слуги народа" устроили предварительное волеизъявления в приложении.
Больше об этом Назначение Витренко: как депутаты голосуют в мобильном приложении "Слуги народа"
Ранее Юрий Витренко заявил, что в случае, если Рада снова не поддержит его кандидатуру, он распрощается с Минэнергетики. В планах исполняющего обязанности министра было возвращение в инвестиционный бизнес.
Новое украинское правописание под угрозой
Окружной административный суд Киева отменил постановление, которым одобрили новое украинское правописание. Основанием иска было то, что правительство якобы не имело компетенции изменять правописание. С соответствующим иском в суд обратились:
- Мама ученицы 7 класса, которая действует в интересах своей дочери. Женщина просила суд признать противоправным и недействительным постановление правительства о правописании.
- ОО "Правовое государство", главой которой является адвокат Ростислав Кравец. Он также фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, где его ОО используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Вовк.
Теперь Кабинет Министров может подать апелляцию. Если суд удовлетворит апелляционный иск правительства, то новое правописание будет действовать и в дальнейшем.
Новое правописание: что изменилось / Инфографика 24 канала
YouTube заблокировал канал Дубинского
Популярный видеохостинг YouTube заблокировал канал нардепа Александра Дубинского. Политик пожаловался, что его подписчиков "лишили возможности получать информацию" от народного депутата. К слову, на ресурсе нардепа было 350 тысяч подписчиков. Причиной блокировки стало нарушение правил сообщества YouTube.
Реакция Дубинского
Депутат в своем телеграме заявил, что еще 10 дней назад он сообщал, что его страницы в соцсетях будут блокировать.
Сегодня (28 января – 24 канал) это произошло со страницей в YouTube. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков,
– написал Дубинский.
Заметим, что директор "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин в фейсбуке "поздравил" Дубинского с блокированием его ютуб-канала. Он заявил, что это прямое следствие санкций США.
Санкции США против Дубинского: главное
- Министерство финансов США 11 января 2021 года ввело санкции против 7 человек и 4 организаций за вмешательство в американские выборы. В санкционном списке оказался и нардеп Александр Дубинский.
- Дубинский заявил о намерении подать иск против руководителей "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина и Дарьи Каленюк. Нардеп обвиняет их в государственной измене через обращение с призывом ввести против него санкции. Кроме того, Дубинский во внедрении санкций считает виновной и свою коллегу по фракции Анастасию Радину.
- Владимир Зеленский призвал депутата добровольно покинуть фракцию, на что тот ответил отказом. Однако Дубинский не признает своей вины и даже попросил о личной встрече.
- По данным Центра противодействия коррупции Офис генпрокурора открыл 2 уголовных производства против Дубинского. Ему инкриминируют уклонение от уплаты налогов и отмывание доходов, полученных преступным путем.
Актуально Сайт Дубинского недоступен для части пользователей Apple и Google: фотодоказательство
Ужасная смерть военнослужащего ВСУ на полигоне
На одном из общевойсковых полигонов погиб служащий Анатолий Мельник. На старшего солдата во время буксования наехала военная техника. Трагедия произошла примерно 9:15.
Детали трагедии
Известно, что из-за плохой видимости водитель не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение. К сожалению, бронетягач насмерть раздавил военного ВСУ.
Что известно о погибшем
- Анатолию Мельнику было 39 лет. Родом он – из Сумской области.
- У погибшего осталась жена – также военнослужащая.
- С мужем они служили в одной бригаде.
Расследование инцидента уже назначили. Предварительно известно, что произошло "нарушение мер безопасности по неосторожности".
Непогода наделала беды в Украине
28 января в Украине бушевала мощная непогода. Она наделала беды в Одесской и Николаевской областях. По состоянию на 14:00 снежный покров в Одесской области достигал 20 – 25 сантиметров.
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В Одесской области образовались километровые пробки
В Одесской области из-за сильных снегопадов, гололеда и шквальных порывов ветра правоохранители временно закрыли несколько трасс:
- Возле села Петроверовка Ширяевского района на автодороге Киев – Одесса образовалась пробка длиной в 4 километра: стояли примерно 100 фур.
- Похожая ситуация и в Беляевском районе на автодороге М-15 Одесса – Рени. В 15 километрах от Одессы образовалась двухкилометровая пробка из 50 автомобилей.
В ГСЧС заявили, что в течение 28 января помогли владельцам более 430 транспортных средств, которые стали заложниками непогоды. Всего на борьбу со сложными погодными условиями вышли 218 человек личного состава и еще 63 единицы техники.
В Одессе упали почти 500 деревьев и крупных веток. Произошел 131 обрыв сетей наружного освещения и 78 – электротранспорта.
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