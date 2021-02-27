Главные новости 27 февраля: последний мирный протест за Стерненко, Буковина в красной зоне
В городах Украины состоялась вторая и последняя мирная акция в поддержку активиста Сергея Стерненко. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом на Буковине введут красную зону карантина. В черновицкой больнице вспыхнул пожар, в огне погиб мужчина. Украинцам будут выдавать справки о прививке от COVID-19. Ученые определили самую красивую в мире породу собак. Такими были главные новости 27 февраля.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за субботу, 27 февраля:
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Протесты в поддержку Стерненко
Источник: 24 канал
В субботу, 27 февраля, в Украине состоялись протесты в поддержку активиста Сергея Стерненко, которого посадили на семь лет. Массовые акции организовали в Днепре, Харькове, Луцке и других городах Украины.
Эпицентром протестов стала столица – Киев. Не осталась в стороне и Одесса, где находится в СИЗО Стерненко.
Требования протестующих
- Стерненко должен немедленно выйти на свободу;
- власть обновляет судебную систему. В частности, перезапускает Высший совет правосудия;
- новые члены судебных органов избираются путем честного конкурса.
Что происходило в Киеве
- На улице возле Офиса Президента собрались более 3 тысяч человек.
- Организаторы протестов, а также друзья и защитники Стерненко заявили, что это последняя мирная акция. Если президент Владимир Зеленский не выполнит их условия, в Украине объявят о бессрочных протестах.
- Впоследствии колонна протестующих двинулась к Офису генпрокурора Ирины Венедиктовой. Люди требовали отставки генпрокурора и кричали, что "Венедиктова – чума". Кроме того, участники акции зажгли файеры и бросали петарды. В воздухе раздавались взрывы.
- По словам активистов, руками Венедиктовой Стерненко посадил за решетку Кремль.
Акция в поддержку Стерненко: смотрите видео
Офис генпрокурора забрасывают файерами: смотрите видео
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Буковина в красной зоне
Источник: 24 канал
В Украине обновили карантинное зонирование. Из-за крайне плохой ситуации с коронавирусом в красной зоне остается Ивано-Франковская область.
Кроме того, в "красный" список добавили Буковину. За сутки 26 февраля там обнаружили 670 новых зараженных коронавирусом.
Соответствующее решение приняли во время внеочередного заседания Госкомиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.
Что запретят на Буковине
- Проведение массовых мероприятий.
- Работу заведений общественного питания. В то же время люди смогут заказать блюда в любимых кафе и ресторанах с доставкой на дом.
- Функционирование развлекательных центров и зон отдыха в торговых центрах.
- Работу учебных заведений. Исключение – детские сады и учреждения профессионального образования.
Какие области под угрозой
По состоянию на 27 февраля фактически вся Украина находится в желтой зоне. В то же время главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что под угрозой красной зоны находятся сразу 7 областей. Среди них:
- Винницкая область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Луганская область;
- Тернопольская область.
Зоны карантина / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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Пожар в больнице в Черновцах
Источник: 24 канал
- 27 февраля в Первой больнице в Черновцах вспыхнул пожар. В огне погиб пациент медучреждения – 76-летний мужчина. Его 77-летний сосед по палате находится в реанимации в критическом состоянии. Медики диагностировали у пострадавшего 70% ожогов тела.
- Во время пожара спасатели успели эвакуировать 20 пациентов.
- По факту пожара полиция открыла уголовное производство. Сейчас правоохранители назначили ряд экспертиз, чтобы установить причину трагедии.
- Две начальные версии пожара – проблемы с электропроводкой и взрыв кислородного аппарата власти Черновцов уже опровергли.
- Впоследствии ряд СМИ также распространил информацию, что пожар мог быть следствием самоподжога одного из пациентов. Однако директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный сообщил, что никакого самоподжога не было.
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COVID-паспорта для украинцев
Источник: 24 канал
Все украинцы после вакцинации будут получать справки о прививках. Это поможет создать в Украине единую базу данных об украинцах, которые прошли вакцинацию против COVID-19.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что так называемые "COVID-паспорта" людям будут выдавать в 2 форматах: нормативно-правового акта (форма 063) и международного свидетельства.
Каждую прививку заносят в электронную систему здравоохранения через медицинскую информационную систему, которая есть у врача. В мобильных бригадах есть ноутбуки, в пунктах прививок установлены системы,
– пояснил Ляшко.
По словам чиновника, когда человек вакцинируется, "семейный врач, зайдя в медицинский кабинет в системе, двумя нажатиями клавиш распечатает справку, подпишет и поставит печать".
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Ученые назвали самую красивую породу собак
Источник: DailyMail
Чтобы определить самую красивую собачью породу, ученые использовали формулу золотого сечения для определения "физического совершенства". Результат показал, что самыми совершенными на этой планете являются далматины. Собачки этой породы являются совершенными на 67,03%.
Кроме того, в топ совершенства попали такие породы:
- ирландский водяной спаниель – 66,26%,
- жесткошерстный фокстерьер – 65,53%,
- лабрадор-ретривер – 64,67%,
- бассет-хаунд – 64,43%,
- самоед – 63,86%,
- джек-рассел-терьер-63,86%,
- ротвейлер – 63,65%,
- сенбернар – 62,94%,
- золотистый ретривер – 62,52 %.
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