Оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Шумов, вследствие этого погибли 4 защитника Украины. В Египте столкнулись пассажирские поезда, есть много погибших. Экс-комбату батальона "Донбасс" Семену Семенченко вручили подозрение. Обнародовали свежий президентский рейтинг, Зеленский все еще лидирует. Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается. Такими были главные новости 26 марта.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

Потери на Донбассе

В результате циничного обстрела боевиков на Донбассе оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов. Трагедия произошла в районе Шумов. Обстрел начался 26 марта в 13:45.

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Что известно о трагедии

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, ситуация на Донбассе ухудшилась после ротации 503 батальона морской пехоты. Тогда российские войска резко усилили активность в этом районе. Он также не исключает, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций.

для захвата передовых украинских позиций. В пресс-службе ООС отметили, что во время обстрела Шумов ранения получили 2 украинских бойца, им оперативно оказали медицинскую помощь.

им оперативно оказали медицинскую помощь. Из-за обострения на передовой украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на срочное заседание.

Владимир Зеленский проводит срочную консультацию с лидерами нормандского формата из-за обострения на Донбассе.

Обратите внимание! В результате вражеских обстрелов под Шумами 26 марта погиб подполковник Сергей Коваль. Всю свою профессиональную жизнь он посвятил Вооруженным силам Украины.

Какая сейчас ситуация возле Шумов

Пресс-офицер 503 отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко подтвердил, что этот участок был крайне непростой. По словам пресс-офицера, в районе Шумов находится много местных боевиков, их московских кураторов и наемников из России.

Крайне напряженный, непростой участок (возле Шумов – 24 канал), на котором противник ведет себя вызывающе и палит почти из всего, что у них есть,

– подчеркнул Годзенко.

Пресс-офицер рассказал, что боевики возле Шумов постоянно открывают огонь из стрелкового оружия, минометов, гранатометов. Также были артиллерийские и снайперские обстрелы.

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Реакция мирового сообщества

Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в твиттере призвала Россию обеспечить выполнение режима тишины на Донбассе.

С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами,

– написала она.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала

Авария поездов в Египте

Жуткая авария произошла в египетской провинции Сохаг, что в центральной части страны. К сожалению, 32 человека погибли, еще 66 – пострадали.

Детали аварии в Египте

По предварительной информации, один поезд въехал в другой, с рельсов сошли 3 пассажирских вагона.

Из-за аварии больницы в регионе переведены в чрезвычайное положение для приема пострадавших.

Пока неизвестно, что именно могло повлечь такую жуткую аварию. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства трагедии.

Важно! Украинский МИД проверяет, есть ли среди жертв крушения поездов на юге Египта украинские граждане.

Крушение поездов в Египте: смотрите видео

Семенченко вручили подозрение

Бывшему народному депутату и экс-комбату батальона "Донбасс" Семену Семенченко вручили подозрение. Вместе с ним подозрение получил и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко. Меру пресечения Семенченко и Шевченко избирал Печерский райсуд Киева 26 марта.

В чем обвиняют Семенченко

По данным СБУ, экс-нардеп Семен Семенченко и Евгений Шевченко организовали "частную военную компанию".

Также Семенченко и Шевченко подозревают в возможной организации противоправной схемы по ввозу в обход таможенного контроля военных запчастей и товаров из России.

военных запчастей и товаров из России. Впоследствии их якобы продавали государственным предприятиям в сфере обороны по завышенным ценам.

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Суд по делу Семенченко и Шевченко

Заседание по делу Семенченко и Шевченко началось в 17:00 в Печерском райсуде Киева. Примерно в 17:45 суд избрал меру пресечения Евгению Шевченко. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Шевченко взяли под стражу прямо в зале суда. Он успел сказать, что денег на залог у него нет, но он рассчитывает на помощь друзей. Также Шевченко заявил, то занимался "мирной деятельностью" и не нарушал закон. Защита намерена подавать апелляцию на решение суда.

Заметим, что по последней информации Семен Семенченко еще ждет решения суда.

Обратите внимание! Печерский суд Киева отправил других подозреваемых по этому делу – Александра Новикова, Сергея Акимовича и Игоря Орленко – под круглосуточный домашний арест.



Евгению Шевченко избрали меру пресечения / Фото "Ґрати"

Свежий президентский рейтинг

Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, большинство украинцев голосовали бы за действующего лидера Владимира Зеленского. По сравнению с прошлым опросом, рейтинг Владимира Зеленского упал на 2,7%.

Зато Порошенко и Бойко потеряли значительно больше – рейтинг лидера "Европейской Солидарности" снизился на 5,8%, а пророссийского кандидата на 4,5%.

Президентский рейтинг

Владимир Зеленский – 24,7% тех, кто намерен принять участие в выборах и уже определился с кандидатом;

Петр Порошенко – 13,9%;

Юрий Бойко – 12,6%;

Юлия Тимошенко – 11,8%;

Игорь Смешко – 7,7%;

А вот в Верховную Раду есть шанс попасть сразу у 6 политсил:

"Слуга народа" – 20,8% тех, кто определился и готов проголосовать;

"Европейская Солидарность" – 15,0%;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%;

"Батькивщина" – 12,4%;

"Сила и честь" - 5,0%;

"Украинская стратегия Гройсмана" – 5,0%.

Обратите внимание! Исследование проводила социологическая группа "Рейтинг" 23 – 24 марта 2021 года. В нем методом телефонного интервью опросили 2 500 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.



Кого бы украинцы хотели видеть президентом / Инфографика 24 канала

Города Украины усиливают карантин

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается. Только за минувшие сутки зафиксировали 18 132 новых случая инфицирования коронавирусом. Из них в больницы госпитализировали 4 826 человек, зато выздоровело – 7 138 человек. К сожалению, 326 украинцев умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 25 марта.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях и г. Киев (1 164).

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Какая ситуация в городах Украины

Количество больных COVID-19 в Киеве достигло максимума с начала пандемии. Количество больных постоянно растет, а вот мест в больницах больше не становится.

Во Львове и области также продолжает расти количество больных. С начала пандемии коронавирус обнаружили у 98,74 тысячи жителей Львовщины.

С 26 марта Тернополь усиливает карантин из-за эпидситуации с коронавирусом. Поскольку ситуация в городе и области не стабилизируется, власть прибегает к более жестким ограничениям.

В Хмельницком также решили ужесточить карантинные ограничения из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС.

Актуально! За прошедшие сутки, 25 марта, в Украине прививки против коронавируса получили 18 738 украинцев.