В Крыму пересохли 2 водохранилища. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться до конца 2021 года. В Турции легковушка с туристами полетела в пропасть, там были украинки. В Мьянме правоохранители применяют против протестующих огнестрельное оружие, 18 погибших за 1 день. Таковы были главные новости 28 февраля.

Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 28 февраля:

В Крыму пересохли 2 водохранилища

Источник: "Крым. Реалии"

В оккупированном Крыму истощились запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. Поэтому проблема с водой на полуострове еще обострилась. Кроме того, к "мертвому объему" приближается и Балановское водохранилище, критическая ситуация – на Тайганском и Партизанском.

Оккупанты надеялись, что ситуацию исправят обильные снегопады, однако вышло иначе.

Проблемы с водой в Крыму: что известно

До 2014 года Украина поставляла около 85% питьевой воды на полуостров, однако после аннексии прекратила.

В 2020 году ситуация с водой в Крыму значительно ухудшилась. Экологи даже предупреждали о возможной катастрофе.

Из-за нехватки запасов большинство городов полуострова получают воду по графику – утром и вечером.

Украина подавать воду на полуостров до деоккупации не будет.

Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие вакцинируются

Источник: фейсбук Дениса Шмыгаля

В Украине продолжается вакцинация против COVID-19 препаратом AstraZeneca/Oxford. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что все желающие смогут сделать прививку до конца 2021 года.

По словам премьера, Украина имеет контрактов на более 30 миллионов доз вакцины. Кроме этого, переговоры продолжаются.

К слову, премьер анонсировал запуск нового проекта по вакцинации. Поэтому со следующей недели украинцы смогут записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение Дия.

Что нужно знать о вакцинации в Украине

В аэропорт Борисполь 23 февраля прибыли 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Впоследствии препарат распределили во все области.

24 февраля в Украине сделали первую прививку против коронавируса. Вакцинировался Евгений Горенко из Черкасс, который работает в ковидном отделении областной больницы.

Согласно национальному плану вакцинации против COVID-19, в 2021 году прививки получат около 14 миллионов украинцев.



Первая прививка против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала

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В Турции легковушка полетела в пропасть: среди пострадавших – украинцы

Источник: Akit

В турецкой Аланье авто с открытым багажником полетело в пропасть. Пострадали 5 человек, среди них – 2 украинки.

Как произошло ДТП

Автомобиль съехал с дороги в селе в районе Гюмюшкавак. Он скатился с 50-метровой скалы. Известно, что в машине ехали туристы.

Всех пострадавших госпитализировали. Состояние украинок – тяжелое.

В сети обнародовали фото, на котором видно, что машина получила сильные повреждения. Части машины просто отлетели.



Авто, которое полетело в пропасть / Фото Akit