Минздрав дважды за день обновлял карантинное зонирование в Украине. Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей КСУ. Контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, впервые смог сдвинуться с места. Рада соберется на внеочередные заседания. Такими были главные новости 27 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Зеленский отменил назначение Тупицкого

Источник: Офис Президента

Президент Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда. Без судейской мантии остался и его коллега Александр Касминин.

Справка. Обоих в КСУ назначил еще Виктор Янукович в 2013 году. До того Тупицкий работал обычным судьей первой инстанции.

Глава государства принял решение "с целью обеспечения государственной независимости и национальной безопасности Украины". Он добавил, что судьи могут уходить на заслуженный отдых.

В указе Зеленского говорится, что отдельные судьи, назначенные Виктором Януковичем, которые продолжали исполнять свои полномочия, создавали угрозу для Украины.



Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала

Указ является законным, – представитель Зеленского в КСУ

"Решение не нарушает закон, Зеленский имеет полномочия на такие действия", – заверил Федор Вениславский – представитель президента в Конституционном Суде.

Он добавил, что Тупицкий фактически показал, что еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора. Кроме этого, еще и незаконно оформил покупку участка в оккупированном Крыму.

Обратите внимание! Кроме своих полномочий Тупицкий и Касминин потеряли право на пожизненное обеспечение. "Они являются обычными гражданами Украины", – подчеркнул Вениславский.

Сайт КСУ перестал работать

Сайт Конституционного Суда перестал работать после публикации указа об отстранении Тупицкого. При переходе по ссылке у пользователей выбивает ошибку.

При этом, откроется пустая страница с ошибкой 403 и сообщением: "У вас нет разрешения на доступ к этому серверу". По состоянию на 19:45 сайт КСУ все еще не работает.

"Красные регионы" в Украине

Источник: Минздрав

Утром 27 марта Минздрав опубликовал новое карантинное зонирования в Украине, "красными" обозначили аж 13 из 24 областей. Однако уже потом в министерстве передумали.

В этот же день несколько областей решили убрать из красной карантинной зоны.

Так к оранжевой перешли Ровненская, Черкасская и Черновицкая области.

В перечень "красных" добавили Черниговскую, там усилят карантин с 29 марта.

И теперь в красной зоне находятся Киев и 9 регионов, а в оранжевой – 14.



Карантинное зонированин в Украине / Скриншот с сайта Минздрава

Степанов о ситуации с COVID-19

По словам глава Минздрава Максима Степанова, правительство может остановить транспорт в Украине, если ситуация начнет выходить из-под контроля. Самое главное, чтобы не было коллапса медицинской системы.

По мнению министра, рост заболеваемости коронавирусом продлится еще 2 – 3 недели. В настоящее время, по расчетам Минздрава, ожидается до 25 тысяч больных в сутки.

Обратите внимание! Ранее Степанов заявлял, если больше 50% областей перейдут в красную карантинную зону, в Украине могут ввести тотальный локдаун.

Ситуация в Суэцком канале

Источник: The Jerusalem Post

Огромному судну Ever Given, которое заблокировало движение в Суэцком канале, впервые за несколько дней удалось с сдвинуть с места. Перед этим из-под него изъяли более 20 тонн почвы.

Полностью разблокировать Суэцкий канал могут уже вечером 27 марта. Помогут в этом американские военные. Они уже отправились к месту аварии.

Справка. На борту Ever Given могут находиться тысячи овец. По данным Bloomberg, воды и пищи им хватит еще на 2 – 3 дня, а транспортировать их с судна крайне трудно.

Глава управления канала отметил, что не готов называть конкретные сроки завершения операции. Все – из-за сложных каменистых пород и непрерывных приливах и отливах.

Что происходит в Суэцком канале: смотрите видео

Президент Shoei Kisen, которой принадлежит судно, накануне рассказал, что для того, чтобы углубить берега и дно Суэцкого канала привлекут 10 буксиров.

Рада соберется 30 марта

Источник: Верховная Рада

Народные депутаты соберутся сразу на 2 внеочередных заседания, это состоится 30 марта. О соответствующем распоряжении рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков.

Справка. Первое из заседаний начнется в 13:00. Одно из них инициировал президент Зеленский, другое – народные избранники, собрав для этого 156 подписей.

Из-за локдауна в Киеве все пленарные заседания в период с 29 марта по 2 апреля перенесли. В течение этого времени запланировали работу в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях.

Какие законопроекты рассмотрят

о предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер;

о внесении изменений в закон "О государственной помощи семьям с детьми";

О внесении изменений в приложения закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год";

об усилении уровня ответственности за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности;

и другие.

Что еще на повестке дня

Кроме рассмотрения вышеупомянутых законодательных инициатив, парламентарии намерены заслушать руководителей силовых ведомств (СБУ, Нацполиции, ГБР) относительно событий 20 марта возле ОП.

Что известно о протестах 20 марта? Акция в поддержку Стерненко началась мирно, однако



Сразу после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер"



Сейчас сообщение о подозрении получили уже Акция в поддержку Стерненко началась мирно, однако переросла в беспорядок . Активисты разбили окна здания, разрисовали его красками и забросали его файерами.Сразу после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер" Владислава Стафийчука . Ему предъявили обвинение в хулиганстве. Еще одно подозрение объявили организатору протеста Сергею Филимонову Сейчас сообщение о подозрении получили уже 6 человек . У Зеленского заявили, что своими действиями участники акции нанесли ущерб на 2 миллиона гривен.

Также хотят рассмотреть досрочное прекращение полномочий нардепов Игоря Колыхаева, который был избран мэром Херсона, и Александра Скичко, который возглавил Черкасскую ОГА.

В списке планов также – назначение внеочередных выборов Харьковского мэра и сельского главы города Шегини в Мостисском районе на Львовщине.