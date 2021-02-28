Главные новости 28 февраля: пересохшие водохранилища в Крыму и кровавые протесты в Мьянме
В Крыму пересохли 2 водохранилища. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться до конца 2021 года. В Турции легковушка с туристами полетела в пропасть, там были украинки. В Мьянме правоохранители применяют против протестующих огнестрельное оружие, 18 погибших за 1 день. Таковы были главные новости 28 февраля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за воскресенье, 28 февраля:
В Крыму пересохли 2 водохранилища
Источник: "Крым. Реалии"
В оккупированном Крыму истощились запасы Симферопольского и Загорского водохранилищ. Поэтому проблема с водой на полуострове еще обострилась. Кроме того, к "мертвому объему" приближается и Балановское водохранилище, критическая ситуация – на Тайганском и Партизанском.
Оккупанты надеялись, что ситуацию исправят обильные снегопады, однако вышло иначе.
Проблемы с водой в Крыму: что известно
- До 2014 года Украина поставляла около 85% питьевой воды на полуостров, однако после аннексии прекратила.
- В 2020 году ситуация с водой в Крыму значительно ухудшилась. Экологи даже предупреждали о возможной катастрофе.
- Из-за нехватки запасов большинство городов полуострова получают воду по графику – утром и вечером.
- Украина подавать воду на полуостров до деоккупации не будет.
Шмыгаль заявил, что до конца года все желающие вакцинируются
Источник: фейсбук Дениса Шмыгаля
В Украине продолжается вакцинация против COVID-19 препаратом AstraZeneca/Oxford. Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что все желающие смогут сделать прививку до конца 2021 года.
По словам премьера, Украина имеет контрактов на более 30 миллионов доз вакцины. Кроме этого, переговоры продолжаются.
К слову, премьер анонсировал запуск нового проекта по вакцинации. Поэтому со следующей недели украинцы смогут записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение Дия.
Что нужно знать о вакцинации в Украине
- В аэропорт Борисполь 23 февраля прибыли 500 тысяч доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Впоследствии препарат распределили во все области.
- 24 февраля в Украине сделали первую прививку против коронавируса. Вакцинировался Евгений Горенко из Черкасс, который работает в ковидном отделении областной больницы.
- Согласно национальному плану вакцинации против COVID-19, в 2021 году прививки получат около 14 миллионов украинцев.
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В Турции легковушка полетела в пропасть: среди пострадавших – украинцы
Источник: Akit
В турецкой Аланье авто с открытым багажником полетело в пропасть. Пострадали 5 человек, среди них – 2 украинки.
Как произошло ДТП
Автомобиль съехал с дороги в селе в районе Гюмюшкавак. Он скатился с 50-метровой скалы. Известно, что в машине ехали туристы.
Всех пострадавших госпитализировали. Состояние украинок – тяжелое.
В сети обнародовали фото, на котором видно, что машина получила сильные повреждения. Части машины просто отлетели.
Авто, которое полетело в пропасть / Фото Akit
В Мьянме – жесткие столкновения: 18 погибших
Источник: Управление верховного комиссара ООН по правам человека
В Мьянме продолжаются жесткие протесты против военного переворота. Силовики противостояли митингующим, применяя оружие.
Кровавые митинги проходят в нескольких городах Мьянмы. В Янгоне полиция использовала не только слезоточивый газ, водометы, свето-шумовые гранаты, а даже штурмовые винтовки. Уже известно о по меньшей мере 18 погибших.
Силовики начали применять силу еще на прошлой неделе. Кроме того, они массово задерживают людей.
Почему в Мьянме продолжаются протесты
- В начале февраля военные в Мьянме захватили власть. Они заключили в тюрьму президента и других чиновников. Всего за решетку попали примерно 400 политиков.
- Представители армии заявили, что власти якобы сфабриковала выборы в ноябре 2020 года.
- В стране сразу начались массовые протесты.
Жесткие схватки в Мьянме, смотрите видео:
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