ВАКС не смог избрать меру пресечения Олегу Татарову. Глава КСУ проигнорировал повестку в Офис генпрокурора, подозрение судье прислали по почте. Спикер Дмитрий Разумков рассказал о своем "в определенной мере президентстве" и отношениях с Владимиром Зеленским. В Кривом Роге обвалился дом, есть погибший. Кабмин принял решение по тарифам на электроэнергию. Такими были главные новости 28 декабря.

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Татарову не выбрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения заместителю главы Офиса Президента Олегу Татарову. Причиной стало то, что прокуроры не пришли в зал суда. Заседание перенесли на 30 декабря.

Главные детали

Татаров прибыл в суд.

Люди ожидали, что Татаров зайдет в здание через главный вход. Там собрались активисты, которые требовали, чтобы политика посадили. Кроме того, активисты требовали увольнения генпрокурора Ирины Венедиктовой. Люди призвали прокуроров не позорить себя и страну.

В то же время Татаров воспользовался черным ходом.

Известно, что подозреваемый все-таки выступил в зале суда.

Обратите внимание! 28 декабря НАБУ открыло уголовное производство. Причиной стало то, что Венедиктова изменила состав процессуальных руководителей по делу Татарова. Заместителя главы ОП подозревают в хищении имущества Нацгвардии на сумму более чем 80 миллионов.

Митинг под зданием ВАКС / Фото 24 канал (Олег Климчук и Андрей Костюк)

Акции под ВАКС, где выбирают меру пресечения Татарову: смотрите видео

Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора

Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий проигнорировал повестку от Офиса генерального прокурора. Причиной якобы стали семейные обстоятельства. В то же время Тупицкий не предоставил никаких доказательств этому утверждению.

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Главные детали

Тупицкий 28 декабря должен был прийти в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий.

Пока неизвестно, из-за какого именно дела вызывали Тупицкого. Однако украинские СМИ сообщили, что речь идет о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

В Офисе генпрокурора уже отреагировали на такой поступок со стороны Тупицкого. Там направили ходатайство в Офис Президента с просьбой отстранить судью от должности на 2 месяца.

Кроме того, Тупицкому прислали по почте подозрение.

Однако в Офисе генпрокурора отметили, что избирать меру пресечения Тупицкому никто не планировал. Одиозному судье инкриминируют нетяжкие преступления.

В КСУ встали на защиту Тупицкого. Там заявили, что законодательство не предусматривает отстранение главы КСУ от должности.

Бывший руководитель КСУ Станислав Шевчук отметил: принять решение об отстранении Тупицкого должен президент Владимир Зеленский.

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Разумков рассказал о самом важном

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о своих отношениях с президентом Владимиром Зеленским и коррупции в парламенте. Кроме того, Разумков объяснил собственное заявление, что он является почти президентом.

Что сказал Разумков

Их отношения с Зеленскими являются "абсолютно нормальными". Они не изменились за время, пока политики находятся на своих должностях.

Зеленский стал разочарованием года, потому что у украинцев были завышенные ожидания от президента. Когда быстро не происходит желаемое, люди разочаровываются. Кроме того, на восприятие политиков негативно влияют конфликты и скандалы в парламенте. Спикер подчеркнул: то, что Зеленский стал разочарованием года, является "общим достижением".

Разумков ни разу не получил зарплату в конверте. Однако он не может быть уверен, что другие нардепы этого не делали. Чтобы остановить коррупцию, необходимо не только повысить народным избранникам зарплату, но и создать действенный предохранитель.

Заявив, что он до какой-то степени является президентом, Разумков лишь хотел объяснить немецким коллегам специфику своей должности. В Германии нет главы бундестага, однако есть его президент. Поэтому Разумков заявил, что "до какой-то степени я – президент".

Разумков знаком с главой КСУ Тупицким, однако они никогда не были друзьями.

Кроме того, у спикера также нет друзей-олигархов.

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Трагедия в Кривом Роге

В Кривом Роге в ночь с 27 на 28 декабря обвалился дом. В результате инцидента 1 человек погиб, еще 2 пострадавших госпитализировали с травмами.

Что известно об обвале здания

Здание, в котором произошел обвал, фактически является покинутым.

Разрушение произошло между 1 этажом и подвалом. Обвалилось старое перекрытие.

В то время в здании находились 3 человека без определенного места жительства.

Один из них погиб на месте трагедии.

Состояние 2 пострадавших оценивается как средней тяжести.

Местные СМИ сообщают, что в здании находился еще 4 человек. Его ищут.

Причину обвала сейчас устанавливают специалисты.

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Какой будет цена на электроэнергию с января 2021

Кабмин решил отсрочить новый этап внедрения рынка электроэнергии. Поэтому тарифы на газ не изменятся с 1 января 2021 года.

В течение по меньшей мере января, февраля и марта украинцы будут платить 1 гривну 68 копеек за киловатт в час.

Обратите внимание! В 2020 году мелкие потребители платили за газ в соответствии с льготным тарифом. Первые 100 киловатт в час, электроэнергия стоила всего 90 копеек.

Стоит заметить, что соответствующее постановление Кабмин одобрил с доработкой. В будущем планируют разработать оптимальный механизм формирования будущих цен рынком.