В ВСУ вспыхнул скандал из-за того, что комбата взяли под стражу якобы за избиение солдата. Польша вводит жесткий локдаун. По Европе пронесся сильный ураган Белла. На Львовщине запускают систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Такими были главные новости 27 декабря.

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Командира батальона ВСУ взяли под стражу

В Краматорске взяли под стражу командира 37 отдельного мотопехотного батальона Павла Лановенко. Ранее солдат, который, возможно, находился в состоянии наркотического опьянения, обвинил его в избиении. Поэтому комбат будет находиться под стражей 30 суток. К слову, командиру инкриминируют превышение полномочий.

Что известно о вероятном избиении

Военнослужащий попал в больницу 24 декабря. По словам врачей, он имел внешние признаки наркотического опьянения, а также закрытую травму живота с раздавлением селезенки.

Солдат утверждал, что его избил командир.

Однако на заседании суда никто из свидетелей не подтвердил, что было избиение.

Что говорит комбат

Командир отвергает все обвинения солдата и уверяет, что даже пальцем его не тронул. Лановенко рассказал, что увидел бойца на позиции в неадекватном состоянии, а тот не скрывал, что употребляет наркотики.

Морпех будет подавать на апелляцию.

Локдаун в Польше

Польша вводит локдаун с 28 декабря по 17 января. В стране продлили некоторые ограничения и ввели новые:

В новогоднюю ночь людям запретили выходить на улицы.

Торговые центры, гостиницы, горнолыжные трассы не будут работать.

Ввели обязательный 10-дневный карантин для всех, кто въезжает в Польшу.

Кроме того, в Польше и в дальнейшем продлили запрет на самостоятельное перемещение людей до 16 лет (в будние дни с 8:00 до 16:00) и на проезд в общественном транспорте при заполненных 50% сидячих или 30% всех мест. Также в стране ограничена работа спортзалов, аквапарков и фитнес-клубов. Заведения питания работают только на доставку.

Кроме этого, действуют ограничения на проведение общественных мероприятий и пребывание людей в магазинах.

Обратите внимание! В целом в Польше обнаружили более 1,2 миллиона больных коронавирусом. За сутки, 26 декабря, обнаружили около 4 тысяч инфицированных. Сейчас выздоровели 992 тысячи человек, а умерли – более 27 тысяч.

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Ураган Белла в Европе

По Европе пронесся мощный ураган Белла. В частности, в Великобритании, Бельгии и Франции. Порывы ветра у морского побережья достигали 120 километров в час.

В странах объявили штормовое предупреждение. Синоптики предполагают, что безумный ветер почувствуют даже парижане.

Из-за непогоды на юге Англии нарушено железнодорожное сообщение, ведь часть путей затопило, еще часть – забросало поваленными деревьями. Кроме того, в Великобритании из-за непогоды тысячи домов остались без электричества.

Важно! Шквальный ветер 27 декабря накроет всю Украину. Его порывы будут достигать 25 метров в секунду.

Voordeel van 14 hoog wonen, wisselend uitzicht, flat wiebelt ,;) #StormBella pic.twitter.com/kvSBlsj4cF — hugob (@pasja4) December 27, 2020

Fierce blowy in Salthill this afternoon #StormBella pic.twitter.com/JIG1A60Pnr — Enda Cunningham (@endacunningham) December 26, 2020

Woah! Pictures snapped this morning show the aftermath of #StormBella



pavementsforthepeople pic.twitter.com/b7Eag6rjPR — Brighton Argus (@brightonargus) December 27, 2020

Система видеофиксации нарушений ПДД на Львовщине

Во Львовской области решили запустить систему видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Она заработает с 30 декабря. На дорогах уже разместили 3 камеры.

Где установили камеры:

на 490 километре + 400 километров автодороги, вблизи Буска;

на 555 километре + 662 километра, возле Солонки;

на 555 километре + 730 километров, недалеко от Солонки.

По словам начальника патрульной полиции Алексея Белошицкого, такие места выбрали недаром. Именно на этих участках дороги зафиксировали немало нарушений скорости, приведших к ДТП.

К слову, Белошицкий добавил, что в первый день запуска подобной системы в Киеве 57 880 нарушений скорости, а теперь это количество уменьшилось в 5 раз.

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Где установили камеры / Фото Алексея Белошицкого



Карта схемы видеофиксации нарушений ПДД на Львовщине / Фото Алексея Билошицкого