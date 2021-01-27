Появились украинские детали разговора между президентами США и России – Джо Байденом и Владимиром Путиным. Премьер Денис Шмыгаль расставил все точки над "i" относительно подорожания коммуналки. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто встретился с Дмитрием Кулебой. Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях. Такими были главные новости 27 января.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Разговор Байдена и Путина: украинский вопрос

Как отметили в Кремле, между Байденом и Путиным во время телефонного разговора возникли серьезные разногласия в отношении Украины. Они касались определенных терминов.

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В терминах России и США в отношении ситуации в Украине есть серьезные разногласия, но стороны – готовы к диалогу,

– подчеркнул представитель российского президента Дмитрий Песков.

Он добавил, что использованные фразы отражают позицию сторон, которая существенно отличается.

Между тем, в Офисе Президента назвали разговор Байдена и Путина "идеальным для интересов Украины". По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, он является своеобразным сигналом о возвращении администрации Байдена во всемирную повестку дня с традиционными ценностями.

"Разговор президентов был гораздо шире, чем его формальная причина – стратегическое разоружение. Его наполнение было, мягко говоря, гораздо шире и объемнее, – подчеркнул он.

Подоляк отметил, что у России есть лишь одна возможность для нормальных взаимоотношений с США и всем миром. В частности, это полное прекращение агрессивной политики. Прежде всего говорится об агрессии России в отношении Украины и возвращении всех оккупированных территорий.

Представитель Офиса Президента отметил, что лидер США очень "четко и предметно" делал акцент на этом вопросе.

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Поднимут ли в Украине тарифы на отопление и воду: заявление Шмыгаля

Украинский премьер заверил, что тарифы на отопление и воду в Украине не будут поднимать. В то же время он напомнил, что правительство до конца отопительного сезона ввело максимальную цену на газ для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр.

По словам Шмыгаля, он провел совещание с Ассоциацией городов Украины, "Нафтогазом" и руководителями городов. И по ее итогам Кабмин принял решение, что тарифы на отопление и горячую воду в этом отопительном сезоне не будут расти.

Глава Кабмина анонсировал, что соответствующий меморандум должны доработать уже в течение текущей недели. В то же время, как подчеркнул Шмыгаль, это ограничение урегулировано законодательством Украины.



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Детали встречи Сийярто с Кулебой в Киеве

О чем договорились стороны

В ближайшее время состоится заседание украино-венгерской рабочей группы по вопросам образования, а также проведут онлайн бизнес-форум между предпринимателями Украины и Венгрии.

Венгрия в очередной раз подчеркнула, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также вступление Украины в ЕС.

Украина поблагодарила Венгрию и лично Петера Сийярто за содействие получения вакцины от COVID-19 Украина.

По словам украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, их разговор с Сийярто была конструктивным и предметным. И только одно препятствие для развития украинского-венгерских отношений – это подозрения и эмоции.

В то же время венгерский дипломат отметил, что эта встреча сможет остановить ухудшение отношений между Украиной и Венгрией. Он добавил, что венгры на Закарпатье могут объединить страны.

Планы Венгрии касательно Закарпатья: на чем акцентирует Сийярто

Венгерский министр иностранных дел подчеркнул, что для его страны – очень важные венгры Закарпатья и их поддержка. По его словам, Венгрия верит, что при поддержке нацменьшинств улучшатся взаимоотношения между странами.

Закарпатье должно стать историей успеха. Мы – готовы и в дальнейшем развивать и распространять эту историю успеха,

– отметил глава МИД Венгрии.

В то же время он подчеркнул, что Венгрия поддерживает суверенитет и интеграцию Украины, поэтому обвинения, связанные с сепаратизмом, не имеют никакого смысла.

"Нужно сделать все, чтобы исключить радикальные элементы из наших взаимоотношений. И поэтому я попросил коллегу Кулебу начать совместную работу по закону о языке, который вызвал определенное напряжение в наших отношениях", – добавил Сийярто.

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Усиление ответственности за ложь в декларациях: громкие шаги Зеленского

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение об усилении ответственности за ложь в декларациях. Также он подал соответствующий законпроект в Раду. Его в парламенте зарегистрировали под номером 4651.

Детали документа

Проект предусматривает возвращение ограничения свободы за ложь в декларации или ее непредставление.

За внесение недостоверных сведений, которые отличаются от правды на сумму от 8500 до 34 тысяч гривен – штраф от 51 тысячи до 68 тысяч гривен, или общественные работы (150 – 240 часов), или ограничение свободы до 2 лет.

В случае лжи, отличающийся от правды на сумму более 34 тысяч гривен – штраф от 68 тысяч до 85 тысяч гривен, или общественные работы (150 – 240 часов), или ограничение свободы или заключение до 2 лет.

За непредставление декларации будут штрафовать от 42 500 до 51 тысячи гривен, или обязывать к общественным работам, или сажать до 2 лет.

По словам руководителя, комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина, президент последовательно придерживается своей принципиальной позиции относительно бескомпромиссной борьбы с коррупцией.

Внесение этого законопроекта об усилении уголовной ответственности за ложь в декларациях – это то, чего ждет украинское общество, это совпадает с позицией международных партнеров Украины и рекомендациями Венецианской комиссии,

– отметил парламентарий.

Он напомнил, что этот проект закона рассматривал Совет национальной безопасности и обороны. А собственно борьба с коррупцией, по его словам, – это вопрос национальной безопасности Украины.

Нескоромный – причастен к организации заказного убийства руководителя СБУ: детали от спецслужбы

Служба безопасности Украины вручила Дмитрию Нескоромному подозрение в организации заказного убийства. Речь идет о планировании ликвидации начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова.

Среди доказательств есть аудио и видеоматериалы разговоров Нескоромного, а также соответствующие фотографии.

Как все происходило

Мотивом для организации убийства могло стать желание карьерного роста.

Нескоромный планировал занять высокую должность в руководстве СБУ. Единственным препятствием для подозреваемого был собственно Наумов.

Кроме того, Наумов был против назначения отдельных членов экс-команды Нескоромного в СБУ.

Тогда Нескоромный совместно со специалистом по Антитеррористическому центру при СБУ Юрием Расюком решил убить Наумова.

Нескоромный и Расюк успели обсудить детали убийства. В частности, исполнителей будущего преступления.

С октября 2020 по январь 2021 Расюк искал исполнителей убийства.

В течение этих месяцев за Наумовым следили наемники, которым Расюк платил.

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День памяти жертв Холокоста

27 января в мире вспоминают жертв Холокоста. Не исключением стала и Украина. В частности, в Киеве президент Зеленский открыл соответствующую инсталляцию. Кроме того, церемония чествования жертв состоялась в Бабьем Яру.

Кроме того, СБУ опубликовала воспоминания киевлян о Холокосте. В архивах хранится большое количество материалов, свидетельствующих о преступлениях как нацистских оккупантов, так и советского тоталитарного режима.

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