Главные новости 26 марта: потери на Донбассе, авария в Египте и подозрение Семенченко
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Шумов, вследствие этого погибли 4 защитника Украины. В Египте столкнулись пассажирские поезда, есть много погибших. Экс-комбату батальона "Донбасс" Семену Семенченко вручили подозрение. Обнародовали свежий президентский рейтинг, Зеленский все еще лидирует. Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается. Такими были главные новости 26 марта.
Источник:24 канал
Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
Потери на Донбассе
В результате циничного обстрела боевиков на Донбассе оборвалась жизнь сразу четырех наших бойцов. Трагедия произошла в районе Шумов. Обстрел начался 26 марта в 13:45.
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Что известно о трагедии
- Как сообщил журналист Юрий Бутусов, ситуация на Донбассе ухудшилась после ротации 503 батальона морской пехоты. Тогда российские войска резко усилили активность в этом районе. Он также не исключает, что в районе Шумов может последовать российская атака для захвата передовых украинских позиций.
- В пресс-службе ООС отметили, что во время обстрела Шумов ранения получили 2 украинских бойца, им оперативно оказали медицинскую помощь.
- Из-за обострения на передовой украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собирается на срочное заседание.
- Владимир Зеленский проводит срочную консультацию с лидерами нормандского формата из-за обострения на Донбассе.
Какая сейчас ситуация возле Шумов
Пресс-офицер 503 отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко подтвердил, что этот участок был крайне непростой. По словам пресс-офицера, в районе Шумов находится много местных боевиков, их московских кураторов и наемников из России.
Крайне напряженный, непростой участок (возле Шумов – 24 канал), на котором противник ведет себя вызывающе и палит почти из всего, что у них есть,
– подчеркнул Годзенко.
Пресс-офицер рассказал, что боевики возле Шумов постоянно открывают огонь из стрелкового оружия, минометов, гранатометов. Также были артиллерийские и снайперские обстрелы.
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Реакция мирового сообщества
Госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в твиттере призвала Россию обеспечить выполнение режима тишины на Донбассе.
С ужасом узнала о гибели 4 украинских военных в результате обстрела вблизи населенного пункта Шумы сегодня. Режим прекращения огня следует соблюдать, Россия должна обеспечить его выполнение поддерживаемыми ею силами,
– написала она.
Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала
Авария поездов в Египте
Жуткая авария произошла в египетской провинции Сохаг, что в центральной части страны. К сожалению, 32 человека погибли, еще 66 – пострадали.
Детали аварии в Египте
- По предварительной информации, один поезд въехал в другой, с рельсов сошли 3 пассажирских вагона.
- Из-за аварии больницы в регионе переведены в чрезвычайное положение для приема пострадавших.
Пока неизвестно, что именно могло повлечь такую жуткую аварию. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства трагедии.
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Семенченко вручили подозрение
Бывшему народному депутату и экс-комбату батальона "Донбасс" Семену Семенченко вручили подозрение. Вместе с ним подозрение получил и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко. Меру пресечения Семенченко и Шевченко избирал Печерский райсуд Киева 26 марта.
В чем обвиняют Семенченко
- По данным СБУ, экс-нардеп Семен Семенченко и Евгений Шевченко организовали "частную военную компанию".
- Также Семенченко и Шевченко подозревают в возможной организации противоправной схемы по ввозу в обход таможенного контроля военных запчастей и товаров из России.
- Впоследствии их якобы продавали государственным предприятиям в сфере обороны по завышенным ценам.
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Суд по делу Семенченко и Шевченко
Заседание по делу Семенченко и Шевченко началось в 17:00 в Печерском райсуде Киева. Примерно в 17:45 суд избрал меру пресечения Евгению Шевченко. Согласно решению суда, он будет находиться в СИЗО до 24 мая с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.
Шевченко взяли под стражу прямо в зале суда. Он успел сказать, что денег на залог у него нет, но он рассчитывает на помощь друзей. Также Шевченко заявил, то занимался "мирной деятельностью" и не нарушал закон. Защита намерена подавать апелляцию на решение суда.
Заметим, что по последней информации Семен Семенченко еще ждет решения суда.
Евгению Шевченко избрали меру пресечения / Фото "Ґрати"
Свежий президентский рейтинг
Если бы в ближайшее время в Украине состоялись выборы президента, большинство украинцев голосовали бы за действующего лидера Владимира Зеленского. По сравнению с прошлым опросом, рейтинг Владимира Зеленского упал на 2,7%.
Зато Порошенко и Бойко потеряли значительно больше – рейтинг лидера "Европейской Солидарности" снизился на 5,8%, а пророссийского кандидата на 4,5%.
Президентский рейтинг
- Владимир Зеленский – 24,7% тех, кто намерен принять участие в выборах и уже определился с кандидатом;
- Петр Порошенко – 13,9%;
- Юрий Бойко – 12,6%;
- Юлия Тимошенко – 11,8%;
- Игорь Смешко – 7,7%;
А вот в Верховную Раду есть шанс попасть сразу у 6 политсил:
- "Слуга народа" – 20,8% тех, кто определился и готов проголосовать;
- "Европейская Солидарность" – 15,0%;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%;
- "Батькивщина" – 12,4%;
- "Сила и честь" - 5,0%;
- "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,0%.
Кого бы украинцы хотели видеть президентом / Инфографика 24 канала
Города Украины усиливают карантин
Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается. Только за минувшие сутки зафиксировали 18 132 новых случая инфицирования коронавирусом. Из них в больницы госпитализировали 4 826 человек, зато выздоровело – 7 138 человек. К сожалению, 326 украинцев умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 25 марта.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 545), Днепропетровской (1 358), Львовской (1 304), Харьковской (1 204) областях и г. Киев (1 164).
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Какая ситуация в городах Украины
- Количество больных COVID-19 в Киеве достигло максимума с начала пандемии. Количество больных постоянно растет, а вот мест в больницах больше не становится.
- Во Львове и области также продолжает расти количество больных. С начала пандемии коронавирус обнаружили у 98,74 тысячи жителей Львовщины.
- С 26 марта Тернополь усиливает карантин из-за эпидситуации с коронавирусом. Поскольку ситуация в городе и области не стабилизируется, власть прибегает к более жестким ограничениям.
- В Хмельницком также решили ужесточить карантинные ограничения из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19. Такое решение приняла городская комиссия ТЭБ и ЧС.
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