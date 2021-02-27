Интересно В Украине выбрасывают "излишки" вакцины от коронавируса: объяснение медика

Пожар в больнице в Черновцах

Источник: 24 канал

27 февраля в Первой больнице в Черновцах вспыхнул пожар. В огне погиб пациент медучреждения – 76-летний мужчина. Его 77-летний сосед по палате находится в реанимации в критическом состоянии. Медики диагностировали у пострадавшего 70% ожогов тела.

Во время пожара спасатели успели эвакуировать 20 пациентов.

По факту пожара полиция открыла уголовное производство. Сейчас правоохранители назначили ряд экспертиз, чтобы установить причину трагедии.

Две начальные версии пожара – проблемы с электропроводкой и взрыв кислородного аппарата власти Черновцов уже опровергли.

Впоследствии ряд СМИ также распространил информацию, что пожар мог быть следствием самоподжога одного из пациентов. Однако директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил, что никакого самоподжога не было.

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COVID-паспорта для украинцев

Источник: 24 канал

Все украинцы после вакцинации будут получать справки о прививках. Это поможет создать в Украине единую базу данных об украинцах, которые прошли вакцинацию против COVID-19.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что так называемые "COVID-паспорта" людям будут выдавать в 2 форматах: нормативно-правового акта (форма 063) и международного свидетельства.

Каждую прививку заносят в электронную систему здравоохранения через медицинскую информационную систему, которая есть у врача. В мобильных бригадах есть ноутбуки, в пунктах прививок установлены системы,

– пояснил Ляшко.

По словам чиновника, когда человек вакцинируется, "семейный врач, зайдя в медицинский кабинет в системе, двумя нажатиями клавиш распечатает справку, подпишет и поставит печать".

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Ученые назвали самую красивую породу собак

Источник: DailyMail

Чтобы определить самую красивую собачью породу, ученые использовали формулу золотого сечения для определения "физического совершенства". Результат показал, что самыми совершенными на этой планете являются далматины. Собачки этой породы являются совершенными на 67,03%.

Кроме того, в топ совершенства попали такие породы: