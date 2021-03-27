Главные новости 27 марта: новый список "красных областей", указ Зеленского касательно Тупицкого
Минздрав дважды за день обновлял карантинное зонирование в Украине. Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, впервые смог сдвинуться с места. Рада соберется на внеочередные заседания. Такими были главные новости 27 марта.
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
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Зеленский отменил назначение Тупицкого
Источник: Офис Президента
Президент Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда. Без судейской мантии остался и его коллега Александр Касминин.
Глава государства принял решение "с целью обеспечения государственной независимости и национальной безопасности Украины". Он добавил, что судьи могут уходить на заслуженный отдых.
В указе Зеленского говорится, что отдельные судьи, назначенные Виктором Януковичем, которые продолжали исполнять свои полномочия, создавали угрозу для Украины.
Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала
Указ является законным, – представитель Зеленского в КСУ
"Решение не нарушает закон, Зеленский имеет полномочия на такие действия", – заверил Федор Вениславский – представитель президента в Конституционном Суде.
Он добавил, что Тупицкий фактически показал, что еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора. Кроме этого, еще и незаконно оформил покупку участка в оккупированном Крыму.
Сайт КСУ перестал работать
Сайт Конституционного Суда перестал работать после публикации указа об отстранении Тупицкого. При переходе по ссылке у пользователей выбивает ошибку.
При этом, откроется пустая страница с ошибкой 403 и сообщением: "У вас нет разрешения на доступ к этому серверу". По состоянию на 19:45 сайт КСУ все еще не работает.
"Красные регионы" в Украине
Источник: Минздрав
Утром 27 марта Минздрав опубликовал новое карантинное зонирования в Украине, "красными" обозначили аж 13 из 24 областей. Однако уже потом в министерстве передумали.
- В этот же день несколько областей решили убрать из красной карантинной зоны.
- Так к оранжевой перешли Ровненская, Черкасская и Черновицкая области.
- В перечень "красных" добавили Черниговскую, там усилят карантин с 29 марта.
- И теперь в красной зоне находятся Киев и 9 регионов, а в оранжевой – 14.
Карантинное зонированин в Украине / Скриншот с сайта Минздрава
Степанов о ситуации с COVID-19
По словам глава Минздрава Максима Степанова, правительство может остановить транспорт в Украине, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Самое главное, чтобы не было коллапса медицинской системы.
По мнению министра, рост заболеваемости коронавирусом продлится еще 2 – 3 недели. В настоящее время, по расчетам Минздрава, ожидается до 25 тысяч больных в сутки.
Ситуация в Суэцком канале
Источник: The Jerusalem Post
Огромному судну Ever Given, которое заблокировало движение в Суэцком канале, впервые за несколько дней удалось с сдвинуть с места. Перед этим из-под него изъяли более 20 тонн почвы.
Полностью разблокировать Суэцкий канал могут уже вечером 27 марта. Помогут в этом американские военные. Они уже отправились к месту аварии.
Глава управления канала отметил, что не готов называть конкретные сроки завершения операции. Все – из-за сложных каменистых пород и непрерывных приливах и отливах.
Что происходит в Суэцком канале: смотрите видео
Президент Shoei Kisen, которой принадлежит судно, накануне рассказал, что для того, чтобы углубить берега и дно Суэцкого канала привлекут 10 буксиров.
Рада соберется 30 марта
Источник: Верховная Рада
Народные депутаты соберутся сразу на 2 внеочередных заседания, это состоится 30 марта. О соответствующем распоряжении рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.
Из-за локдауна в Киеве все пленарные заседания в период с 29 марта по 2 апреля перенесли. В течение этого времени запланировали работу в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.
Какие законопроекты рассмотрят
- о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер;
- о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми";
- О внесении изменений в приложения закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год";
- об усилении уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности;
- и другие.
Что еще на повестке дня
Кроме рассмотрения вышеупомянутых законодательных инициатив, парламентарии намерены заслушать руководителей силовых ведомств (СБУ, Нацполиции, ГБР) относительно событий 20 марта возле ОП.
Что известно о протестах 20 марта?Акция в поддержку Стерненко началась мирно, однако переросла в беспорядок. Активисты разбили окна здания, разрисовали его красками и забросали его файерами.
Сразу после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер" Владислава Стафийчука. Ему предъявили обвинение в хулиганстве. Еще одно подозрение объявили организатору протеста Сергею Филимонову.
Сейчас сообщение о подозрении получили уже 6 человек. У Зеленского заявили, что своими действиями участники акции нанесли ущерб на 2 миллиона гривен.
Также хотят рассмотреть досрочное прекращение полномочий нардепов Игоря Колыхаева, который был избран мэром Херсона, и Александра Скичко, который возглавил Черкасскую ОГА.
В списке планов также – назначение внеочередных выборов Харьковского мэра и сельского главы города Шегини в Мостисском районе на Львовщине.
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